Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 28.)

Névnap
Elemér
Deviza árfolyam
EUR: 376.8 Ft
CHF: 414.8 Ft
GBP: 429.79 Ft
USD: 318.89 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. február 27.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 9. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 17, 19, 28, 47
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 2 db
4+1 találat: 49 db
4-es találat: 69 db
3+2 találat: 115 db
3+1 találat: 1563 db
2+2 találat: 1020 db
3-as találat: 2361 db
1+2 találat: 4053 db
2+1 találat: 15773 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 39310 Ft
MOL: 3528 Ft
RICHTER: 11940 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.01: Az átmeneti pára- és ködfoltok után túlnyomóan derült lesz az ég, majd délutántól nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Csapadék azonban nem valószínű. Nagyrészt gyenge marad a légmozgás. A minimum általában -4, +2 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél kissé hidegebb. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
2026.03.02: Szakadozik a felhőzet, és általában gomolyfelhős, napos idő várható. Reggel előfordulhatnak átmeneti ködfoltok. Kevés helyen kialakulhat rövid életű zápor. Továbbra is döntően gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.02.28)
