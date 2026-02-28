Itt vannak az Év szállodája 2025 díj nyertesei: ennyibe kerül egy szoba az ország luxushoteleiben

Átadták az Év szállodája 2025 elismeréseket pénteken este, a pályázatot tavaly szeptemberben hirdette meg a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) a Visit Hungary szakmai partnerségében - közölte a MSZÉSZ.

Az MSZÉSZ 2013-ban azzal a céllal hívta életre a pályázatot, hogy a szektor kiemelkedő szállodáit példaképként állítsa az iparág elé és a vendégek figyelmét is felhívja a magas minőségű szolgáltatásokat kínáló hotelekre. A szállodákat nem csak a kínálati színvonaluk szempontjából értékelte a zsűri, hanem a pályázatban bemutatott példaértékű személyzeti politikát, az üzemeltetést segítő innovatív fejlesztéseket, a szálloda minden munkavállalóját érintő CSR (Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás) stratégiát, illetve a versenytársakhoz viszonyított piaci teljesítményt is értékelték - írták a közleményben.

Az Év Szállodája 2025 cím nyertese az 5 csillagos kategóriában a Queen’s Court Hotel & Residence lett. Ha egy márciusi hétvégére foglalnánk szobát, a legolcsóbb ajánlat 70 ezer forint/éjnél kezdődik - attól függően, hogy hétköznap, hétvégén, vagy más forgalmas időszakban foglalnánk, az összeg eltérhet. A foglalási díjat befolyásolják a választott szolgáltatások, illetve lehet drágább vagy kedvezőbb is, ha szállásfoglaló oldalon keresztül foglalunk.

A fővároson kívüli 4 csillagos "full service" kategóriában a hévízi Ensana Thermal Aqua nyert, ahol a legolcsóbb szobaajánlat 35 ezer forint/fő/éj, de már prémium lakosztályt is foglalhatunk 68 ezer forintért. A budapesti 4 csillagos "full service" kategóriában a Four Points by Sheraton Budapest Danube nyert. A 2023-ban megnyílt újlipótvárosi szállodában egy márciusi hétvégi napon 40 ezer forint/éj a legolcsóbb ajánlat jelenleg.

A budapesti 4 csillagos "limited service" kategória nyertese a Mera Hotel. Itt minimum két napos tartózkodással lehet foglalni, és két éjszaka a legolcsóbb szobában egy márciusi hétvégére 122 ezer forint jelenleg.

A 3 csillagos "full service" kategóriában az Elixír Medical Wellness Hotel Mórahalom nyert. A 2015-ben nyílt wellneshotelben 50 ezer forint a legolcsóbb szobaajánlat márciusra.

A 3 csillagos "limited service" kategória nyertese a budapesti Florin Apart Hotel lett. A zsűri különdíjakkal is kitüntette a legjobbakat: a legjobb humánpolitika különdíjas a Danubius Hotel Helia, a kiemelkedő vendégélmény különdíjas pedig a Mátraházán található 4 csillag superior kategóriájú Ózon Hotel & Luxury Villas lett.