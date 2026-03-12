Másfél hete tart az iráni konfliktus mely miatt komoly zavar keletkezett a globális légi közlekedésben.
Brutális rohamra készül a MÁV: ezt mindenképpen tudnod kell, mielőtt vonatra szállsz
A MÁV-csoport csütörtöki közleményében azt kérte, hogy az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁVPlusz applikáción keresztül – kihasználva a 15 százalékos kedvezményt, mivel csak az elővételek alapján tudja a valós utasigényekhez igazítani a készenlétbe állított többletkapacitásokat.
Mint írták, a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza közötti Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa közötti Tópart, a Budapest–Keszthely közötti Balaton, a Budapest–Békéscsaba közötti Békés, a Budapest–Cegléd–Szeged közötti Napfény, valamint a Budapest–Pécs közötti Mecsek InterCity vonatok több kocsival fognak közlekedni.
További kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása ezt megkívánja, erre megerősített ügyelettel és többlet motorvonatokkal, autóbuszokkal is készülnek. Ezen kívül a budapesti elővárosban közlekedő járatok szerelvényét megduplázzák Esztergom, Hatvan, Szolnok és Tatabánya felé, így kétszeres kapacitással készülnek a várható nagyobb utasforgalomra.
A megerősített ügyeleten kívül az Országos Haváriaközpont további 20 autóbusszal készül, hogy ha a vasúti kapacitások kevésnek bizonyulnak, úgy is biztosítani tudják az eljutást minden utasuk számára. Közölték azt is, hogy a H7-es csepeli HÉV vonalán 9 és 19 óra között minden vonat 3 helyett 6 kocsival közlekedik. A H8-as gödöllői HÉV-vonalon ugyancsak 9 és 19 óra között minden Örs vezér tere és Gödöllő közötti vonat 3 helyett 6 kocsival közlekedik - tették hozzá.
A Pénzcentrum 2026. március 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. március 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közel-keleti konfliktus napok alatt felborította a globális légiipart: járatok tűntek el, útvonalak hosszabbodtak meg órákkal, és a kerozin ára két hónap alatt gyakorlatilag megduplázódott.
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
A repülőgépes viselkedési szabályok körüli vita egyébként rendszeresen fellángol.
Már kétszázezer forintért is találni egyhetes egyiptomi nyaralásokat a magyar utazási oldalakon, repülőjeggyel és feladott poggyásszal együtt.
A személyszállítás még várat magára: a német TÜV auditja továbbra is tart, miközben a vonalon már elindult a teherforgalom.
A Pénzcentrum 2026. március 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiborultak az utasszállítók pilótái: láthatatlan fegyverek és süvítő rakéták között kell navigálniuk a magasban
A közel-keleti háború eszkalálódása és az európai drónfenyegetések egyre nagyobb nyomás alá helyezik a polgári pilótákat.
Kész, vége az olcsó utazásoknak a kiéleződött háború miatt: elképesztő, mennyit drágultak a repülőjegyek napok alatt
Az olajárak meredeken emelkednek, ez világszerte padlóra küldte a légitársaságok részvényeit, miközben a repülőjegyárak az egekbe szöktek.
Sosem látott turisztikai bumm robbant be a magyar fővárosban: rengeteg új épület húznak fel, de egy furcsa hazai szabály bekavarhat
A budapesti szállodapiac történelmi mérföldkőhöz érkezett: a vendégéjszakák száma átlépte a járvány előtti szintet, és megközelítette a 10 milliót.
A Pénzcentrum 2026. március 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váratlan bejelentés érkezett: határozatlan időre lezárták a magyarok egyik kedvenc kirándulóhelyét a Balatonnál
Természetvédelmi okokból határozatlan időre újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb kirándulóhelyét.
A Pénzcentrum 2026. március 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapest ma már nemcsak „rejtett gyöngyszem” a turisták térképén, hanem egy olyan város, amely egyszerre élvezi a növekvő nemzetközi figyelmet, és küzd a szezonalitással.
Súlyos tervezési hibák miatt zárt be a népszerű hazai élményfürdő: elképesztő összegből rakták rendbe, hamarosan újra látogatható
Közel ötéves kényszerszünet és egy átfogó, kétmilliárd forintos felújítás után, 2026. április 1-jén újra megnyitja kapuit a Galerius Fürdő.
A Pénzcentrum 2026. március 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közel-keleti feszültségek miatt módosított útvonalon közlekedő repülőgép a tervek szerint még ma este landol Budapesten.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
Országonként eltérő, mennyire épül egy gazdaság a turisztikai szektorra. A Visual Capitalist legfrissebb listája az országokat a turizmus gazdasági súlya szerint rangsorolja.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.