2026. március 14. szombat Matild
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
heves záporeső vihar villámlással
Utazás

Itt a fordulat az időjárásban: most közölte a meteorológiai szolgálat, komoly hidegfront várható

Pénzcentrum
2026. március 14. 08:01

A hétvége még tavaszias, nagyrészt száraz időt hoz, de a nyugalom nem tart sokáig: hétfőn hidegfront éri el az országot. A változás felhősödést, záporokat és érezhető lehűlést hoz, a hőmérséklet több helyen 10 fok közelébe eshet vissza.

Hidegfront közeledik Magyarország felé, amely a jövő hét elején jelentősen átalakíthatja az időjárást. Bár az elmúlt napokban már látszott, hogy az ország fölött uralkodó anticiklon ereje gyengül, a hétvége még nagyrészt nyugodt, tavaszias időt tartogat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szombaton többnyire száraz, kellemes időre számíthatunk, csapadék legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon fordulhat elő elszórtan, kisebb záporok formájában. Vasárnap már változékonyabb lehet az idő, ekkor egy-egy zivatar kialakulása sem kizárt.

A fordulat hétfőn érkezik: nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk, és megérkezik a hidegfront is. Az északnyugati országrészben megnő a csapadék esélye, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A fronttal együtt a hőmérséklet is visszaesik. A nyugati határ közelében már csak 10 fok körüli maximumokra lehet számítani, miközben keletebbre még kitart a naposabb idő, és akár 18 fokig is felmelegedhet a levegő. Ott azonban a késő délutáni, esti órákban szintén megkezdődik a felhősödés.

Kedden a csapadékzóna már az ország középső részét is elérheti, miközben a keleti tájakon kisebb az esély esőre. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 8 és 13 fok között alakul, ennél valamivel enyhébb idő csak a keleti határ mentén fordulhat elő.

A hidegfront hatása a hét közepéig érezhető marad, bár számottevő csapadékra ekkor már kevésbé kell számítani. A felhőzet nyugat felől fokozatosan felszakadozik, ugyanakkor a szél továbbra is élénk lehet. A jövő hét második felében viszont ismét több napsütés és nyugodtabb idő ígérkezik.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hidegfront #lehűlés #időjárás előrejelzés #széllökések #hétvégi időjárás #záporok #zivatarok #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 14. szombat
Matild
11. hét
Március 14.
Nemzetközi ∏ nap (pí nap)
Március 14.
Gátellenes világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó mértéke
az adóalap egységére jutó, adókulcs alapján (általában az adóalap %-ában), vagy tételesen kiszámított adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
