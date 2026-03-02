Figyelmeztetés a magyaroknak: változnak a szabályok, májustól durva büntetések jöhetnek

Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be Ausztriában 2026 májusától az elektromos rollerekre, e-bike-okra és robogókra. Az új szabályok az alkoholfogyasztást, az utasszállítást és a védőfelszerelést is érintik, így a magyar turistáknak is érdemes felkészülniük, írja a Vezess.

Ausztriában 2026 májusától komoly változások lépnek életbe az elektromos rollerek, az elektromos kerékpárok és a robogók használatában. Az új szabályozás értelmében az elektromos rollerek és az e-bike-ok a jövőben hivatalosan is járműnek minősülnek. Ennek egyik legfontosabb következménye, hogy zéró tolerancia lép életbe az e-rollerek esetében mind a személy-, mind a csomagszállítás terén: az eszközöket kizárólag egyedül, teher nélkül lehet használni.

Szintén szigorítás, hogy a megengedett véralkoholszint a korábbi 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre csökken. Ez azt jelenti, hogy akár egy korsó sör elfogyasztása után is kockázatossá válhat a járműhasználat.

A fiatalok védelme érdekében 16 éves korig kötelező lesz a bukósisak viselése elektromos rolleren, míg e-bike használatakor a 14 év alattiak számára írják elő ugyanezt. A turisztikai szezonban különösen fontos szabály marad az is, hogy az osztrák erdőkben továbbra is szigorúan tilos a kerékpározás.

Nemcsak Ausztriában, hanem Svájcban is történtek változások: 2026 januárjában elindult a gépjármű-regisztráció digitalizációja, emellett szigorodtak a forgalmi engedélyek kiadásának környezetvédelmi feltételei.

A hivatásos sofőröket új szabályok érintik a nemzetközi árufuvarozásban: július 1-től a 2,5 tonna feletti járművek vezetőire új munka- és pihenőidő-előírások vonatkoznak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Korábban, 2025 márciusában már megteremtették az automatizált vezetés jogi kereteit is, így tisztázták az autópályás vezetéssegítő rendszerek és az önvezető parkolási funkciók használatának feltételeit.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA