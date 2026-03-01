Erről sok magyar megfeledkezik, amikor csoportos útra indul: sokat spórolhatnának ezzel, mégsem használják ki

A tavasz közeledtével idén is felhívja a csoportos kirándulások szervezőinek figyelmét a MÁV: az előzetes bejelentéssel, regisztrációval nemcsak a kényelmes ülőhelyek garantálhatók, hanem a kísérők ingyenes utazása is csak így biztosítható!

A csoportos utazásokra vonatkozó minden szükséges további információ, előzetes regisztrációhoz szükséges elérhetőség és bejelentő lap ezen az oldalon elérhető.

Az elmúlt időszakban örömteli rekordok születtek a közösségi közlekedésben: tavaly mintegy 31 ezer iskolás és turistacsoport választotta a vonatot, míg több mint 12 ezren döntöttek az autóbuszos utazás mellett - közölte a MÁV. A tarifareform kedvező változásainak köszönhetően ez a népszerűség tovább nőhet, hiszen a 14 év alattiak mellett – előzetes regisztráció mellett – a csoportok kísérői is díjmentesen utazhatnak. A MÁV célja, hogy járataik segítségével minden osztálykirándulás és túra terve megvalósulhasson, ehhez azonban elengedhetetlen a szervezők partnersége és előrelátása.

Kérik a pedagógusokat és túraszervezőket, hogy utazási szándékukat a lehető legkorábban jelezzék a hivatalos felületen. Ez a lépés nem csupán adminisztráció, hanem a komfortos utazás alapfeltétele: a bejelentés alapján tudják a szakemberek felmérni, hogy szükséges-e plusz kocsikat kapcsolni a vonatokhoz, vagy indítani rásegítő autóbuszokat. Fontos hangsúlyozni, hogy

az előzetes regisztráció akkor is kötelező, ha a csoport tagjai érvényes ország- vagy vármegyebérlettel rendelkeznek.

A vasúti és HÉV-es utazásoknál legalább 7 nappal, míg autóbuszos kirándulásnál legalább 15 nappal az indulás előtt szükséges leadni az igényeket.

Azoknak a szervezőknek, akik még keresik a tökéletes úti célt, egy újabb segítséget kínálnak: a MÁV-csoport turisztikai ajánlója kiváló inspirációs forrás lehet. Az oldalon számos belföldi látnivaló, rejtett kincs és programötlet található, amelyek mindegyike kényelmesen megközelíthető közösségi közlekedéssel, így a szervezés terhe is csökken.

Javasolják, hogy a zsúfoltság elkerülése érdekében – amennyiben a program engedi – érdemes a kedd, szerda vagy csütörtöki napokat, illetve a csúcsidőn kívüli időszakokat választani. A HÉV-járatokon utazó gyermek- és múzeumlátogató csoportok számára szintén egyszerűsített online űrlapok állnak rendelkezésre a regisztrációhoz. A MÁV munkatársai pedig minden esetben készséggel segítenek az optimális útvonal és a szükséges jegyek kiválasztásában, hogy az utazás ne csak eljutás, hanem valódi élmény legyen - írták a közleményben.