A hétvégén kirobbant iráni háború azonnali piaci pánikot okozott.
Iráni háború: már gyűrűzik is be az üzemanyagdrágulás Magyarországra, komoly áremelés jön a kutakon
Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.
A portál szerint várhatóan ez még csak a kezdet az üzemanyag áremelésben, köszönhetően az USA és Irán szombaton indult háborújának. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten.
2026.03.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 565 Ft/liter
- Gázolaj: 590 Ft/liter
