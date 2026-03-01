Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 1.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. március 1.

Névnap

Albin

Deviza árfolyam

EUR: 376.8 Ft

CHF: 414.8 Ft

GBP: 429.79 Ft

USD: 318.89 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 28.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 9. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 17, 37, 51, 59

Joker: 395690

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 36 db

3-as találat: 3326 db

2-es találat: 93344 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 39310 Ft

MOL: 3528 Ft

RICHTER: 11940 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.02: A sok napsütés mellett fátyolfelhős lesz az ég, ami helyenként meg is vastagodhat, és szűri a napsütést. Emellett gomolyfelhők is képződnek, amelyekből néhol záporeső kialakulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

2026.03.03: Napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből egy-egy zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél az Alföldön néhol megélénkülhet. Hajnalban -2, +5, délután 13, 18 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.01)

Akciók

