Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon

Egy TikTok-videóban hívta fel a figyelmet egy videós arra a kevéssé ismert lehetőségre, amellyel jelentősen olcsóbb lehet a Liszt Ferenc-repülőtérre tartó 100E busz. A 2500 forintos reptéri vonaljegy helyett bizonyos esetekben akár 1000 forintért is megúszható az út.

Sokan fizetnek 2500 forintot a 100E reptéri buszra, miközben bizonyos esetekben ennek kevesebb mint a feléért is megúszható az út. A „trükkre” adel.orszagh nevű felhasználó hívta fel a figyelmet egy TikTok-videóban.

A Budapest Airport és a belváros között közlekedő 100E járatra speciális, külön jegyet kell váltani, amely jelenleg 2500 forintba kerül. Ez a jegy nem része a hagyományos vonaljegyes rendszernek, és alapvetően nem használható hozzá a legtöbb bérlet.

A videós azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy ha valakinek van érvényes Pest vármegye bérlete, akkor a BudapestGO alkalmazásban a 100E-re kiegészítő jegyet mindössze 1000 forintért tud vásárolni. Így az utazás összköltsége jelentősen alacsonyabb lehet, mint a teljes árú reptéri jeggyel.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A lehetőség tehát nem mindenki számára adott, de akik egyébként is rendelkeznek vármegyei bérlettel, azoknak érdemes lehet utánanézni az applikációban elérhető opcióknak, mert az árkülönbség 1500 forint is lehet egyetlen út esetében.