Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 27.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. február 27., péntek.

Névnap

Ákos, Bátor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 375.43 Ft

CHF: 411.46 Ft

GBP: 428.41 Ft

USD: 318.02 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 39610 Ft

MOL: 3520 Ft

RICHTER: 11830 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.28: Túlnyomóan derült, legfeljebb gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. Reggel előfordulhatnak ködfoltok. A délkeleti szél napközben a Dunántúlon időnként megélénkül. Hajnalra döntően -3 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északkeleti fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12, 17 fok között várható.

2026.03.01: Túlnyomóan derült lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek gomolyfelhők. Reggel előfordulhatnak ködfoltok. Csapadék nem várható. Mérsékelt marad a légmozgás. A minimum -5, +2, a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás léphet fel, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.02.27)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!