Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 28.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 28.)

Pénzcentrum
2026. február 28. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. február 28., szombat.

Névnap

Elemér

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 376.8 Ft
CHF: 414.8 Ft
GBP: 429.79 Ft
USD: 318.89 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. február 27.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 9. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 17, 19, 28, 47

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 2 db
4+1 találat: 49 db
4-es találat: 69 db
3+2 találat: 115 db
3+1 találat: 1563 db
2+2 találat: 1020 db
3-as találat: 2361 db
1+2 találat: 4053 db
2+1 találat: 15773 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 39310 Ft
MOL: 3528 Ft
RICHTER: 11940 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.01: Az átmeneti pára- és ködfoltok után túlnyomóan derült lesz az ég, majd délutántól nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Csapadék azonban nem valószínű. Nagyrészt gyenge marad a légmozgás. A minimum általában -4, +2 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél kissé hidegebb. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.

2026.03.02: Szakadozik a felhőzet, és általában gomolyfelhős, napos idő várható. Reggel előfordulhatnak átmeneti ködfoltok. Kevés helyen kialakulhat rövid életű zápor. Továbbra is döntően gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.02.28)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
