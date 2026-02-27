2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
6 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 27.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 27.)

Pénzcentrum
2026. február 27. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. február 27., péntek.

Névnap

Ákos, Bátor

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 375.43 Ft
CHF: 411.46 Ft
GBP: 428.41 Ft
USD: 318.02 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 39610 Ft
MOL: 3520 Ft
RICHTER: 11830 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.28: Túlnyomóan derült, legfeljebb gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. Reggel előfordulhatnak ködfoltok. A délkeleti szél napközben a Dunántúlon időnként megélénkül. Hajnalra döntően -3 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északkeleti fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12, 17 fok között várható.

2026.03.01: Túlnyomóan derült lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek gomolyfelhők. Reggel előfordulhatnak ködfoltok. Csapadék nem várható. Mérsékelt marad a légmozgás. A minimum -5, +2, a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás léphet fel, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.02.27)

Akciók

#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

