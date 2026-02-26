2026. február 26. csütörtök Edina
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cork, Írország - 2009. június 19.: A Ryanair Boeing 737-es repülőgépe üzemanyag-takarékos szárnyvégekkel leszálláskor a Corki repülőtéren, Cork, Írország
Utazás

Bíróságon a Ryanair: ítéletet mondtak a fapados légitársaság poggyászméretezéséről

Pénzcentrum
2026. február 26. 20:01

A Ryanair számára kedvező brüsszeli ítélet véglegessé vált: a bíróság kimondta, hogy a légitársaság kézipoggyász‑szabályzata teljes mértékben megfelel az uniós jognak, így Belgiumban is megmaradnak az alacsony alapjegyárak és a választható pluszszolgáltatások rendszere.

A Ryanair ma (febr. 26., csütörtök) üdvözölte a Test Achats döntését, amely szerint nem fellebbez a Brüsszeli Vállalkozási Bíróság január 28-i ítélete ellen. Ez a döntés megerősítette, hogy a Ryanair kézipoggyász‑szabályzata teljes mértékben megfelel az uniós jognak és az Európai Bíróság Vueling‑ügyben hozott iránymutató ítéletének. A bíróság elismerte, hogy minden Ryanair‑utas jogosult egy ingyenes, ülés alatti kézipoggyász felvitelére, amely ésszerű méretű és súlyú, alkalmas a személyes tárgyak tárolására, és megfelel minden biztonsági előírásnak. A bíróság kifejezetten elutasította azt az állítást, hogy a légitársaságoknak a nagyobb, felső tárolóba helyezhető táskát is bele kellene foglalniuk az alapjegyárba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ítélet kimondta: „Nem állítható, hogy a RYANAIR ne felelne meg a 1008/2008-as rendelet 23. cikkének… Ez a poggyász megfelel a rendelet követelményeinek, ahogyan azt a bírósági gyakorlat is meghatározza.” A bíróság hozzátette: „Sem a 23. cikk, sem a Vueling‑ítélet nem írja elő, hogy a légitársaságoknak az ingyenesen felvihető kézipoggyász méretét a RYANAIR által engedélyezettnél nagyobbra kellene engedniük…” valamint: „A TEST ACHATS azon érve, hogy a RYANAIR köteles lenne ingyenesen biztosítani a felső poggyásztartóba helyezhető kézipoggyász szállítását, nem állja meg a helyét… Ez a panasz megalapozatlan.”

Kapcsolódó cikkünk:

A most már végleges és kötelező érvényű ítélet Belgiumot is egy sor más uniós döntéshez igazítja, amelyek szintén jóváhagyták a Ryanair kézipoggyász‑szabályzatát. Ilyen ítéletek születtek többek között az Olasz Államtanács, a Berlini Regionális Bíróság, a Berlini Felsőbíróság, valamint a barcelonai, valenciai, valladolidi, sevillai és madridi bíróságok részéről is. Ezek a bíróságok következetesen megerősítették, hogy a Ryanair ingyenes ülés alatti táskája megfelel az uniós előírásoknak, és hogy a légitársaságok szabadon határozhatják meg az opcionális szolgáltatások – például a nagyobb kézipoggyász vagy a feladott poggyász – árát.

A brüsszeli bíróság a Test Achats Ryanair‑politikáira vonatkozó egyéb kifogásait is elutasította. A keresletalapú árazással kapcsolatban a bíróság megállapította: „Ez a panasz megalapozatlan.” Az ülésválasztás kapcsán így fogalmazott: „Nem állapítható meg, hogy a RYANAIR működése jelentősen korlátozná a fogyasztók választási szabadságát.” A családi ülésrenddel kapcsolatban pedig: „Nem állítható, hogy a RYANAIR gyakorlata jogellenes lenne. Ez a panasz megalapozatlan.” A poggyász bemutatásának módjáról a bíróság kijelentette: „Ez nem kifogásolható… Ez a panasz megalapozatlan.”

Dara Brady, a Ryanair képviselője így nyilatkozott:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Üdvözöljük a Test Achats döntését, hogy nem fellebbez a világos és átfogó ítélet ellen, amely – összhangban az EU és több nemzeti bíróság, köztük az olasz, német és spanyol ítéletekkel, valamint az Európai Bíróság döntésével – ismét megerősíti, hogy a Ryanair kézipoggyász‑szabályzata teljes mértékben megfelel az uniós jognak. Ingyenes ülés alatti táskánk minden jogi és biztonsági követelménynek megfelel, és utasaink továbbra is Európa legalacsonyabb viteldíjait élvezhetik azáltal, hogy csak azokat az opcionális szolgáltatásokat választják, amelyekre valóban szükségük van. Ez az ítélet megvédi az alacsony árakat és a választási lehetőségeket a belga fogyasztók számára, éppen akkor, amikor Európa-szerte egyre több kormány ismeri fel, hogy a megfizethető légi összeköttetés kulcsfontosságú a gazdasági növekedéshez.

 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #ryanair #repülés #légitársaság #európai unió #bíróság #fogyasztóvédelem #ítélet #eu #repülőjegy #jegyár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:33
19:18
18:57
18:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
2026. február 26.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. február 26.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
2 hete
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
2 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
4
1 hete
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
2 hete
Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötvény
Egy vállalat vagy állam által kibocsátott, meghatározott időre szóló, egyedileg meghatározott kamatozású, adósságot megtestesítő értékpapír. Megvásárlásával kölcsönt nyújtunk a kibocsátónak, melynek visszafizetését az a kamatokkal együtt vállalja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 18:04
Kvíz: Földrajz témában te vagy az ász? Lássuk, mit tudsz a világ legnagyobb tavairól!
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 15:59
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
Agrárszektor  |  2026. február 26. 19:36
Megjött az előrejelzés: kiderült, milyen idő vár a magyarokra hétvégén
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel