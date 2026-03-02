Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 9. hetéből.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 2.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. március 2., hétfő.
Névnap
Lujza
Friss hírek
- Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
- Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
- Elképesztő alku született a Cápák közöttben: hárman is beszálltak az est legnagyobb dobásába
- 4 millió magyar dolgozónak ez továbbra is csak álom: megjöttek a friss számok, ezen sokan ledöbbennek majd
- Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
- Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
Deviza árfolyam
EUR: 378.83 Ft
CHF: 419.2 Ft
GBP: 431.98 Ft
USD: 322.63 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. február 26.
A Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten emelkedő számsorrendben a következők:
8, 9, 14, 16, 34, 44
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 12 db
4-es találat: 839 db
3-as találat: 15389 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 39310 Ft
MOL: 3528 Ft
RICHTER: 11940 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.03: Napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből fúként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -3, +5, délután 13, 18 fokra számíthatunk.
2026.03.04: Napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből főként a Dunántúlon néhol zápor is előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -2, +6, délután 13, 17 fokra számíthatunk.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.02)
Akciók
Rendkívüli karbantartás: restaurálni kell a világ egyik legismertebb festményét, mert a turisták izzadsága rongálja azt
A lepel mögötti hét emelet magas állványon két turnusban tíz-tíz restaurátor dolgozik a festmény tisztításán.
Erről sok magyar megfeledkezik, amikor csoportos útra indul: sokat spórolhatnának ezzel, mégsem használják ki
A 14 év alattiak mellett – előzetes regisztrációval – a csoportok kísérői is díjmentesen utazhatnak.
Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) azt javasolta a légitársaságoknak, hogy a folyamatban lévő katonai műveletek miatt kerüljék az érintett légtereket.
A Pénzcentrum 2026. március 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
A magyar Külügyminisztérium egymást követő figyelmeztetései jól mutatják, milyen hirtelen tudnak eszkalálódni a kartellháborúk.
Ismét számos hotel döntött úgy, hogy megméretteti magát, mert büszke a magas szintű szolgáltatásaira, dolgozói elégedettségére, digitális fejlesztéseire és üzemeltetési eredményeire.
A Pénzcentrum 2026. február 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Szallas.hu előfoglalási adatai szerint 2026 tavaszán Budapest, Hajdúszoboszló és Eger lehetnek a legnépszerűbb belföldi úti célok.
A Pénzcentrum 2026. február 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az elkövetkező napokban kellemes és tavaszias időnek nézhetünk elébe, amely a kirándulók kedvét is meghozhatja a hétvégére - derül ki az időjárási előrejelzésekből.
A vallási és spirituális utazások globális piaca egy évtized alatt csaknem megduplázódott.
A bíróság kimondta, hogy a légitársaság kézipoggyász‑szabályzata teljes mértékben megfelel az uniós jognak.
A közkedvelt étterem legendás fogásai, mint a Cézár saláta és a bundás kenyér, ismét kaphatók, ráadásul ebédmenü is indul hétköznapokon.
A felújítás előkészítése évek óta zajlik, 2021 és 2023 között tanulmányterv, fő- és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezés közbeszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt.
Trencsén 2026-ban Európa Kulturális Fővárosa, és bár a cím elsőre csupán egy újabb fesztiválévet sejtet, a háttérben valójában egy több tízmillió eurós, hosszú távú városfejlesztési...
2026 januárjában a turisztikai szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el.
Csütörtökön napos, csapadékmentes idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.
A Pénzcentrum 2026. február 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
