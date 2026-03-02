2026. március 4. szerda Kázmér
Modern ingázók mozgása a repülőtéren.
Világ

Újabb támadást intézett Irán egy európai ország ellen: felszálltak a vadászgépek, rengeteg drónt lőttek le

Pénzcentrum
2026. március 2. 13:13

Hétfőn kiürítették a ciprusi páfoszi repülőtér utasterminálját, miután a radarok egy gyanús tárgyat észleltek a légtérben -  közölte a szigetország állami műsorszolgáltatója.

A sziget nyugati partján fekvő légikikötő a Ciprusi Köztársaság fennhatósága alá tartozik. A létesítmény mintegy 60 kilométerre található a brit királyi légierő (RAF) akrotíri támaszpontjától - írja a Reuters.

A második támadás során két drónt küldött Irán az Akrotiri légibázisra, a brit légierő vadászgépei lelőtték a támadóeszközöket. A mai nap már egyszer áthatolt a bázis védelmén egy iráni Sahed-drón és kárt okozott a létesítményben. A brit kormány evakuálja Akrotiriból a brit katonák hozzátartozóit.

Az akrotíri bázist az éjszaka folyamán egy drón találta el. Hétfőn, helyi idő szerint nem sokkal dél után szirénák szólaltak meg a brit katonai bázison, majd repülőgépek szálltak fel.

Címlapkép: Getty Images
1
4 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
2
2 napja
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
3
21 órája
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
4
23 órája
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
5
4 napja
Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon
