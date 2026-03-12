2026. március 12. csütörtök Gergely
12 °C Budapest
A turisták nagy koncentrációja egy adott úti célon, vagy a túl sok ember egy helyen egy adott időpontban kiegyensúlyozatlan turisztikai fejlődésre utalhat.
Utazás

Súlyos árat fizethetnek az utazók a fegyveres konfliktus miatt: drasztikusan megdrágulhatnak a repülőjegyek

Pénzcentrum
2026. március 12. 15:33

A közel-keleti geopolitikai feszültségek egyelőre elsősorban a légi közlekedési összeköttetéseket érintik, miközben az európai turizmus iránti kereslet várhatóan nem csökken érdemben. Erről Eduardo Santander, az Európai Turisztikai Bizottság (ETC) vezérigazgatója beszélt a TravelDailyNews Internationalnek adott exkluzív interjújában.

Santander szerint a helyzet gyorsan változik, ezért még korai lenne messzemenő következtetéseket levonni a globális turizmusra gyakorolt hosszú távú hatásokról. Jelenleg a fő kihívást a légi összeköttetések zavartalansága jelenti, nem pedig a desztinációk iránti kereslet visszaesése. A dubaji, abu-dzabi és dohai repülőtéri csomópontok kulcsszerepet töltenek be az Európa és Ázsia, illetve Ausztrálázsia közötti tranzitforgalomban. Ennek megfelelően a működésüket érintő bármilyen korlátozás azonnal befolyásolja a hosszútávú járatok útvonalát és költségeit is.

Rövid távon az európai turizmus iránti közel-keleti kereslet várhatóan stabil marad. A jelenlegi feszültségek egybeesnek a ramadán időszakával, amely hagyományosan alacsonyabb utazási hajlandóságot eredményez a térség piacain. Operatív szinten azonban már érzékelhető a válság hatása. Az Európa és az ázsiai-csendes-óceáni térség között közlekedő légitársaságok kerülőutakat választanak a korlátozott légterek elkerülése érdekében. Ez hosszabb menetidőt és magasabb üzemanyag-fogyasztást eredményez. Amennyiben a helyzet elhúzódik, az a többletköltség fokozatosan beépülhet a repülőjegyek árába.

Középtávon a kilátások nagymértékben attól függnek, hogy meddig tartanak a feszültségek. Santander úgy véli, hogy egy gyors stabilizálódás esetén a globális turisztikai forgalom strukturális változások nélkül képes alkalmazkodni és helyreállni. Európa szempontjából több kedvező folyamat is elindulhat. Erősödhet például a kontinensen belüli turizmus, mivel a bizonytalanság idején az utazók hajlamosak közelebbi úti célokat választani. Továbbá az ETC 2026 eleji nemzetközi utazói felmérése is megerősíti a kontinens vonzerejét. Az adatok alapján Európa a politikai stabilitás, a személyes biztonság és a természeti katasztrófákkal szembeni reziliencia terén is a világ élmezőnyébe tartozik. Ez a biztonságérzet válságos időszakokban különösen vonzóvá teszi a régiót.

Ugyanakkor a makrogazdasági hatásokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. A tartós közel-keleti feszültségek felhajtják a kőolaj világpiaci árát, ami jelentősen növeli a légitársaságok üzemeltetési költségeit. Ez a folyamat különösen a hosszútávú járatok esetében drágítja meg a repülőjegyeket. A magasabb árak globálisan is visszafoghatják a turisztikai keresletet, hiszen az utazók a megnövekedett utazási költségek miatt kénytelenek lehetnek újratervezni a költségvetésüket.

Az ETC folyamatos kapcsolatot ápol a tagszervezeteivel, az iparági partnereivel és az adatszolgáltatóival, hogy szorosan nyomon követhesse a fejleményeket. Santander hangsúlyozta, hogy jelenleg a proaktív felkészültség és a pontos helyzetértékelés élvez prioritást a reaktív intézkedésekkel szemben. Stratégiai szempontból elengedhetetlen, hogy Európa továbbra is következetes üzeneteket közvetítsen a biztonságáról, az elérhetőségéről és a kulturális gazdagságáról. Csak így őrizhető meg hosszú távon is az utazók bizalma.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #európa #turizmus #repülés #gazdaság #olajár #geopolitika #légiforgalom #kőolaj #Közel-Kelet

