Október óta 71–73 százalék között mozog az Otthon Start részesedése a lakáshitelezésben, miközben a piaci lakáshitelek aránya 20 százalék alá esett.
Soha nem látott magasságba lőtt ki az árfolyam: ők lettek az iráni konfliktus legnagyobb nyertesei?
Jelentős árfolyam-emelkedést könyvelhettek el az európai védelmi ipar szereplői a kiéleződő közel-keleti konfliktus hatására. A befektetők a biztonságosabbnak ítélt szektor felé fordultak, aminek köszönhetően több nagyvállalat részvénye is megugrott, a BAE Systems árfolyama pedig történelmi csúcsra ért - számolt be a Portfolio.
A tőzsdei reakciók alapján egyértelműen a BAE Systems bizonyult a legnagyobb nyertesnek: papírjai 8,3 százalékos emelkedést követően soha nem látott magasságba kerültek. A szektor többi meghatározó szereplője is jól teljesített: a Thales 5,7, a Leonardo 4,7, a Rheinmetall 4,3, a Dassault pedig 3,2 százalékos pluszban zárta a kereskedést.
A hadiipari részvények felülteljesítése mögött alapvető piaci törvényszerűségek húzódnak meg. Konfliktushelyzetben a piac azonnal beárazza a költségvetési prioritások átrendeződését. Ilyenkor a kormányok jellemzően növelik védelmi kiadásaikat és felgyorsítják a beszerzéseket, különös tekintettel a légvédelmi rendszerekre, rakétákra és drónelhárítási eszközökre.
Ezek a megrendelések hosszú távú, gyakran többéves szerződéseket jelentenek, amelyek azonnal javítják a cégek rendelésállományát és bevételeik kiszámíthatóságát.
Háborús időkben ez a "látható pénzáramlás" különösen felértékelődik. Ilyenkor megfigyelhető a tőke átcsoportosítása a sérülékenyebb, ciklikus ágazatokból a stabil, állami megrendelésekkel megtámogatott üzleti modellek felé. A piaci hangulatot tovább erősíti a kockázatkerülés, valamint az a várakozás, hogy a konfliktus esetleges elhúzódása tartósan magasan tarthatja a védelmi kiadásokat.
A budapesti részvénypiac forgalma 62,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest
A hétvégén kirobbant iráni háború azonnali piaci pánikot okozott.
Brutális zuhanásban a tőzsde, fejvesztve menekülnek a befektetők: a kereskedést is fel kellett függeszteni
A zuhanás mértéke miatt a kereskedést is fel kellett függeszteni.
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Mindenképp változást hoz a következő időszak a befektetői piacon, csak az a kérdés, mi lesz a meghatározó a következő időszakban.
A bankok rendszeresen végeznek karbantartási, fejlesztési munkákat, erről pedig előre tájékoztatják az ügyfeleket.
Sorozatos karbantartásokat jelentett be a K&H: akadozhat az online és kártyás fizetés, ATM-használat
Február 28-án 23:00 órától 2026. március 1-én 14:00 óráig több mobil- és netbanki szolgáltatás, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek
Két leállás is jön egymás után a magyar banknál a jövő héten: akadozhat a mobil- és a netbank is, a honlapot se lehet majd megnyitni
A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.
Egy brit újságíró egy hétre félretette bankkártyáit, és kizárólag készpénzből élt – az eredmény pedig meglepően látványos spórolás lett.
A részvénypiac forgalma 30,1 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest.
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Sok banki ügyfél ütközik bele abba, hogy régebbi okostelefonján egyszer csak nem működik a mobilbank: az alkalmazás nem frissül, nem indul el, a belépést sem...
Durván megszedheti magát, aki ezekbe a papírokba rakja a pénzét: most elárulták a titkos a befektetési guruk
Az SPB elemzése szerint a befektetésre ajánlott minősítéssel és megfelelő likviditással rendelkező állampapírok, illetve vállalati kötvények felé érdemes fordulni.
Ne a matracba, ide rakd a pénzed: rászakadt a zseton rengeteg magyarra, erre biztatják most őket a pénztárak
A biztosítók és nyugdíjpénztárak egybehangzó véleménye szerint a megnövekedett nettó jövedelem összességében inkább erősítheti a megtakarítási hajlandóságot.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
Hiába számít sokak szemében biztonságos választásnak az arany vagy a kötvény, a hosszú távú adatok szerint a valódi vagyonépítést messze a részvények hozták az elmúlt...
A hazai prémium banki szektor jelentős mérföldkőhöz érkezett: a kezelt vagyon meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig a 700 ezret.
Jó lóra tett, aki ebbe a magyar papírba fektetett a héten: elképesztő, ami a Budapesti Értéktőzsdén történt
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Új befektetési hóbort ütötte fel a fejét Európában: egyre többen pakolják ide a pénzüket, mire jöhettek rá?
Több mint 700 milliárd eurónyi friss tőke áramlott tavaly az európai befektetési alapokba, amivel a szektor sikeresen maga mögött hagyta a korábbi évek bizonytalanságait.
A magyar rendszer bukásra van ítélve: súlyos döntéskényszerben a családok, miért nem maradnak otthon az apák?
Még mindig kevés apa megy GYED-re vagy GYES-re. A szabályozási környezet és az anyagi kényszerek továbbra is a hagyományos családmodellt konzerválják.
