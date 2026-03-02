Bezuhanhatnak a Wizz Air részvények a közel-keleti válság miatt: 20 százalékos esés is jöhet

A közel-keleti konfliktus egyik legnagyobb vesztese az európai légitársaságok sorában a Wizz Air lehet. A cég az Izraelt és az Egyesült Államokat is érintő iráni támadások nyomán március 7-ig felfüggesztette a térségbe induló járatait - jelentette a Telex.

Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír szakértőjének elemzése szerint az izraeli, dubaji, Abu-Dzabi-i és ammáni járatok törlése a légitársaság heti kapacitásának nagyjából 8-10 százalékát érinti. A lépés időzítése különösen kedvezőtlen a vállalat számára, mivel a következő időszakra agresszív növekedést terveztek, most azonban komoly kihívást jelent a felszabaduló kapacitások hatékony átcsoportosítása - jelentette a Telex.

Amennyiben a háborús helyzet nem rendeződik belátható időn belül, a légitársaság kénytelen lesz számos repülőgépét a földön tartani, ami súlyos veszteségeket okozhat. A problémákat tetézi az olajár emelkedése is, ami a következő pénzügyi évben akár 130-150 millió eurós többletköltséget róhat a vállalatra. Az elemzői várakozások szerint mindezek hatására a Wizz Air részvényei tartós nyomás alá kerülhetnek, és akár 15-20 százalékos árfolyamesés is bekövetkezhet.