Európa egyik vezető hatalma megszigorította a belépést: erre kell figyelned a jövőben

Február 25-től szigorodtak az Egyesült Királyságba való belépés feltételei. A nem vízumköteles látogatóknak – köztük az európai uniós állampolgároknak is – kötelező előzetes elektronikus beutazási engedélyt (ETA) kiváltaniuk. A türelmi időszak lejártával a dokumentum hiányában az utazókat már a kiindulási állomáson sem engedik fel a járatokra - közölte az ATV.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a bevezetési időszak lezárultával élesedett az új rendszer. A brit kormány már a Brexit után jelezte, hogy a jövőben a vízummentesen érkezők számára is kötelezővé tesznek egyfajta előzetes regisztrációt. Ez az intézkedés most lépett teljes körűen életbe, így a légitársaságok és vasúti szolgáltatók megtagadják a fedélzetre lépést azoktól, akik nem rendelkeznek érvényes ETA-val.

Az elektronikus beutazási engedély nem minősül vízumnak, csupán az utazás megkezdésére jogosít fel. A dokumentum díja 16 font (körülbelül 7000 forint), érvényessége pedig két évre, vagy az útlevél lejártáig szól. Ez idő alatt az engedély korlátlan számú belépést tesz lehetővé, alkalmanként legfeljebb hat hónapos, rövid távú tartózkodásra. Fontos tudni, hogy az engedély beszerzése azok számára is kötelező, akik csak átszállnak az Egyesült Királyságban, amennyiben az átszállás során útlevél-ellenőrzésen kell átesniük.

A szabályozás alól csak azok képeznek kivételt, akik már rendelkeznek letelepedett státusszal a szigetországban. Mindenki másnak – beleértve az uniós állampolgárokat is – a hivatalos online felületeken kell igényelnie a dokumentumot.

Bár a kérelmek elbírálása a legtöbb esetben gyorsan megtörténik – így a spontán utazás lehetősége továbbra is biztosított –, a hatóságok mégis óvatosságra intenek. Azt javasolják, hogy az utasok lehetőség szerint legalább három munkanappal az indulás előtt nyújtsák be kérelmüket. Ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy az elbírálás a szokásosnál több időt vesz igénybe.