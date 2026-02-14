2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
Budapest
Budapest, Magyarország - 2024. január 15: Budapest 100E Airport Express busz várakozik a Deák téren egy hideg, havas téli éjszakán.
Utazás

Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon

Pénzcentrum
2026. február 14. 12:02

Egy TikTok-videóban hívta fel a figyelmet egy videós arra a kevéssé ismert lehetőségre, amellyel jelentősen olcsóbb lehet a Liszt Ferenc-repülőtérre tartó 100E busz. A 2500 forintos reptéri vonaljegy helyett bizonyos esetekben akár 1000 forintért is megúszható az út.

Sokan fizetnek 2500 forintot a 100E reptéri buszra, miközben bizonyos esetekben ennek kevesebb mint a feléért is megúszható az út. A „trükkre” adel.orszagh nevű felhasználó hívta fel a figyelmet egy TikTok-videóban.

A Budapest Airport és a belváros között közlekedő 100E járatra speciális, külön jegyet kell váltani, amely jelenleg 2500 forintba kerül. Ez a jegy nem része a hagyományos vonaljegyes rendszernek, és alapvetően nem használható hozzá a legtöbb bérlet.

A videós azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy ha valakinek van érvényes Pest vármegye bérlete, akkor a BudapestGO alkalmazásban a 100E-re kiegészítő jegyet mindössze 1000 forintért tud vásárolni. Így az utazás összköltsége jelentősen alacsonyabb lehet, mint a teljes árú reptéri jeggyel.

A lehetőség tehát nem mindenki számára adott, de akik egyébként is rendelkeznek vármegyei bérlettel, azoknak érdemes lehet utánanézni az applikációban elérhető opcióknak, mert az árkülönbség 1500 forint is lehet egyetlen út esetében.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bkk #busz #jegy #kedvezmény #pest megye #alkalmazás #liszt ferenc repülőtér #jegyár #tiktok #budapesti tömegközlekedés

