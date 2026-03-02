Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.
Dollármilliókat kaszáltak a háborún ezek az élelmes üzletemberek: valami nagyon gyanús itt
Az iráni legfelsőbb vezető, Ali Khamenei halála és az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásai dollárszázmilliókat mozgattak meg az online predikciós piacokon, ahol már hetekkel korábban gyanúsan nagy tétek érkeztek a támadások időpontjára és Khamenei hatalomból való távozására – a fogadások most jogi és etikai vihart kavarnak az Egyesült Államokban.
A Közel-Keleten zajló események után újra reflektorfénybe kerültek az úgynevezett predikciós piacok, miután az amerikai támadások és Ali Khamenei iráni legfelsőbb vezető halála hatalmas összegeket mozgatott meg az online fogadási platformokon. Ezeken a piacokon ugyanis már korábban is lehetett fogadni arra, hogy mikor éri támadás Iránt, illetve mikor kerül ki a hatalomból Khamenei – és a hétvégi események után sokan jelentős összegeket nyertek - írta a Reuters.
A cikk szerint a fogadási piacok árfolyamai már azelőtt megmozdultak, hogy a hírek megerősítették volna Khamenei halálát. Elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy a támadások előtt közvetlenül, illetve már januárban is feltűnően sok új fogadás érkezett olyan fogadási pontokról, amelyeknek korábban alig volt aktivitásuk. A kritikusok szerint ez akár bennfentes információk használatára is utalhat, és felveti a kérdést, hogy ezek a piacok mennyire legálisak.
A Polymarket nevű platformon összesen 529 millió dollárnyi tét érkezett arra, hogy mikor történik meg az első amerikai csapás Irán ellen, és a szombati dátumra fogadók most jelentős összegeket kaptak.
Emellett 150 millió dollár forgott két olyan fogadási szerződésben, amelyek Khamenei hatalomból való távozására vonatkoztak. Egy elemzőcég szerint mindössze hat felhasználó 1,2 millió dollár profitot ért el olyan fogadásokból, amelyeket közvetlenül a támadások előtt tettek meg.
A Polymarket egyelőre nem reagált a megkeresésekre, és a „Khamenei out” fogadás eredményét jelenleg vitatják a felhasználók. A rivális Kalshi szintén futtatott ilyen piacot, de végül visszatérítette a díjakat, és a halálhír előtti utolsó árfolyam alapján fizette ki a fogadásokat. A cég vezetője szerint olyan szabályokat alkalmaznak, amelyek megakadályozzák, hogy bárki profitáljon egy halálesetből.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A predikciós piacok lényege, hogy a felhasználók igen/nem típusú szerződéseket vásárolnak valós eseményekre – politikai fejleményekre, gazdasági mutatókra vagy akár sporteseményekre. A szerződések ára 0 és 100 cent között mozog, és 1 dollárt fizetnek, ha az adott esemény bekövetkezik. Az Egyesült Államokban azonban törvény tiltja az olyan fogadásokat, amelyek ellentétesek a közérdekkel – például háborúra vagy merényletekre vonatkozó spekulációkat. Hat demokrata szenátor már korábban is figyelmeztette a pénzügyi felügyeletet, hogy ezek a piacok megsérthetik a szabályokat. A hétvégi események után Chris Murphy szenátor úgy fogalmazott: „Őrület, hogy ez legális. Törvényjavaslatot fogok benyújtani a betiltására.”
A predikciós piacok népszerűsége azután ugrott meg, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztás során ezek a platformok pontosabban jelezték előre Donald Trump győzelmét, mint a közvélemény-kutatások. A piacok globális forgalma tavaly 47 milliárd dollár volt, ami egyszerre vonzza a befektetők figyelmét és a jogi szigorítást sürgető politikusokét.
A szombaton kitört háború miatt gyakorlatilag leállt a tankerforgalom a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban, a befektetők súlyos ellátási zavaroktól tartanak.
Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök hivatalosan is megerősítette, hogy Irán dróntámadást hajtott végre a szigeten található brit légibázis ellen.
Dróntámadás ért vasárnap egy amerikai katonai bázist az iraki Erbílben.
Légitámadások érték Iránt és Libanont, valamint robbanások rázták meg Bagdad környékét - de máshol is komoly akciók indultak.
Izrael-Irán háború 2026: három amerika katona meghalt - Trump szerint Irán új vezetése tárgyalni akar
A tájékoztatás szerint további öt amerikai katona súlyos sebesüléseket szenvedett az Elsöprő Düh (Epic Fury) fedőnevű műveletben.
Izrael-Irán háború 2026: ennyien haltak meg, vagy sérültek meg a légicsapások során az egyes országokban eddig
A legtöbb sérültről Iránból érkezett jelentés, 201 ember meghalt és 747 megsérült a támadások során.
Már elkerülhetetlen az olajár-emelkedés az iráni háború miatt? - Megszólalt a Mol: semmi biztatót nem mondtak
A Hormuzi-szoros blokádja a világ kőolajkínálatának 5-6 százalékát, a gázolajexportnak pedig a 20 százalékát érintené.
Ez történt eddig az izraeli-iráni háború második napján - Rakétatámadások, új iráni vezetés, dubai támadás és Trump fenyegetései
Dubaj repülőtere és a Burdzs al-Arab kisebb károkat szenvedett, Abu-Dzabiban és Bahreinben is történtek becsapódások. Omán partjainál dróntámadás ért egy olajszállító tartályhajót.
A külügyminiszter közölte: a közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen.
Megtorlás és bosszú: Irán történelmi nagyságú támadásra, Trump "soha nem látott erejű" csapásra készül
Az Iráni Forradalmi Gárda bosszút esküdött, azt közölték "hamarosan a legnagyobb katonai műveletek kezdődnek meg az iráni fegyveres erők történetében Izrael és az amerikai regionális...
Izrael-Irán háború 2026: Valóban halott lenne Ali Hamenei ajatollah? - Ezt lehet tudni jelenleg, ők vehetik át a vezetést Iránban
Több magas rangú tisztségviselő - köztük a védelmi miniszter és a Forradalmi Gárda parancsnoka - is életét vesztette.
Izrael-Irán háború 2026: Rakétasorozattal indította a reggelt Irán - Már az éjszaka történt támadások során is többen meghaltak, nagy károk keletkeztek
Kora reggel Iránból indított rakétasorozatok ébresztették az izraelieket az ország nagy részén vasárnap.
Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
Irán, Izrael és Irak után az Egyesült Arab Emírségek "részleges és átmeneti" légtérzárat jelentett be, és hasonló lépést tett Szíria, Kuvait és Katar is.
Izrael-Irán háború 2026: óvóhelyeken várnak a Közel-Keleten lévő magyarok, több mint ezren kértek már segítséget - Most extra mobilnetet is kapnak
Izraelben óvóhelyeken várják a magyarok a légicsapások végét, ezután tudnak csak elutazni az országból.
Műholdfelvételeken látszik, hogy számos tartályhajó megállt a szoroshoz közeli nagyobb kikötőknél.
Drónokkal vadászna a rendőrség az engedély nélkül épített teraszokra, melléképületekre, garázsokra, tárolókra - Már így is milliós bírságokat szabtak ki: nem lacafacáznak Nagyváradon
A helyi rendőrség 2024 óta végzi azzal a céllal, hogy beazonosítsa a három évnél régebben megkezdett, engedély nélküli épületeket. Hamarosan drónok segíthetik a munkát.
Bár az eset komoly aggodalmat váltott ki, a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy az épületet közvetlen találat érte volna.
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
Bahreinben, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában működő amerikai támaszpontokat támadtak vagy próbáltak támadni.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.