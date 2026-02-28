Donald Trump bejelentette: az USA nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen

Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen - jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát. Ez azt követően történt, hogy szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette: Izrael megelőző csapást mért Iránra. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból.

Izraelben országos szükségállapotot rendeltek el. Miri Regev közlekedési miniszter bejelentette az ország légterének lezárását. Az izraeli polgári védelmi parancsnokság megtiltotta a gyülekezéseket, bezáratta az oktatási intézményeket és a munkahelyeket, a létfontosságú munkahelyek kivételével.

nem sokkal azt követően, hogy Izrael bejelentette, megelőző csapásokat mért a síita államra, szombaton a Taszním iráni hírügynökség az jelentette: Irán lezárta légterét. Az IRINN iráni hírügynökség úgy tudja, robbanások történtek Teherán keleti és nyugati részén, a támadás egyik célpontja pedig az iráni főváros melletti Mehrabad nemzetközi repülőtér. Iráni sajtóforrások szerint támadás érte Ali Hamenei, az ország vallási és politikai vezetője irodájának környékét is. Az INA iraki hírügynökség azt közölte, hogy az Iránnal szomszédos arab ország szintén lezárta légterét.

Ez után jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, hogy az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen.