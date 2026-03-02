Drámai videó terjed az interneten: amerikai katonai gépek zuhantak le az Öböl-menti országban

Több amerikai katonai repülőgép is lezuhant Kuvaitban hétfőn kora reggel; a legénység minden tagja túlélte a baleseteket, állapotuk stabil. Az incidensek hátterében az Irán és a nyugati szövetségesek közötti konfliktus eszkalálódása áll. A perzsa állam ugyanis harmadik napja intéz dróntámadásokat az Öböl-menti országok ellen, válaszul az Egyesült Államok és Izrael akcióira.

A kuvaiti védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a balesetet szenvedett gépek személyzetét sikeresen kimentették és kórházba szállították. A mentési műveleteket az amerikai erőkkel koordinálva hajtották végre. Bár a hivatalos közlemény nem részletezte az érintett repülőgépek pontos számát, hitelesített videófelvételeken – amelyek a kuvaiti el-Dzsahra körzetében készültek – egy zuhanó katonai gép és egy ejtőernyős is látható volt. Az iráni állami média a Forradalmi Gárdára hivatkozva azt állította, hogy fegyveres erőik találtak el egy amerikai gépet - írja a Reuters.

Mindeközben feszült a helyzet Kuvaitvárosban is, ahol szemtanúk füstöt láttak felszállni az amerikai nagykövetség épületegyüttesének közeléből. A helyszínre tűzoltók és mentők érkeztek. Bár a diplomáciai képviselet és az amerikai külügyminisztérium nem kommentálta az esetet, a nagykövetség figyelmeztetést adott ki az amerikai állampolgároknak. A folyamatos rakéta- és drónfenyegetés miatt arra kérték őket, hogy keressenek fedezéket, maradjanak az épületek alsó szintjein, távol az ablakoktól, és ne közelítsék meg a követséget.

Kuvait hétfőn több ellenséges drónt is elfogott; a légvédelem a pilóta nélküli eszközök többségét lakott területek közelében semmisítette meg. A lehulló törmelékek miatt a Mína el-Ahmadi finomító két dolgozója könnyebb sérüléseket szenvedett.

A konfliktus hatásai az egész régióban érezhetők: hétfő reggel robbanások zaját hallották Dubajban és a katari Dohában is. Teherán korábban kilátásba helyezte, hogy célba veszi a térségben lévő amerikai bázisokat, miután szombaton amerikai és izraeli csapások érték az Iszlám Köztársaságot. A támadások immár polgári és kereskedelmi célpontokat is érintenek, ami komoly nyomást gyakorol az Öböl-menti városok légi közlekedésére és kereskedelmére.