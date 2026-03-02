2026. március 2. hétfő Lujza
A Közel-Kelet térképe Szaúd-Arábiával, Irakkal és Iránnal a középpontban, golyókkal átszőve.
Világ

Dollármilliókat kaszáltak a háborún ezek az élelmes üzletemberek: valami nagyon gyanús itt

Pénzcentrum
2026. március 2. 11:51

Az iráni legfelsőbb vezető, Ali Khamenei halála és az Egyesült Államok Irán elleni légicsapásai dollárszázmilliókat mozgattak meg az online predikciós piacokon, ahol már hetekkel korábban gyanúsan nagy tétek érkeztek a támadások időpontjára és Khamenei hatalomból való távozására – a fogadások most jogi és etikai vihart kavarnak az Egyesült Államokban.

A Közel-Keleten zajló események után újra reflektorfénybe kerültek az úgynevezett predikciós piacok, miután az amerikai támadások és Ali Khamenei iráni legfelsőbb vezető halála hatalmas összegeket mozgatott meg az online fogadási platformokon. Ezeken a piacokon ugyanis már korábban is lehetett fogadni arra, hogy mikor éri támadás Iránt, illetve mikor kerül ki a hatalomból Khamenei – és a hétvégi események után sokan jelentős összegeket nyertek - írta a Reuters. 

A cikk szerint a fogadási piacok árfolyamai már azelőtt megmozdultak, hogy a hírek megerősítették volna Khamenei halálát. Elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy a támadások előtt közvetlenül, illetve már januárban is feltűnően sok új fogadás érkezett olyan fogadási pontokról, amelyeknek korábban alig volt aktivitásuk. A kritikusok szerint ez akár bennfentes információk használatára is utalhat, és felveti a kérdést, hogy ezek a piacok mennyire legálisak.

A Polymarket nevű platformon összesen 529 millió dollárnyi tét érkezett arra, hogy mikor történik meg az első amerikai csapás Irán ellen, és a szombati dátumra fogadók most jelentős összegeket kaptak.

Emellett 150 millió dollár forgott két olyan fogadási szerződésben, amelyek Khamenei hatalomból való távozására vonatkoztak. Egy elemzőcég szerint mindössze hat felhasználó 1,2 millió dollár profitot ért el olyan fogadásokból, amelyeket közvetlenül a támadások előtt tettek meg.

A Polymarket egyelőre nem reagált a megkeresésekre, és a „Khamenei out” fogadás eredményét jelenleg vitatják a felhasználók. A rivális Kalshi szintén futtatott ilyen piacot, de végül visszatérítette a díjakat, és a halálhír előtti utolsó árfolyam alapján fizette ki a fogadásokat. A cég vezetője szerint olyan szabályokat alkalmaznak, amelyek megakadályozzák, hogy bárki profitáljon egy halálesetből.

A predikciós piacok lényege, hogy a felhasználók igen/nem típusú szerződéseket vásárolnak valós eseményekre – politikai fejleményekre, gazdasági mutatókra vagy akár sporteseményekre. A szerződések ára 0 és 100 cent között mozog, és 1 dollárt fizetnek, ha az adott esemény bekövetkezik. Az Egyesült Államokban azonban törvény tiltja az olyan fogadásokat, amelyek ellentétesek a közérdekkel – például háborúra vagy merényletekre vonatkozó spekulációkat. Hat demokrata szenátor már korábban is figyelmeztette a pénzügyi felügyeletet, hogy ezek a piacok megsérthetik a szabályokat. A hétvégi események után Chris Murphy szenátor úgy fogalmazott: „Őrület, hogy ez legális. Törvényjavaslatot fogok benyújtani a betiltására.”

A predikciós piacok népszerűsége azután ugrott meg, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztás során ezek a platformok pontosabban jelezték előre Donald Trump győzelmét, mint a közvélemény-kutatások. A piacok globális forgalma tavaly 47 milliárd dollár volt, ami egyszerre vonzza a befektetők figyelmét és a jogi szigorítást sürgető politikusokét.

Címlapkép: Getty Images
