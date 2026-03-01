Szombaton összeült a Védelmi Tanács a Karmelitában, melyen jelen volt többek között a kormányfő mellett Szijjártó Péter, Lantos Csaba, Orbán Balázs, Rogán Antal, Pintér Sándor,...
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 1.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. március 1.
Névnap
Albin
Friss hírek
- Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
- Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
- Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
- Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
- Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
- Húzós árak a fogorvosnál, szó szerint! Ezek a legdrágább kezelések 2026-ban
Deviza árfolyam
EUR: 376.8 Ft
CHF: 414.8 Ft
GBP: 429.79 Ft
USD: 318.89 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. február 28.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 9. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 17, 37, 51, 59
Joker: 395690
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 36 db
3-as találat: 3326 db
2-es találat: 93344 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 39310 Ft
MOL: 3528 Ft
RICHTER: 11940 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.02: A sok napsütés mellett fátyolfelhős lesz az ég, ami helyenként meg is vastagodhat, és szűri a napsütést. Emellett gomolyfelhők is képződnek, amelyekből néhol záporeső kialakulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
2026.03.03: Napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből egy-egy zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél az Alföldön néhol megélénkülhet. Hajnalban -2, +5, délután 13, 18 fokra számíthatunk.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.01)
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
A magyar Külügyminisztérium egymást követő figyelmeztetései jól mutatják, milyen hirtelen tudnak eszkalálódni a kartellháborúk.
Ismét számos hotel döntött úgy, hogy megméretteti magát, mert büszke a magas szintű szolgáltatásaira, dolgozói elégedettségére, digitális fejlesztéseire és üzemeltetési eredményeire.
A Pénzcentrum 2026. február 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Szallas.hu előfoglalási adatai szerint 2026 tavaszán Budapest, Hajdúszoboszló és Eger lehetnek a legnépszerűbb belföldi úti célok.
A Pénzcentrum 2026. február 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az elkövetkező napokban kellemes és tavaszias időnek nézhetünk elébe, amely a kirándulók kedvét is meghozhatja a hétvégére - derül ki az időjárási előrejelzésekből.
A vallási és spirituális utazások globális piaca egy évtized alatt csaknem megduplázódott.
A bíróság kimondta, hogy a légitársaság kézipoggyász‑szabályzata teljes mértékben megfelel az uniós jognak.
A közkedvelt étterem legendás fogásai, mint a Cézár saláta és a bundás kenyér, ismét kaphatók, ráadásul ebédmenü is indul hétköznapokon.
A felújítás előkészítése évek óta zajlik, 2021 és 2023 között tanulmányterv, fő- és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezés közbeszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt.
Trencsén 2026-ban Európa Kulturális Fővárosa, és bár a cím elsőre csupán egy újabb fesztiválévet sejtet, a háttérben valójában egy több tízmillió eurós, hosszú távú városfejlesztési...
2026 januárjában a turisztikai szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el.
Csütörtökön napos, csapadékmentes idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.
A Pénzcentrum 2026. február 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hetente négyszer repülnek majd az Airbus A321neo gépek, a jegyár 11 900 forintról indul.
Törökország, Görögország és Egyiptom idén is a nyári utazási szezon legkeresettebb úti céljai közé tartoznak.
Karbantartási munkálatok miatt nem tudják majd biztosítani a személyszállító vonatok közlekedését a Déli pályaudvar és Kelenföld között.
A Pénzcentrum 2026. február 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
