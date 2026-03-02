Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
Figyelmeztetés a magyaroknak: változnak a szabályok, májustól durva büntetések jöhetnek
Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be Ausztriában 2026 májusától az elektromos rollerekre, e-bike-okra és robogókra. Az új szabályok az alkoholfogyasztást, az utasszállítást és a védőfelszerelést is érintik, így a magyar turistáknak is érdemes felkészülniük, írja a Vezess.
Ausztriában 2026 májusától komoly változások lépnek életbe az elektromos rollerek, az elektromos kerékpárok és a robogók használatában. Az új szabályozás értelmében az elektromos rollerek és az e-bike-ok a jövőben hivatalosan is járműnek minősülnek. Ennek egyik legfontosabb következménye, hogy zéró tolerancia lép életbe az e-rollerek esetében mind a személy-, mind a csomagszállítás terén: az eszközöket kizárólag egyedül, teher nélkül lehet használni.
Szintén szigorítás, hogy a megengedett véralkoholszint a korábbi 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre csökken. Ez azt jelenti, hogy akár egy korsó sör elfogyasztása után is kockázatossá válhat a járműhasználat.
A fiatalok védelme érdekében 16 éves korig kötelező lesz a bukósisak viselése elektromos rolleren, míg e-bike használatakor a 14 év alattiak számára írják elő ugyanezt. A turisztikai szezonban különösen fontos szabály marad az is, hogy az osztrák erdőkben továbbra is szigorúan tilos a kerékpározás.
Nemcsak Ausztriában, hanem Svájcban is történtek változások: 2026 januárjában elindult a gépjármű-regisztráció digitalizációja, emellett szigorodtak a forgalmi engedélyek kiadásának környezetvédelmi feltételei.
A hivatásos sofőröket új szabályok érintik a nemzetközi árufuvarozásban: július 1-től a 2,5 tonna feletti járművek vezetőire új munka- és pihenőidő-előírások vonatkoznak.
Korábban, 2025 márciusában már megteremtették az automatizált vezetés jogi kereteit is, így tisztázták az autópályás vezetéssegítő rendszerek és az önvezető parkolási funkciók használatának feltételeit.
