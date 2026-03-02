Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
Európa egyik vezető hatalma megszigorította a belépést: erre kell figyelned a jövőben
Február 25-től szigorodtak az Egyesült Királyságba való belépés feltételei. A nem vízumköteles látogatóknak – köztük az európai uniós állampolgároknak is – kötelező előzetes elektronikus beutazási engedélyt (ETA) kiváltaniuk. A türelmi időszak lejártával a dokumentum hiányában az utazókat már a kiindulási állomáson sem engedik fel a járatokra - közölte az ATV.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a bevezetési időszak lezárultával élesedett az új rendszer. A brit kormány már a Brexit után jelezte, hogy a jövőben a vízummentesen érkezők számára is kötelezővé tesznek egyfajta előzetes regisztrációt. Ez az intézkedés most lépett teljes körűen életbe, így a légitársaságok és vasúti szolgáltatók megtagadják a fedélzetre lépést azoktól, akik nem rendelkeznek érvényes ETA-val.
Az elektronikus beutazási engedély nem minősül vízumnak, csupán az utazás megkezdésére jogosít fel. A dokumentum díja 16 font (körülbelül 7000 forint), érvényessége pedig két évre, vagy az útlevél lejártáig szól. Ez idő alatt az engedély korlátlan számú belépést tesz lehetővé, alkalmanként legfeljebb hat hónapos, rövid távú tartózkodásra. Fontos tudni, hogy az engedély beszerzése azok számára is kötelező, akik csak átszállnak az Egyesült Királyságban, amennyiben az átszállás során útlevél-ellenőrzésen kell átesniük.
A szabályozás alól csak azok képeznek kivételt, akik már rendelkeznek letelepedett státusszal a szigetországban. Mindenki másnak – beleértve az uniós állampolgárokat is – a hivatalos online felületeken kell igényelnie a dokumentumot.
Bár a kérelmek elbírálása a legtöbb esetben gyorsan megtörténik – így a spontán utazás lehetősége továbbra is biztosított –, a hatóságok mégis óvatosságra intenek. Azt javasolják, hogy az utasok lehetőség szerint legalább három munkanappal az indulás előtt nyújtsák be kérelmüket. Ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy az elbírálás a szokásosnál több időt vesz igénybe.
Az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött az IBUSZ.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta:
A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
A Katarban rekedt magyar csoport továbbra sem tud hazautazni, de egy friss beszámoló szerint a katari állam példásan gondoskodik róluk.
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom,
A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt részlegesen újraindulhat a légiforgalom az Egyesült Arab Emírségekben.
Az Egyesült Arab Emírségek légterének részleges megnyitását követően hétfőn újraindult a légi közlekedés. Abu-Dzabiból.
Az Egyesült Arab Emírségek a légteret érintő bizonytalanság ellenére megkezdte a kereskedelmi járatok újraindításának előkészítését.
A hazaszállítás megszervezése alapvetően az utazási irodák feladata, miközben a Konzuli Szolgálatnál történő regisztráció minden utas számára kiemelten fontos.
A biztonsági szolgálatok röviddel 12:45 után adták ki az utasítást, amelynek értelmében minden utasnak és dolgozónak el kellett hagynia a terminál épületét.
A közel-keleti konfliktus miatt elrendelt légterezárások már a budapesti repülőteret is érintik.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
A Közel-Kelet légterének lezárása miatt Katarban rekedt egy 33 fős magyar csoport.
Szijjártó Péter szerint a közel-keleti helyzet gyors ütemben romlik, miközben több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben.
Hétfőn is zárva maradt az Egyesült Arab Emírségek légitere, ami az ország összes jelentős repülőterének működését megbénította.
A dubaji, az abu-dzabi és a dohai repülőterek is felfüggesztették működésüket, emiatt tízezrek rekedtek a térségben.
