Megjött a friss előrejelzés: ilyen idő csap le Magyarországra a következő napokban

A vallási és spirituális utazások globális piaca egy évtized alatt csaknem megduplázódott.
Az elkövetkező napokban kellemes és tavaszias időnek nézhetünk elébe, amely a kirándulók kedvét is meghozhatja a hétvégére - derül ki az időjárási előrejelzésekből.
Pénteken napos, száraz idő várható olykor fátyolfelhőkkel. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -5 és +2 fok között alakul, de az északi völgyekben, valamint a Nyírségben ennél kissé hidegebb is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 9 és 16 fok között várható, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb értékeket.
Szombaton reggel előfordulhatnak ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült, legfeljebb gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. A délkeleti szél napközben a Dunántúlon időnként megélénkül. Hajnalra döntően mínusz 3 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északkeleti fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.
Vasárnap is kialakulhatnak reggelre ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült lesz az ég, csak északnyugaton, északon lehetnek gomolyfelhők. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.
A felújítás előkészítése évek óta zajlik, 2021 és 2023 között tanulmányterv, fő- és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezés közbeszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt.
2026 januárjában a turisztikai szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el.
Csütörtökön napos, csapadékmentes idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.
Hetente négyszer repülnek majd az Airbus A321neo gépek, a jegyár 11 900 forintról indul.
Törökország, Görögország és Egyiptom idén is a nyári utazási szezon legkeresettebb úti céljai közé tartoznak.
Karbantartási munkálatok miatt nem tudják majd biztosítani a személyszállító vonatok közlekedését a Déli pályaudvar és Kelenföld között.
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában jellemzően 9 és 15 fok között alakul.
Az elmúlt időszak kifejezetten változékony volt, sokfelé esett eső, sőt helyenként ónos eső és zivatarok is kialakultak, ami után most markáns fordulat érkezik az időjárásban.
Óriáscápát videóztak le a horvátországi Cres-sziget közelében, az Adriai-tengerben.
Nem lesz elérhető a szolgáltatások közül többek között az új jegy foglalása, a meglévő foglalások kezelése, az online utasfelvétel.
Berobbant a tavasz a nyugati országrészbe: kora délutánra a Dunántúl nagy részén már 17 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők.
A nyugatias szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödik, sőt a csapadékgócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.
Kora tavaszias, olykor szeles idő várható február utolsó hetében, a csúcshőmérséklet napközben jellemzően 10 Celsius-fok felett alakul, de a hétvégén akár 12-18 fok is lehet.
