2026. február 27. péntek
6 °C Budapest
Budapest, Hősök tere éjszaka
Utazás

Megjött a friss előrejelzés: ilyen idő csap le Magyarországra a következő napokban

Pénzcentrum
2026. február 27. 07:01

Az elkövetkező napokban kellemes és tavaszias időnek nézhetünk elébe, amely a kirándulók kedvét is meghozhatja a hétvégére - derül ki az időjárási előrejelzésekből. 

Pénteken napos, száraz idő várható olykor fátyolfelhőkkel. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -5 és +2 fok között alakul, de az északi völgyekben, valamint a Nyírségben ennél kissé hidegebb is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 9 és 16 fok között várható, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

Szombaton reggel előfordulhatnak ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült, legfeljebb gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. A délkeleti szél napközben a Dunántúlon időnként megélénkül. Hajnalra döntően mínusz 3 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északkeleti fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

Vasárnap is kialakulhatnak reggelre ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült lesz az ég, csak északnyugaton, északon lehetnek gomolyfelhők. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.
Címlapkép: Getty Images
Érdekel