Itt a fordulat az időjárásban: most közölte a meteorológiai szolgálat, komoly hidegfront várható

A hétvége még tavaszias, nagyrészt száraz időt hoz, de a nyugalom nem tart sokáig: hétfőn hidegfront éri el az országot. A változás felhősödést, záporokat és érezhető lehűlést hoz, a hőmérséklet több helyen 10 fok közelébe eshet vissza.

Hidegfront közeledik Magyarország felé, amely a jövő hét elején jelentősen átalakíthatja az időjárást. Bár az elmúlt napokban már látszott, hogy az ország fölött uralkodó anticiklon ereje gyengül, a hétvége még nagyrészt nyugodt, tavaszias időt tartogat.

Szombaton többnyire száraz, kellemes időre számíthatunk, csapadék legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon fordulhat elő elszórtan, kisebb záporok formájában. Vasárnap már változékonyabb lehet az idő, ekkor egy-egy zivatar kialakulása sem kizárt.

A fordulat hétfőn érkezik: nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk, és megérkezik a hidegfront is. Az északnyugati országrészben megnő a csapadék esélye, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A fronttal együtt a hőmérséklet is visszaesik. A nyugati határ közelében már csak 10 fok körüli maximumokra lehet számítani, miközben keletebbre még kitart a naposabb idő, és akár 18 fokig is felmelegedhet a levegő. Ott azonban a késő délutáni, esti órákban szintén megkezdődik a felhősödés.

Kedden a csapadékzóna már az ország középső részét is elérheti, miközben a keleti tájakon kisebb az esély esőre. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 8 és 13 fok között alakul, ennél valamivel enyhébb idő csak a keleti határ mentén fordulhat elő.

A hidegfront hatása a hét közepéig érezhető marad, bár számottevő csapadékra ekkor már kevésbé kell számítani. A felhőzet nyugat felől fokozatosan felszakadozik, ugyanakkor a szél továbbra is élénk lehet. A jövő hét második felében viszont ismét több napsütés és nyugodtabb idő ígérkezik.