2026. március 2. hétfő Lujza
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rakétát küldtek az izraeli kormányfő hivatalára: Netanjahu sorsa ismeretlen
Világ

Rakétát küldtek az izraeli kormányfő hivatalára: Netanjahu sorsa ismeretlen

MTI
2026. március 2. 14:19

Az iráni Forradalmi Gárda azt állította hétfőn, hogy rakétákkal támadta Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatalának épületét és az izraeli légierő parancsnokának székhelyét.

A Forradalmi Gárda hírportálja, a Szepah által közzétett és a Fársz hírügynökség által is továbbított közlemény szerint az iráni fejlesztésű Haibar típusú rakétákkal hajtottak végre "célzott és meglepetésszerű" támadásokat a célpontok ellen. A Forradalmi Gárda azt közölte, hogy Netanjahu sorsa egyelőre ismeretlen, további részleteket később tesznek közzé.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2023 májusában bemutatott Haibar rakéta 2000 kilométer hatótávolságú, és 1500 kilogrammos robbanófejjel lehet felszereleni.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#fegyver #világ #konfliktus #támadás #irán #háború #rakéta #Közel-Kelet #benjamin netanjahu #izraeli-iráni háború #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:06
15:01
14:50
14:44
14:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 2.
Rendkívüli bejelentés: Európai országot támadott meg Irán, megtörtént, amitől sokan féltek
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 2.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
2026. március 2.
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
2026. március 2.
Elképesztő alku született a Cápák közöttben: hárman is beszálltak az est legnagyobb dobásába
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 2. hétfő
Lujza
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
2
1 hete
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
3
2 napja
Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon
4
1 hete
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
5
2 napja
Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 13:02
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 12:21
Üzent a kormány a Közel-Keleten ragadt magyaroknak: folyamatosan romlik a helyzet, erre készüljenek
Agrárszektor  |  2026. március 2. 14:29
Razzia kezdődik itthon: sokaknál megjelenhet a hatóság a héten
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel