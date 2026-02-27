Úgy vélik, a fejlesztések elmaradása inkább a politikai akarat hiányára, mintsem pénzügyi akadályokra vezethető vissza.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 27.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. február 27., péntek.
Névnap
Ákos, Bátor
Friss hírek
- Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
- Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
- Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
- Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
- Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
- Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
Deviza árfolyam
EUR: 375.43 Ft
CHF: 411.46 Ft
GBP: 428.41 Ft
USD: 318.02 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 39610 Ft
MOL: 3520 Ft
RICHTER: 11830 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.28: Túlnyomóan derült, legfeljebb gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. Reggel előfordulhatnak ködfoltok. A délkeleti szél napközben a Dunántúlon időnként megélénkül. Hajnalra döntően -3 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északkeleti fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12, 17 fok között várható.
2026.03.01: Túlnyomóan derült lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek gomolyfelhők. Reggel előfordulhatnak ködfoltok. Csapadék nem várható. Mérsékelt marad a légmozgás. A minimum -5, +2, a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás léphet fel, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.02.27)
A bíróság kimondta, hogy a légitársaság kézipoggyász‑szabályzata teljes mértékben megfelel az uniós jognak.
A közkedvelt étterem legendás fogásai, mint a Cézár saláta és a bundás kenyér, ismét kaphatók, ráadásul ebédmenü is indul hétköznapokon.
A felújítás előkészítése évek óta zajlik, 2021 és 2023 között tanulmányterv, fő- és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezés közbeszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt.
Trencsén 2026-ban Európa Kulturális Fővárosa, és bár a cím elsőre csupán egy újabb fesztiválévet sejtet, a háttérben valójában egy több tízmillió eurós, hosszú távú városfejlesztési...
2026 januárjában a turisztikai szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el.
Csütörtökön napos, csapadékmentes idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.
A Pénzcentrum 2026. február 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hetente négyszer repülnek majd az Airbus A321neo gépek, a jegyár 11 900 forintról indul.
Törökország, Görögország és Egyiptom idén is a nyári utazási szezon legkeresettebb úti céljai közé tartoznak.
Karbantartási munkálatok miatt nem tudják majd biztosítani a személyszállító vonatok közlekedését a Déli pályaudvar és Kelenföld között.
A Pénzcentrum 2026. február 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában jellemzően 9 és 15 fok között alakul.
Az elmúlt időszak kifejezetten változékony volt, sokfelé esett eső, sőt helyenként ónos eső és zivatarok is kialakultak, ami után most markáns fordulat érkezik az időjárásban.
A Pénzcentrum 2026. február 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Óriáscápát videóztak le a horvátországi Cres-sziget közelében, az Adriai-tengerben.
-
