2026. március 2. hétfő Lujza
10 °C Budapest
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 2.)
Utazás

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 2.)

Pénzcentrum
2026. március 2. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. március 2., hétfő.

Névnap

Lujza

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 378.83 Ft
CHF: 419.2 Ft
GBP: 431.98 Ft
USD: 322.63 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 26.
A Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 9, 14, 16, 34, 44

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 12 db
4-es találat: 839 db
3-as találat: 15389 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 39310 Ft
MOL: 3528 Ft
RICHTER: 11940 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.03: Napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből fúként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -3, +5, délután 13, 18 fokra számíthatunk.

2026.03.04: Napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -2, +6, délután 13, 17 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.02)

Akciók

#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. március 2.
Elképesztő alku született a Cápák közöttben: hárman is beszálltak az est legnagyobb dobásába
2026. március 1.
4 millió magyar dolgozónak ez továbbra is csak álom: megjöttek a friss számok, ezen sokan ledöbbennek majd
2026. március 1.
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 08:40
Durván ütik a forintot, betett a háború: nagyon nem állunk most jól
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 08:00
Iráni háború: nincs már nyugalom, reggel újraindultak a légitámadások
Agrárszektor  |  2026. március 2. 08:14
Nagyot lépett a multicég: nem akármilyen lehetőséget ajánl a termelőknek
