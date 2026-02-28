Izrael szombat reggel megelőző csapást mért Iránra, ezzel párhuzamosan pedig az egész országra kiterjedő szükségállapotot hirdettek ki.
Donald Trump bejelentette: az USA nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen
Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen - jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát. Ez azt követően történt, hogy szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette: Izrael megelőző csapást mért Iránra. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból.
Izraelben országos szükségállapotot rendeltek el. Miri Regev közlekedési miniszter bejelentette az ország légterének lezárását. Az izraeli polgári védelmi parancsnokság megtiltotta a gyülekezéseket, bezáratta az oktatási intézményeket és a munkahelyeket, a létfontosságú munkahelyek kivételével.
nem sokkal azt követően, hogy Izrael bejelentette, megelőző csapásokat mért a síita államra, szombaton a Taszním iráni hírügynökség az jelentette: Irán lezárta légterét. Az IRINN iráni hírügynökség úgy tudja, robbanások történtek Teherán keleti és nyugati részén, a támadás egyik célpontja pedig az iráni főváros melletti Mehrabad nemzetközi repülőtér. Iráni sajtóforrások szerint támadás érte Ali Hamenei, az ország vallási és politikai vezetője irodájának környékét is. Az INA iraki hírügynökség azt közölte, hogy az Iránnal szomszédos arab ország szintén lezárta légterét.
Ez után jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, hogy az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen.
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
2026-ban a világ újszülöttjeinek 85 százaléka Afrikában és Ázsiában jön világra, miközben Európa részesedése alig haladja meg a 4 százalékot.
Bejelentette az ázsiai atomhatalom: nyílt háborúban állnak Afganisztánnal - durva következménye lehet
A feszültséget tovább fokozta a február 6-i iszlámábádi öngyilkos merénylet, amelyet egy síita mecsetben követtek el, és 31 ember életét követelte.
Lezárult Genfben az iráni atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulója, amelyen az Egyesült Államok és Irán közvetlen egyeztetéseket folytatott Omán közvetítésével.
A csapatok rotációs rendszerben szolgálnak, és Washington egyelőre nem tervezi a létszám csökkentését.
Előkerült egy levél, amiben Orbán Viktor a vétók visszavonásáról beszél: ezt várja el cserébe az EU-tól a miniszterelnök
A kőolajszállítás a január 27-i orosz támadás óta szünetel a Barátság vezetéken.
Az ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, hogy a cél a biztonsági garanciákról szóló egyeztetések lezárása és egy esetleges államfői találkozó előkészítése.
A diplomáciai tárgyalásokon jelenleg nem látszik érdemi előrelépés, a harcok pedig lassan ötödik évükbe lépnek.
A két ország már Genfben ült tárgyalóasztalhoz, miközben az amerikai csapatok a Közel-Keleten a legnagyobb telepítésnél tartanak 2003 óta.
Rendkívüli beruházások és példátlan tervek rajzolódnak ki a Fehér Ház körül.
A magyar adat nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke.
A phenjani pártkongresszust is kiemelten figyelik, mert a lány állítólag már tábornokoktól kap jelentéseket.
A több mint 100 ezer tonnás vízkiszorítású hadihajó négy napot töltött a görög szigeten, ahol a NATO-támaszpont készleteiből töltötték fel.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett a háború lezárásának lehetőségeiről.
Ursula von der Leyen arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítási munkálatait.
Sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben.
Bár a népszavazás pontos időpontjáról még nem született végleges döntés, a tervek szerint a választók a közeljövőben az urnák elé járulhatna.
Vladiszlav Vlaszjuk szerint Magyarország és Szlovákia lépése megzavarhatná az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalásokat is.
Zelenszkij elmondása szerint a támadások az energetikai infrastruktúrát, valamint a vasúti és vízhálózatot célozták.
A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-