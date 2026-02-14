2024 őszén bezárt a Madách téren, most azonban visszatér a Keksz. Immáron azonban Budán.
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
Egy TikTok-videóban hívta fel a figyelmet egy videós arra a kevéssé ismert lehetőségre, amellyel jelentősen olcsóbb lehet a Liszt Ferenc-repülőtérre tartó 100E busz. A 2500 forintos reptéri vonaljegy helyett bizonyos esetekben akár 1000 forintért is megúszható az út.
Sokan fizetnek 2500 forintot a 100E reptéri buszra, miközben bizonyos esetekben ennek kevesebb mint a feléért is megúszható az út. A „trükkre” adel.orszagh nevű felhasználó hívta fel a figyelmet egy TikTok-videóban.
A Budapest Airport és a belváros között közlekedő 100E járatra speciális, külön jegyet kell váltani, amely jelenleg 2500 forintba kerül. Ez a jegy nem része a hagyományos vonaljegyes rendszernek, és alapvetően nem használható hozzá a legtöbb bérlet.
A videós azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy ha valakinek van érvényes Pest vármegye bérlete, akkor a BudapestGO alkalmazásban a 100E-re kiegészítő jegyet mindössze 1000 forintért tud vásárolni. Így az utazás összköltsége jelentősen alacsonyabb lehet, mint a teljes árú reptéri jeggyel.
A lehetőség tehát nem mindenki számára adott, de akik egyébként is rendelkeznek vármegyei bérlettel, azoknak érdemes lehet utánanézni az applikációban elérhető opcióknak, mert az árkülönbség 1500 forint is lehet egyetlen út esetében.
A Pénzcentrum 2026. február 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A döntés hátterében egy 1,5 milliárd forintos átfogó felújítás áll, melynek célja, hogy a budapesti NOBU a világ egyik legkiválóbb NOBU éttermévé váljon.
A Pénzcentrum 2026. február 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.
Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.
Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.
A rendeletből kiderült, hogy a támogatás csak a 11 kategória közül csak a szigorúan meghatározott „étterem” üzlettípusra vonatkozik.
A pilóták és a légiutas-kísérők országos sztrájkja miatt számos budapesti és debreceni járatot töröltek
A Pénzcentrum 2026. február 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hajnali pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, így napközben javulnak a látási viszonyok.
Hírünk a világban: magyar turista rongált meg egy 5000 éves templomot Máltán, börtönbüntetés lehet a vége
A rongáló komoly büntetésre számíthat, az ilyen eseteket nagyon komolyan veszik a helyi hatóságok: 2023-ban egy olasz férfit börtönbüntetésre és kemény pénzbírságra ítéltek ugyanezért.
A Pénzcentrum 2026. február 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk.
Miközben az ország túlnyomó részén eső várható, a főváros térségében és az Északi-középhegységben akár havazhat is.
A Pénzcentrum 2026. február 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 33. Turizmus Évadnyitó Gálán Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke 12+1 pontban vázolta fel, milyen feladatok várnak a döntéshozókra a következő években.
Kiderítették, a magyarok többsége hova utazna el szívesen télen: nem kis meglepetést hozott az eredmény
A mesterséges intelligencia a téli sportokhoz kapcsolódó vásárlásokban is megjelent.
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
Érdekesség, hogy a Ryanair nemcsak a budapesti, hanem a Wizz Air Gdansk-Dubrovnik útvonalára is ráindított júniustól.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
