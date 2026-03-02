2026. március 4. szerda Kázmér
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy wizz airbus a321 231-es repülőgép alulnézetből, felhős égbolton, 2024. május 13. lisszabon, portugália
Gazdaság

Bezuhanhatnak a Wizz Air részvények a közel-keleti válság miatt: 20 százalékos esés is jöhet

Pénzcentrum
2026. március 2. 13:12

A közel-keleti konfliktus egyik legnagyobb vesztese az európai légitársaságok sorában a Wizz Air lehet. A cég az Izraelt és az Egyesült Államokat is érintő iráni támadások nyomán március 7-ig felfüggesztette a térségbe induló járatait - jelentette a Telex.

Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír szakértőjének elemzése szerint az izraeli, dubaji, Abu-Dzabi-i és ammáni járatok törlése a légitársaság heti kapacitásának nagyjából 8-10 százalékát érinti. A lépés időzítése különösen kedvezőtlen a vállalat számára, mivel a következő időszakra agresszív növekedést terveztek, most azonban komoly kihívást jelent a felszabaduló kapacitások hatékony átcsoportosítása - jelentette a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Amennyiben a háborús helyzet nem rendeződik belátható időn belül, a légitársaság kénytelen lesz számos repülőgépét a földön tartani, ami súlyos veszteségeket okozhat. A problémákat tetézi az olajár emelkedése is, ami a következő pénzügyi évben akár 130-150 millió eurós többletköltséget róhat a vállalatra. Az elemzői várakozások szerint mindezek hatására a Wizz Air részvényei tartós nyomás alá kerülhetnek, és akár 15-20 százalékos árfolyamesés is bekövetkezhet.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#Wizz Air #légitársaság #gazdaság #izrael #irán #olajár #repülőjárat #járattörlés #részvényárfolyam #háború #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:20
13:03
12:50
12:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 3. 16:50
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. március 4. 11:39
Több mint Bitcoin: Mire jó valójában a kriptovaluta és a blokklánc technológia?
A legtöbb ember szemében a kriptopiac kimerül annyiban, hogy veszünk valami digitális érmét, és várj...
Bankmonitor  |  2026. március 4. 10:16
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyar...
MEDIA1  |  2026. március 4. 09:46
Marosi Viktor lett az InStyle Men új főszerkesztője
A Trend FM-től és a Radiocafé-tól néhány hónapja távozó rádiós műsorvezető, Marosi Viktor most az In...
Holdblog  |  2026. március 3. 10:40
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszaford...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
1 hete
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
3
1 hete
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
1 hete
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
5
2 napja
Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:32
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:03
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Agrárszektor  |  2026. március 4. 12:31
Rengeteg magyar kertben van ilyen fa: hamarosan az összes eltűnhet
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel