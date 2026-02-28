2026. február 28. szombat Elemér
Irán zászlói a betonfalra festve a tiltakozó emberekkel együtt
Világ

Donald Trump bejelentette: az USA nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen

Pénzcentrum/MTI
2026. február 28. 09:02

Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen - jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát. Ez azt követően történt, hogy szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette: Izrael megelőző csapást mért Iránra. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból.

Izraelben országos szükségállapotot rendeltek el. Miri Regev közlekedési miniszter bejelentette az ország légterének lezárását. Az izraeli polgári védelmi parancsnokság megtiltotta a gyülekezéseket, bezáratta az oktatási intézményeket és a munkahelyeket, a létfontosságú munkahelyek kivételével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

nem sokkal azt követően, hogy Izrael bejelentette, megelőző csapásokat mért a síita államra, szombaton a Taszním iráni hírügynökség az jelentette: Irán lezárta légterét. Az IRINN iráni hírügynökség úgy tudja, robbanások történtek Teherán keleti és nyugati részén, a támadás egyik célpontja pedig az iráni főváros melletti Mehrabad nemzetközi repülőtér. Iráni sajtóforrások szerint támadás érte Ali Hamenei, az ország vallási és politikai vezetője irodájának környékét is. Az INA iraki hírügynökség azt közölte, hogy az Iránnal szomszédos arab ország szintén lezárta légterét.

Ez után jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, hogy az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen.

Rendkívüli! Izrael megtámadta Iránt: nyílt konfliktussá vált az árnyékháború
EZ IS ÉRDEKELHET
Rendkívüli! Izrael megtámadta Iránt: nyílt konfliktussá vált az "árnyékháború"
Izrael szombat reggel megelőző csapást mért Iránra, ezzel párhuzamosan pedig az egész országra kiterjedő szükségállapotot hirdettek ki.
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #donald trump #támadás #izrael #irán #amerikai egyesült államok #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #izraeli-iráni háború

