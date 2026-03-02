2026. március 2. hétfő Lujza
15 °C Budapest
Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepció
Autó

Iráni háború: már gyűrűzik is be az üzemanyagdrágulás Magyarországra, komoly áremelés jön a kutakon

Pénzcentrum
2026. március 2. 10:20

Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.

Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik - írja a holtankoljak.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A portál szerint várhatóan ez még csak a kezdet az üzemanyag áremelésben, köszönhetően az USA és Irán szombaton indult háborújának. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten. 

Kapcsolódó cikkeink:

2026.03.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 
Címlapkép: Getty Images
#autó #üzemanyag #gázolaj #benzinár #usa #olaj #irán #olajár #üzemanyagár #holtankoljak #háború #Közel-Kelet

