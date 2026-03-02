Iráni háború: már gyűrűzik is be az üzemanyagdrágulás Magyarországra, komoly áremelés jön a kutakon

Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.

A portál szerint várhatóan ez még csak a kezdet az üzemanyag áremelésben, köszönhetően az USA és Irán szombaton indult háborújának. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten.

2026.03.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: