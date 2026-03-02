2026. március 2. hétfő Lujza
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal, karcsú nő sportruházatban a modern stúdióban. Fitness lány gyönyörű hasi izmokkal
Vásárlás

Itt a friss bejelentés, új világmárka érkezik Magyarországra: megvan, mikor nyit az első üzlet

Pénzcentrum
2026. március 2. 14:14

A lululemon tovább folytatja nemzetközi terjeszkedését: a globális technikai sportmárka első hazai üzlete 2026. március 31-én nyílik meg a budapesti Fashion Streeten, a Deák Ferenc utca 19. szám alatt. A főváros legértékesebb bevásárlóutcájaként ismert Fashion Streeten a gazdag történelmi örökség modern eleganciával és prémium vásárlási élménnyel párosul.

A márka elsőként mutatja majd be a magyar vásárlóknak a lululemon innovatív, technikai sportruházatát és kiegészítőit. Az új üzletben női és férfi kollekciók egyaránt megtalálhatók lesznek: jóga-, futó-, edzés-, tenisz-, golf- és mindennapi funkcionális darabok. A lululemon termékei egyedi, saját fejlesztésű technikai anyagokból és innovatív szabási megoldásokkal készülnek, amelyeket a legkülönfélébb sport- vagy fizikai tevékenységek közbeni kényelem, tartósság és teljesítmény optimalizálására terveztek. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A budapesti üzletnyitás a lululemon nemzetközi terjeszkedési és piaci növekedési stratégiájának része. A márka 2026-ban öt új piacra lép be Európában franchise-partneri modell keretében. Magyarország mellett a lululemon Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is nyit majd üzleteket az Arion Retail Group vállalattal együttműködésben. A budapesti üzletnyitással párhuzamosan a magyar vásárlók online is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát az eu.lululemon.com oldalon keresztül. 

A lululemon magyarországi megjelenése több, mint egy új üzletnyitás: a márka elkötelezett amellett, hogy valódi közösségi kapcsolatokat építsen. A budapesti nyitás kapcsán a lululemon különféle közösségközpontú programokat és kollaborációkat tervez. A hivatalos megnyitóra március 31-én kerül sor.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #webshop #Budapest #márka #bevásárlás #divat #franchise #üzlet #üzletek #budapesti #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:06
15:01
14:50
14:44
14:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 2.
Rendkívüli bejelentés: Európai országot támadott meg Irán, megtörtént, amitől sokan féltek
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 2.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
2026. március 2.
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
2026. március 2.
Elképesztő alku született a Cápák közöttben: hárman is beszálltak az est legnagyobb dobásába
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 2. hétfő
Lujza
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
3 napja
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
3
2 napja
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
4
4 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
5
1 hete
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 13:02
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 12:21
Üzent a kormány a Közel-Keleten ragadt magyaroknak: folyamatosan romlik a helyzet, erre készüljenek
Agrárszektor  |  2026. március 2. 14:29
Razzia kezdődik itthon: sokaknál megjelenhet a hatóság a héten
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel