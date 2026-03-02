A focivébét is átrendezheti a háború: lehet, hogy Irán nem megy a tornára, most mi lesz?

Bizonytalanná vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért az országra. A támadássorozatban életét vesztette Ali Hamenei ajatollah, az állam legfőbb vezetője, a kialakult drámai helyzet pedig kétségessé tette a nemzeti csapat kiutazását a részben amerikai rendezésű tornára.

Mehdi Tadzs, az iráni szövetség elnöke pesszimistán nyilatkozott a kilátásokról. Hangsúlyozta, hogy a szombati események után már nem tudnak bizakodva tekinteni a tornára. A helyzetet tovább bonyolítja, és a részvételt erkölcsileg is megkérdőjelezi, hogy az egyik támadó fél, az Egyesült Államok egyben a világbajnokság egyik házigazdája is.

A hivatalos menetrend szerint az iráni együttesnek a G csoportban kellene szerepelnie. Június 15-én Új-Zélanddal, 21-én pedig Belgiummal mérkőznének meg a kaliforniai Inglewoodban. A csoportkört június 26-án zárnák Seattle-ben, az egyiptomi válogatott ellen.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) egyelőre nem adott ki hivatalos állásfoglalást az ügyben. Az amerikai, kanadai és mexikói közös rendezésű torna a program szerint június 11. és július 19. között zajlik majd.