Itt a friss bejelentés, új világmárka érkezik Magyarországra: megvan, mikor nyit az első üzlet

A lululemon tovább folytatja nemzetközi terjeszkedését: a globális technikai sportmárka első hazai üzlete 2026. március 31-én nyílik meg a budapesti Fashion Streeten, a Deák Ferenc utca 19. szám alatt. A főváros legértékesebb bevásárlóutcájaként ismert Fashion Streeten a gazdag történelmi örökség modern eleganciával és prémium vásárlási élménnyel párosul.
A márka elsőként mutatja majd be a magyar vásárlóknak a lululemon innovatív, technikai sportruházatát és kiegészítőit. Az új üzletben női és férfi kollekciók egyaránt megtalálhatók lesznek: jóga-, futó-, edzés-, tenisz-, golf- és mindennapi funkcionális darabok. A lululemon termékei egyedi, saját fejlesztésű technikai anyagokból és innovatív szabási megoldásokkal készülnek, amelyeket a legkülönfélébb sport- vagy fizikai tevékenységek közbeni kényelem, tartósság és teljesítmény optimalizálására terveztek.
A budapesti üzletnyitás a lululemon nemzetközi terjeszkedési és piaci növekedési stratégiájának része. A márka 2026-ban öt új piacra lép be Európában franchise-partneri modell keretében. Magyarország mellett a lululemon Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is nyit majd üzleteket az Arion Retail Group vállalattal együttműködésben. A budapesti üzletnyitással párhuzamosan a magyar vásárlók online is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát az eu.lululemon.com oldalon keresztül.
A lululemon magyarországi megjelenése több, mint egy új üzletnyitás: a márka elkötelezett amellett, hogy valódi közösségi kapcsolatokat építsen. A budapesti nyitás kapcsán a lululemon különféle közösségközpontú programokat és kollaborációkat tervez. A hivatalos megnyitóra március 31-én kerül sor.
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.