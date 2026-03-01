2026. március 1. vasárnap Albin
7 °C Budapest
Taktikai Tomahawk cirkálórakéta
Világ

Megtorlás és bosszú: Irán történelmi nagyságú támadásra, Trump "soha nem látott erejű" csapásra készül

Pénzcentrum
2026. március 1. 08:55

Újabb robbanásokról számoltak be vasárnap a Perzsa(Arab)-öböl menti államokban, miután az Egyesült Államok és Izrael támadásaiban életét vesztette Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah. Szemtanúk a katari fővárosban, Dohában több erős robbanást hallottak vasárnap reggel. 

Az Al-Dzsazíra katari hírtelevízió legalább 11 detonációról számolt be. Robbanásokat jelentettek a bahreini fővárosból, Manamából is, ahol beszámolók szerint legalább négy hangos becsapódás történt. A közösségi médiában egy találatot kapott, megrongálódott manamai szállodáról készült felvételek is terjedtek, ezek hitelességét független forrásból egyelőre nem erősítették meg. A jelentések szerint Teherán szombat óta több alkalommal is támadást indított a térségben állomásozó amerikai katonai bázisok ellen. A Perzsa(Arab)-öböl menti államokban összességében több ezer amerikai katona állomásozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) vasárnap közölte, hogy "tucatnyi megtorló csapást" hajtott végre amerikai és izraeli célpontok ellen Hamenei halála miatt. A félhivatalos, az IRGC-hez köthető Tasnim hírügynökség szerint 27 amerikai bázist a régióban, valamint az izraeli hadsereg tel-avivi főhadiszállását és egy fegyveripari létesítményt is célba vettek. Az IRGC korábban bosszút ígért a legfőbb vezető haláláért. "A nemzet imámjának gyilkosai nem kerülik el a súlyos, határozott és elrettentő büntetést" - áll a közleményben, amelyet a libanoni Hezbollah milícia is közzétett.

Trump kemény megtorlást helyezett kilátásba 

Donald Trump amerikai elnök vasárnap nyilvánosan figyelmeztette Iránt, hogy ne hajtson végre megtorló csapásokat az Egyesült Államok és Izrael által indított légitámadásokat követően. "Irán most azt állítja, hogy ma nagyon keményen fog visszavágni, keményebben, mint valaha" - írta Trump a Truth Social közösségi platformon. "Jobb, ha ezt nem teszik" - tette hozzá, majd kilátásba helyezte, hogy amennyiben mégis sor kerülne iráni válaszlépésekre, Washington "soha nem látott erejű" csapással reagálna.

Az izraeli hadsereg közlése szerint a szombati amerikai-izraeli légitámadások az iráni vezetés tanácskozási helyszíneit vették célba. A támadásban életét vesztette Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei, valamint a védelmi miniszter és az Iráni Forradalmi Gárda vezetője. A több mint 200 halálos áldozattal járó akció - az iráni Vörös Félhold adatai szerint - azonnali választ váltott ki: iráni csapások érték Izraelt és a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai támaszpontokat. Az Iráni Forradalmi Gárda közleményben esküdött bosszút. Az elit alakulat szerint "hamarosan a legnagyobb katonai műveletek kezdődnek meg az iráni fegyveres erők történetében Izrael és az amerikai regionális bázisok ellen".

Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #támadás #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #izraeli-iráni háború

