Hétfőn kiürítették a ciprusi páfoszi repülőtér utasterminálját, miután a radarok egy gyanús tárgyat észleltek a légtérben
Drámai videó terjed az interneten: amerikai katonai gépek zuhantak le az Öböl-menti országban
Több amerikai katonai repülőgép is lezuhant Kuvaitban hétfőn kora reggel; a legénység minden tagja túlélte a baleseteket, állapotuk stabil. Az incidensek hátterében az Irán és a nyugati szövetségesek közötti konfliktus eszkalálódása áll. A perzsa állam ugyanis harmadik napja intéz dróntámadásokat az Öböl-menti országok ellen, válaszul az Egyesült Államok és Izrael akcióira.
A kuvaiti védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a balesetet szenvedett gépek személyzetét sikeresen kimentették és kórházba szállították. A mentési műveleteket az amerikai erőkkel koordinálva hajtották végre. Bár a hivatalos közlemény nem részletezte az érintett repülőgépek pontos számát, hitelesített videófelvételeken – amelyek a kuvaiti el-Dzsahra körzetében készültek – egy zuhanó katonai gép és egy ejtőernyős is látható volt. Az iráni állami média a Forradalmi Gárdára hivatkozva azt állította, hogy fegyveres erőik találtak el egy amerikai gépet - írja a Reuters.
Mindeközben feszült a helyzet Kuvaitvárosban is, ahol szemtanúk füstöt láttak felszállni az amerikai nagykövetség épületegyüttesének közeléből. A helyszínre tűzoltók és mentők érkeztek. Bár a diplomáciai képviselet és az amerikai külügyminisztérium nem kommentálta az esetet, a nagykövetség figyelmeztetést adott ki az amerikai állampolgároknak. A folyamatos rakéta- és drónfenyegetés miatt arra kérték őket, hogy keressenek fedezéket, maradjanak az épületek alsó szintjein, távol az ablakoktól, és ne közelítsék meg a követséget.
Kuvait hétfőn több ellenséges drónt is elfogott; a légvédelem a pilóta nélküli eszközök többségét lakott területek közelében semmisítette meg. A lehulló törmelékek miatt a Mína el-Ahmadi finomító két dolgozója könnyebb sérüléseket szenvedett.
A konfliktus hatásai az egész régióban érezhetők: hétfő reggel robbanások zaját hallották Dubajban és a katari Dohában is. Teherán korábban kilátásba helyezte, hogy célba veszi a térségben lévő amerikai bázisokat, miután szombaton amerikai és izraeli csapások érték az Iszlám Köztársaságot. A támadások immár polgári és kereskedelmi célpontokat is érintenek, ami komoly nyomást gyakorol az Öböl-menti városok légi közlekedésére és kereskedelmére.
Felfüggesztette az LNG-termelést a QatarEnergy, miután iráni drónok támadták meg a vállalat központi ipari komplexumát.
Irán olyan, akár 2000 kilométeres hatótávolságú drónokkal és rakétákkal rendelkezik, amelyek elérhetnék Törökországot, Görögországot vagy Bulgáriát is
Az iráni Forradalmi Gárda azt állította hétfőn, hogy rakétákkal támadta Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatalának épületét.
Szárazföldi hadműveletet indíthat Izrael Libanon ellen, válaszul a Hezbollah Irán által támogatott éjszakai támadására.
Az iráni legfelsőbb vezető, Ali Khamenei halála és az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásai dollárszázmilliókat mozgattak meg az online predikciós piacokon.
Felfüggeszti a háborús kockázati biztosítást a Perzsa-öbölbe tartó hajók számára a világ vezető hajóbiztosítóinak jelentős része.
Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió egységesen kiáll tagállamai mellett, miután iráni dróntámadás érte a Ciprus szigetén található, brit fennhatóság alatt álló katonai...
A szombaton kitört háború miatt gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban, a befektetők súlyos ellátási zavaroktól tartanak.
Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök hivatalosan is megerősítette, hogy Irán dróntámadást hajtott végre a szigeten található brit légibázis ellen.
Dróntámadás ért vasárnap egy amerikai katonai bázist az iraki Erbílben.
Légitámadások érték Iránt és Libanont, valamint robbanások rázták meg Bagdad környékét - de máshol is komoly akciók indultak.
Izrael-Irán háború 2026: három amerika katona meghalt - Trump szerint Irán új vezetése tárgyalni akar
A tájékoztatás szerint további öt amerikai katona súlyos sebesüléseket szenvedett az Elsöprő Düh (Epic Fury) fedőnevű műveletben.
Izrael-Irán háború 2026: ennyien haltak meg, vagy sérültek meg a légicsapások során az egyes országokban eddig
A legtöbb sérültről Iránból érkezett jelentés, 201 ember meghalt és 747 megsérült a támadások során.
Már elkerülhetetlen az olajár-emelkedés az iráni háború miatt? - Megszólalt a Mol: semmi biztatót nem mondtak
A Hormuzi-szoros blokádja a világ kőolajkínálatának 5-6 százalékát, a gázolajexportnak pedig a 20 százalékát érintené.
Ez történt eddig az izraeli-iráni háború második napján - Rakétatámadások, új iráni vezetés, dubai támadás és Trump fenyegetései
Dubaj repülőtere és a Burdzs al-Arab kisebb károkat szenvedett, Abu-Dzabiban és Bahreinben is történtek becsapódások. Omán partjainál dróntámadás ért egy olajszállító tartályhajót.
A külügyminiszter közölte: a közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen.
Megtorlás és bosszú: Irán történelmi nagyságú támadásra, Trump "soha nem látott erejű" csapásra készül
Az Iráni Forradalmi Gárda bosszút esküdött, azt közölték "hamarosan a legnagyobb katonai műveletek kezdődnek meg az iráni fegyveres erők történetében Izrael és az amerikai regionális...
Izrael-Irán háború 2026: Valóban halott lenne Ali Hamenei ajatollah? - Ezt lehet tudni jelenleg, ők vehetik át a vezetést Iránban
Több magas rangú tisztségviselő - köztük a védelmi miniszter és a Forradalmi Gárda parancsnoka - is életét vesztette.
