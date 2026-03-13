Törökországban a turisztikai szolgáltatások minden desztinációban a megszokott rendben működnek.
Váratlan fordulatot vesz az időjárás Magyarországon: mutatjuk, milyen meglepetést tartogat a péntek
Pénteken többnyire nyugodt, kora tavaszias idő alakul ki Magyarországon. A felhők mellett több helyen kisüt a nap, de helyenként párás, ködös reggelre kell számítani. A látótávolság főként a reggeli órákban csökkenhet, különösen az alacsonyabban fekvő területeken.
Napközben változó felhőzet várható. Az ország nagy részén száraz idő valószínű, de elszórtan kialakulhat egy-egy kisebb zápor. A Dunántúlon több gomolyfelhő jelenhet meg, míg keleten hosszabb napos időszakokra van esély.
A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de nyugaton és északnyugaton időnként megélénkülhet. A csapadékosabb gócok környezetében átmenetileg erősebb széllökések is előfordulhatnak.
A hőmérséklet délután sok helyen 12 és 17 fok között alakul. A márciusi átlaghoz képest ez enyhébb időnek számít, amely már a tavasz közeledését jelzi.
Súlyos árat fizethetnek az utazók a fegyveres konfliktus miatt: drasztikusan megdrágulhatnak a repülőjegyek
Az európai turizmus iránti kereslet várhatóan nem csökken érdemben.
A nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt Budapest több kerületében forgalomkorlátozások lesznek.
A világkörüli hajóutak iránti kereslet évek óta meredeken nő, a több hónapos tengeri utazások pedig már nem csupán a luxus extrém kategóriáját jelentik.
Kétnapos sztrájk kezdődött a Lufthansa német légitársaságnál csütörtökön a VC pilótaszakszervezet felszólítására.
A Csendes-óceán mélyében már zajlik az átrendeződés: a felmelegedés akár szuper El Niño kialakulásához is vezethet 2026 végére.
Filléres repjegyekkel csábítják az utazókat a slágernyaralóhelyre, de van egy bökkenő: elég közel van Irán - te bevállalnád?
A február végén kezdődött, Irán elleni amerikai–izraeli támadások óta sok turista elbizonytalanodott az utazásokkal kapcsolatban.
Dubaj, az Egyesült Arab Emírségek turisztikai és pénzügyi központja súlyos válságba került.
A három nagy amerikai légitársaság – az American Airlines, a Delta Air Lines és a United Airlines – jelentősen átalakítja nemzetközi útvonalhálózatát.
A MÁV-csoport csütörtöki közleményében azt kérte, hogy az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁVPlusz applikáción keresztül
Míg 2025-ben minden negyedik nyaraló az indulás előtti hetekben vásárolta meg repülőjegyét, idén a főszezoni és utószezoni helyek fogynak a leggyorsabban.
A BKK készpénzállománya kritikusan alacsony, ezért 45 milliárd forintot vesz fel a K&H-tól és az MBH-tól, hogy fedezze a működési kiadásokat.
A közel-keleti konfliktus napok alatt felborította a globális légiipart: járatok tűntek el, útvonalak hosszabbodtak meg órákkal, és a kerozin ára két hónap alatt gyakorlatilag megduplázódott.
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
A repülőgépes viselkedési szabályok körüli vita egyébként rendszeresen fellángol.
Már kétszázezer forintért is találni egyhetes egyiptomi nyaralásokat a magyar utazási oldalakon, repülőjeggyel és feladott poggyásszal együtt.
A személyszállítás még várat magára: a német TÜV auditja továbbra is tart, miközben a vonalon már elindult a teherforgalom.
