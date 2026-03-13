Váratlan fordulatot vesz az időjárás Magyarországon: mutatjuk, milyen meglepetést tartogat a péntek

Pénteken többnyire nyugodt, kora tavaszias idő alakul ki Magyarországon. A felhők mellett több helyen kisüt a nap, de helyenként párás, ködös reggelre kell számítani. A látótávolság főként a reggeli órákban csökkenhet, különösen az alacsonyabban fekvő területeken.

Napközben változó felhőzet várható. Az ország nagy részén száraz idő valószínű, de elszórtan kialakulhat egy-egy kisebb zápor. A Dunántúlon több gomolyfelhő jelenhet meg, míg keleten hosszabb napos időszakokra van esély.

A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de nyugaton és északnyugaton időnként megélénkülhet. A csapadékosabb gócok környezetében átmenetileg erősebb széllökések is előfordulhatnak.

A hőmérséklet délután sok helyen 12 és 17 fok között alakul. A márciusi átlaghoz képest ez enyhébb időnek számít, amely már a tavasz közeledését jelzi.