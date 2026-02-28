Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 28.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. február 28., szombat.

Névnap

Elemér

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 376.8 Ft

CHF: 414.8 Ft

GBP: 429.79 Ft

USD: 318.89 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. február 27.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 9. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 17, 19, 28, 47



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 2 db

4+1 találat: 49 db

4-es találat: 69 db

3+2 találat: 115 db

3+1 találat: 1563 db

2+2 találat: 1020 db

3-as találat: 2361 db

1+2 találat: 4053 db

2+1 találat: 15773 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 39310 Ft

MOL: 3528 Ft

RICHTER: 11940 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.01: Az átmeneti pára- és ködfoltok után túlnyomóan derült lesz az ég, majd délutántól nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Csapadék azonban nem valószínű. Nagyrészt gyenge marad a légmozgás. A minimum általában -4, +2 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél kissé hidegebb. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.

2026.03.02: Szakadozik a felhőzet, és általában gomolyfelhős, napos idő várható. Reggel előfordulhatnak átmeneti ködfoltok. Kevés helyen kialakulhat rövid életű zápor. Továbbra is döntően gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.02.28)

Akciók

