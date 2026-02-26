A közkedvelt étterem legendás fogásai, mint a Cézár saláta és a bundás kenyér, ismét kaphatók, ráadásul ebédmenü is indul hétköznapokon.
Bíróságon a Ryanair: ítéletet mondtak a fapados légitársaság poggyászméretezéséről
A Ryanair számára kedvező brüsszeli ítélet véglegessé vált: a bíróság kimondta, hogy a légitársaság kézipoggyász‑szabályzata teljes mértékben megfelel az uniós jognak, így Belgiumban is megmaradnak az alacsony alapjegyárak és a választható pluszszolgáltatások rendszere.
A Ryanair ma (febr. 26., csütörtök) üdvözölte a Test Achats döntését, amely szerint nem fellebbez a Brüsszeli Vállalkozási Bíróság január 28-i ítélete ellen. Ez a döntés megerősítette, hogy a Ryanair kézipoggyász‑szabályzata teljes mértékben megfelel az uniós jognak és az Európai Bíróság Vueling‑ügyben hozott iránymutató ítéletének. A bíróság elismerte, hogy minden Ryanair‑utas jogosult egy ingyenes, ülés alatti kézipoggyász felvitelére, amely ésszerű méretű és súlyú, alkalmas a személyes tárgyak tárolására, és megfelel minden biztonsági előírásnak. A bíróság kifejezetten elutasította azt az állítást, hogy a légitársaságoknak a nagyobb, felső tárolóba helyezhető táskát is bele kellene foglalniuk az alapjegyárba.
Az ítélet kimondta: „Nem állítható, hogy a RYANAIR ne felelne meg a 1008/2008-as rendelet 23. cikkének… Ez a poggyász megfelel a rendelet követelményeinek, ahogyan azt a bírósági gyakorlat is meghatározza.” A bíróság hozzátette: „Sem a 23. cikk, sem a Vueling‑ítélet nem írja elő, hogy a légitársaságoknak az ingyenesen felvihető kézipoggyász méretét a RYANAIR által engedélyezettnél nagyobbra kellene engedniük…” valamint: „A TEST ACHATS azon érve, hogy a RYANAIR köteles lenne ingyenesen biztosítani a felső poggyásztartóba helyezhető kézipoggyász szállítását, nem állja meg a helyét… Ez a panasz megalapozatlan.”
A most már végleges és kötelező érvényű ítélet Belgiumot is egy sor más uniós döntéshez igazítja, amelyek szintén jóváhagyták a Ryanair kézipoggyász‑szabályzatát. Ilyen ítéletek születtek többek között az Olasz Államtanács, a Berlini Regionális Bíróság, a Berlini Felsőbíróság, valamint a barcelonai, valenciai, valladolidi, sevillai és madridi bíróságok részéről is. Ezek a bíróságok következetesen megerősítették, hogy a Ryanair ingyenes ülés alatti táskája megfelel az uniós előírásoknak, és hogy a légitársaságok szabadon határozhatják meg az opcionális szolgáltatások – például a nagyobb kézipoggyász vagy a feladott poggyász – árát.
A brüsszeli bíróság a Test Achats Ryanair‑politikáira vonatkozó egyéb kifogásait is elutasította. A keresletalapú árazással kapcsolatban a bíróság megállapította: „Ez a panasz megalapozatlan.” Az ülésválasztás kapcsán így fogalmazott: „Nem állapítható meg, hogy a RYANAIR működése jelentősen korlátozná a fogyasztók választási szabadságát.” A családi ülésrenddel kapcsolatban pedig: „Nem állítható, hogy a RYANAIR gyakorlata jogellenes lenne. Ez a panasz megalapozatlan.” A poggyász bemutatásának módjáról a bíróság kijelentette: „Ez nem kifogásolható… Ez a panasz megalapozatlan.”
Dara Brady, a Ryanair képviselője így nyilatkozott:
Üdvözöljük a Test Achats döntését, hogy nem fellebbez a világos és átfogó ítélet ellen, amely – összhangban az EU és több nemzeti bíróság, köztük az olasz, német és spanyol ítéletekkel, valamint az Európai Bíróság döntésével – ismét megerősíti, hogy a Ryanair kézipoggyász‑szabályzata teljes mértékben megfelel az uniós jognak. Ingyenes ülés alatti táskánk minden jogi és biztonsági követelménynek megfelel, és utasaink továbbra is Európa legalacsonyabb viteldíjait élvezhetik azáltal, hogy csak azokat az opcionális szolgáltatásokat választják, amelyekre valóban szükségük van. Ez az ítélet megvédi az alacsony árakat és a választási lehetőségeket a belga fogyasztók számára, éppen akkor, amikor Európa-szerte egyre több kormány ismeri fel, hogy a megfizethető légi összeköttetés kulcsfontosságú a gazdasági növekedéshez.
