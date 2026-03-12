2026. március 12. csütörtök Gergely
Hegyeshalom, Magyarország. 2021. augusztus 8.: Különböző szolgáltatók magyarországi elővárosi és távolsági vonatai állnak egy vasútállomáson.
Utazás

Brutális rohamra készül a MÁV: ezt mindenképpen tudnod kell, mielőtt vonatra szállsz

Pénzcentrum
2026. március 12. 08:00

A MÁV-csoport csütörtöki közleményében azt kérte, hogy az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁVPlusz applikáción keresztül – kihasználva a 15 százalékos kedvezményt, mivel csak az elővételek alapján tudja a valós utasigényekhez igazítani a készenlétbe állított többletkapacitásokat.

Mint írták, a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza közötti Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa közötti Tópart, a Budapest–Keszthely közötti Balaton, a Budapest–Békéscsaba közötti Békés, a Budapest–Cegléd–Szeged közötti Napfény, valamint a Budapest–Pécs közötti Mecsek InterCity vonatok több kocsival fognak közlekedni.

További kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása ezt megkívánja, erre megerősített ügyelettel és többlet motorvonatokkal, autóbuszokkal is készülnek. Ezen kívül a budapesti elővárosban közlekedő járatok szerelvényét megduplázzák Esztergom, Hatvan, Szolnok és Tatabánya felé, így kétszeres kapacitással készülnek a várható nagyobb utasforgalomra.

A megerősített ügyeleten kívül az Országos Haváriaközpont további 20 autóbusszal készül, hogy ha a vasúti kapacitások kevésnek bizonyulnak, úgy is biztosítani tudják az eljutást minden utasuk számára. Közölték azt is, hogy a H7-es csepeli HÉV vonalán 9 és 19 óra között minden vonat 3 helyett 6 kocsival közlekedik. A H8-as gödöllői HÉV-vonalon ugyancsak 9 és 19 óra között minden Örs vezér tere és Gödöllő közötti vonat 3 helyett 6 kocsival közlekedik - tették hozzá.
Címlapkép: Getty Images
