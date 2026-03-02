2026. március 4. szerda Kázmér
Megtakarítás

Soha nem látott magasságba lőtt ki az árfolyam: ők lettek az iráni konfliktus legnagyobb nyertesei?

Portfolio
2026. március 2. 14:01

Jelentős árfolyam-emelkedést könyvelhettek el az európai védelmi ipar szereplői a kiéleződő közel-keleti konfliktus hatására. A befektetők a biztonságosabbnak ítélt szektor felé fordultak, aminek köszönhetően több nagyvállalat részvénye is megugrott, a BAE Systems árfolyama pedig történelmi csúcsra ért - számolt be a Portfolio.

A tőzsdei reakciók alapján egyértelműen a BAE Systems bizonyult a legnagyobb nyertesnek: papírjai 8,3 százalékos emelkedést követően soha nem látott magasságba kerültek. A szektor többi meghatározó szereplője is jól teljesített: a Thales 5,7, a Leonardo 4,7, a Rheinmetall 4,3, a Dassault pedig 3,2 százalékos pluszban zárta a kereskedést.

A hadiipari részvények felülteljesítése mögött alapvető piaci törvényszerűségek húzódnak meg. Konfliktushelyzetben a piac azonnal beárazza a költségvetési prioritások átrendeződését. Ilyenkor a kormányok jellemzően növelik védelmi kiadásaikat és felgyorsítják a beszerzéseket, különös tekintettel a légvédelmi rendszerekre, rakétákra és drónelhárítási eszközökre.

Ezek a megrendelések hosszú távú, gyakran többéves szerződéseket jelentenek, amelyek azonnal javítják a cégek rendelésállományát és bevételeik kiszámíthatóságát.

Háborús időkben ez a "látható pénzáramlás" különösen felértékelődik. Ilyenkor megfigyelhető a tőke átcsoportosítása a sérülékenyebb, ciklikus ágazatokból a stabil, állami megrendelésekkel megtámogatott üzleti modellek felé. A piaci hangulatot tovább erősíti a kockázatkerülés, valamint az a várakozás, hogy a konfliktus esetleges elhúzódása tartósan magasan tarthatja a védelmi kiadásokat.
Címlapkép: Getty Images
