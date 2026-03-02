A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek januárban kezdődtek, amikor Oroszország támadást hajtott végre a vezeték infrastruktúrája ellen.
Bezuhanhatnak a Wizz Air részvények a közel-keleti válság miatt: 20 százalékos esés is jöhet
A közel-keleti konfliktus egyik legnagyobb vesztese az európai légitársaságok sorában a Wizz Air lehet. A cég az Izraelt és az Egyesült Államokat is érintő iráni támadások nyomán március 7-ig felfüggesztette a térségbe induló járatait - jelentette a Telex.
Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír szakértőjének elemzése szerint az izraeli, dubaji, Abu-Dzabi-i és ammáni járatok törlése a légitársaság heti kapacitásának nagyjából 8-10 százalékát érinti. A lépés időzítése különösen kedvezőtlen a vállalat számára, mivel a következő időszakra agresszív növekedést terveztek, most azonban komoly kihívást jelent a felszabaduló kapacitások hatékony átcsoportosítása - jelentette a Telex.
Amennyiben a háborús helyzet nem rendeződik belátható időn belül, a légitársaság kénytelen lesz számos repülőgépét a földön tartani, ami súlyos veszteségeket okozhat. A problémákat tetézi az olajár emelkedése is, ami a következő pénzügyi évben akár 130-150 millió eurós többletköltséget róhat a vállalatra. Az elemzői várakozások szerint mindezek hatására a Wizz Air részvényei tartós nyomás alá kerülhetnek, és akár 15-20 százalékos árfolyamesés is bekövetkezhet.
Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést...
Kijev a javítások elhúzódásával indokolja a késlekedést, Budapest és Pozsony viszont politikai szándékot sejt a háttérben, a vita pedig már uniós szintre emelkedett.
A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.
A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.
2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.
A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után:
A Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a TAL vezeték üzemeltetője.
Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők,
Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezeték leállása önmagában még kezelhető lenne.
Hiába a geopolitikai feszültségek és a vámháborús intézkedések, a számok azt mutatják, hogy Kína külkereskedelme 2025-ben tovább bővült.
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti.
A március elején kiéleződő iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a globális tőkepiacokon.
Sorra kaszálják el Magyarországon az üzleteket: menekülnek a befektetők, ennek még nagyon rossz vége lesz
A globális felvásárlási piac 2025-ben látványosan erősödött, Közép- és Kelet-Európa pedig egyre vonzóbb a befektetők számára. Magyarország azonban sajátos helyzetben van.
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
Már a lengyelek hátát sem látjuk, brutálisan belehúzott a gazdaságuk: ezt már szinte lehetetlen behozni
Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben.
