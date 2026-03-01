Több magas rangú tisztségviselő - köztük a védelmi miniszter és a Forradalmi Gárda parancsnoka - is életét vesztette.
Megtorlás és bosszú: Irán történelmi nagyságú támadásra, Trump "soha nem látott erejű" csapásra készül
Újabb robbanásokról számoltak be vasárnap a Perzsa(Arab)-öböl menti államokban, miután az Egyesült Államok és Izrael támadásaiban életét vesztette Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah. Szemtanúk a katari fővárosban, Dohában több erős robbanást hallottak vasárnap reggel.
Az Al-Dzsazíra katari hírtelevízió legalább 11 detonációról számolt be. Robbanásokat jelentettek a bahreini fővárosból, Manamából is, ahol beszámolók szerint legalább négy hangos becsapódás történt. A közösségi médiában egy találatot kapott, megrongálódott manamai szállodáról készült felvételek is terjedtek, ezek hitelességét független forrásból egyelőre nem erősítették meg. A jelentések szerint Teherán szombat óta több alkalommal is támadást indított a térségben állomásozó amerikai katonai bázisok ellen. A Perzsa(Arab)-öböl menti államokban összességében több ezer amerikai katona állomásozik.
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) vasárnap közölte, hogy "tucatnyi megtorló csapást" hajtott végre amerikai és izraeli célpontok ellen Hamenei halála miatt. A félhivatalos, az IRGC-hez köthető Tasnim hírügynökség szerint 27 amerikai bázist a régióban, valamint az izraeli hadsereg tel-avivi főhadiszállását és egy fegyveripari létesítményt is célba vettek. Az IRGC korábban bosszút ígért a legfőbb vezető haláláért. "A nemzet imámjának gyilkosai nem kerülik el a súlyos, határozott és elrettentő büntetést" - áll a közleményben, amelyet a libanoni Hezbollah milícia is közzétett.
Trump kemény megtorlást helyezett kilátásba
Donald Trump amerikai elnök vasárnap nyilvánosan figyelmeztette Iránt, hogy ne hajtson végre megtorló csapásokat az Egyesült Államok és Izrael által indított légitámadásokat követően. "Irán most azt állítja, hogy ma nagyon keményen fog visszavágni, keményebben, mint valaha" - írta Trump a Truth Social közösségi platformon. "Jobb, ha ezt nem teszik" - tette hozzá, majd kilátásba helyezte, hogy amennyiben mégis sor kerülne iráni válaszlépésekre, Washington "soha nem látott erejű" csapással reagálna.
Az izraeli hadsereg közlése szerint a szombati amerikai-izraeli légitámadások az iráni vezetés tanácskozási helyszíneit vették célba. A támadásban életét vesztette Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei, valamint a védelmi miniszter és az Iráni Forradalmi Gárda vezetője. A több mint 200 halálos áldozattal járó akció - az iráni Vörös Félhold adatai szerint - azonnali választ váltott ki: iráni csapások érték Izraelt és a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai támaszpontokat. Az Iráni Forradalmi Gárda közleményben esküdött bosszút. Az elit alakulat szerint "hamarosan a legnagyobb katonai műveletek kezdődnek meg az iráni fegyveres erők történetében Izrael és az amerikai regionális bázisok ellen".
A külügyminiszter közölte: a közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen.
Műholdfelvételeken látszik, hogy számos tartályhajó megállt a szoroshoz közeli nagyobb kikötőknél.
Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon
A helyi rendőrség 2024 óta végzi azzal a céllal, hogy beazonosítsa a három évnél régebben megkezdett, engedély nélküli épületeket. Hamarosan drónok segíthetik a munkát.
Bár az eset komoly aggodalmat váltott ki, a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy az épületet közvetlen találat érte volna.
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban
Bahreinben, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában működő amerikai támaszpontokat támadtak vagy próbáltak támadni.
Már a Bloomberg is riadóztat: jelentősen drágulhat az olaj ára az Irán elleni amerikai támadás miatt
A hírügynökség úgy látja, hogy a konfliktus kiterjedése akár a globális kínálatot is érezhetően szűkítheti, ami gyorsan tovább emelheti az árakat.
A konfliktusnak már több halálos áldozata is van több ország területén is.
Döntöttek: már ki is lőtték a medvét, miután az fényes nappal rátámadt egy férfira a saját kertjében
A bukaresti kormány novemberben egyszerűsítette a medvetámadások esetén alkalmazandó eljárást, lehetővé téve, hogy azonnal kilőjék a településekre bejáró barnamedvéket.
Sorra törlik a járataikat a légitársaságok az iráni háború kitörése miatt: erre figyeljen, aki most utazna
A Wizzair bejelentette, hogy a jövő héten Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem indít repülőgépeket.
Egyelőre korai megmondani, hogy a támadások milyen hatásfokkal értek célba, hiszen csak néhány órája kezdődött el a konfliktus.
Az ügynökség célja, hogy 2028-tól évente legalább egy leszállást hajtsanak végre.
Izrael megtámadta Iránt, azóta Irán lezárta légterét. Most bejelentést tett az amerikai elnök is.
Izrael szombat reggel megelőző csapást mért Iránra, ezzel párhuzamosan pedig az egész országra kiterjedő szükségállapotot hirdettek ki.
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
2026-ban a világ újszülöttjeinek 85 százaléka Afrikában és Ázsiában jön világra, miközben Európa részesedése alig haladja meg a 4 százalékot.
Az ukrán elnök jelezte, hogy kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Brüsszelben hetek óta formálódik egy kompromisszumos javaslat, amely uniós forrásokkal ösztönözné az orosz energiahordozóktól függő tagállamokat, hogy leváljanak.
Bejelentette az ázsiai atomhatalom: nyílt háborúban állnak Afganisztánnal - durva következménye lehet
A feszültséget tovább fokozta a február 6-i iszlámábádi öngyilkos merénylet, amelyet egy síita mecsetben követtek el, és 31 ember életét követelte.
Lezárult Genfben az iráni atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulója, amelyen az Egyesült Államok és Irán közvetlen egyeztetéseket folytatott Omán közvetítésével.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-