Újabb támadást intézett Irán egy európai ország ellen: felszálltak a vadászgépek, rengeteg drónt lőttek le

Hétfőn kiürítették a ciprusi páfoszi repülőtér utasterminálját, miután a radarok egy gyanús tárgyat észleltek a légtérben - közölte a szigetország állami műsorszolgáltatója.

A sziget nyugati partján fekvő légikikötő a Ciprusi Köztársaság fennhatósága alá tartozik. A létesítmény mintegy 60 kilométerre található a brit királyi légierő (RAF) akrotíri támaszpontjától - írja a Reuters.

A második támadás során két drónt küldött Irán az Akrotiri légibázisra, a brit légierő vadászgépei lelőtték a támadóeszközöket. A mai nap már egyszer áthatolt a bázis védelmén egy iráni Sahed-drón és kárt okozott a létesítményben. A brit kormány evakuálja Akrotiriból a brit katonák hozzátartozóit.

Az akrotíri bázist az éjszaka folyamán egy drón találta el. Hétfőn, helyi idő szerint nem sokkal dél után szirénák szólaltak meg a brit katonai bázison, majd repülőgépek szálltak fel.