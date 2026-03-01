2026. március 1. vasárnap Albin
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 1.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 1.)

Pénzcentrum
2026. március 1. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. március 1.

Névnap

Albin

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 376.8 Ft
CHF: 414.8 Ft
GBP: 429.79 Ft
USD: 318.89 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 28.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 9. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 17, 37, 51, 59
Joker: 395690

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 36 db
3-as találat: 3326 db
2-es találat: 93344 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 39310 Ft
MOL: 3528 Ft
RICHTER: 11940 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.02: A sok napsütés mellett fátyolfelhős lesz az ég, ami helyenként meg is vastagodhat, és szűri a napsütést. Emellett gomolyfelhők is képződnek, amelyekből néhol záporeső kialakulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból.

2026.03.03: Napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből egy-egy zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél az Alföldön néhol megélénkülhet. Hajnalban -2, +5, délután 13, 18 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.01)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
