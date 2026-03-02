2026. március 4. szerda Kázmér
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2023. augusztus 8.Elektromos rolleresek és gyalogosok várnak a szabad jelzésre Budapest belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky úton egy gyalogátkelőhelynél.MTVA/Bizományosi: Róka László
Utazás

Figyelmeztetés a magyaroknak: változnak a szabályok, májustól durva büntetések jöhetnek

Pénzcentrum
2026. március 2. 09:55

Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be Ausztriában 2026 májusától az elektromos rollerekre, e-bike-okra és robogókra. Az új szabályok az alkoholfogyasztást, az utasszállítást és a védőfelszerelést is érintik, így a magyar turistáknak is érdemes felkészülniük, írja a Vezess.

Ausztriában 2026 májusától komoly változások lépnek életbe az elektromos rollerek, az elektromos kerékpárok és a robogók használatában. Az új szabályozás értelmében az elektromos rollerek és az e-bike-ok a jövőben hivatalosan is járműnek minősülnek. Ennek egyik legfontosabb következménye, hogy zéró tolerancia lép életbe az e-rollerek esetében mind a személy-, mind a csomagszállítás terén: az eszközöket kizárólag egyedül, teher nélkül lehet használni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szintén szigorítás, hogy a megengedett véralkoholszint a korábbi 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre csökken. Ez azt jelenti, hogy akár egy korsó sör elfogyasztása után is kockázatossá válhat a járműhasználat.

Kapcsolódó cikkeink:

A fiatalok védelme érdekében 16 éves korig kötelező lesz a bukósisak viselése elektromos rolleren, míg e-bike használatakor a 14 év alattiak számára írják elő ugyanezt. A turisztikai szezonban különösen fontos szabály marad az is, hogy az osztrák erdőkben továbbra is szigorúan tilos a kerékpározás.

Nemcsak Ausztriában, hanem Svájcban is történtek változások: 2026 januárjában elindult a gépjármű-regisztráció digitalizációja, emellett szigorodtak a forgalmi engedélyek kiadásának környezetvédelmi feltételei.

A hivatásos sofőröket új szabályok érintik a nemzetközi árufuvarozásban: július 1-től a 2,5 tonna feletti járművek vezetőire új munka- és pihenőidő-előírások vonatkoznak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Korábban, 2025 márciusában már megteremtették az automatizált vezetés jogi kereteit is, így tisztázták az autópályás vezetéssegítő rendszerek és az önvezető parkolási funkciók használatának feltételeit.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #kerékpár #ausztria #svájc #szabályozás #alkoholfogyasztás #gépjármű #fuvarozás #roller #e-roller #elektromos roller

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:23
10:22
10:06
09:51
09:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
2026. március 3.
Kegyetlen játékot űz a biológia: ezek a betegségek szinte kizárólag a nőkre vadásznak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Újranyílt Budapest ikonikus étterme: a Margit híd budai hídfőjénél várják a vendégeket
2
2 hete
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
3
22 órája
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
4
2 napja
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
5
2 hete
Tetőzik a pofátlanság a Balatonnál: 125 évre tiltották el a szabályszegőket, nem volt kegyelem
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó mértéke
az adóalap egységére jutó, adókulcs alapján (általában az adóalap %-ában), vagy tételesen kiszámított adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 10:22
Nem lassít a horror a benzinkutakon: megint brutálisan drágul a benzin, dízel
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 10:06
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
Agrárszektor  |  2026. március 4. 08:59
Gyakran veszel céklát, zellert? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel