Rotten sea ice at over 80 degrees North off the north coast of Svalbard. Climate change is causing sea ice to retreat rapidly. The latest science predicts that the Arctic will be completely ice free in the summer around 2054. The sea i
Utazás

A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan

Borbándi Dániel
2026. január 19. 05:33

A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak. A háttérben azonban tovább gyorsul a melegedés, és a klímarendszer egyre több ponton mutatja a túlterheltség jeleit. Szabó Péter klimatológust, a Másfélfok szakértőjét arról kérdeztük, mennyire tekinthető rendhagyónak a 2025-ös év, mit üzen a COP30 klímacsúcs, milyen jelenségeket érdemes laikusként figyelni, és hogyan alakulhatnak a következő évek szélsőségei. A szakértő szerint a stabilizálódás illúzió, a valódi kérdés pedig az, hogy a társadalom és a döntéshozók képesek lesznek-e időben alkalmazkodni a gyorsuló változásokhoz.

Az elmúlt években már nem csupán távoli, tudományos jelentésekben találkozunk a klímaváltozás következményeivel: a szélsőséges időjárás mára a mindennapok állandó kísérőjévé vált. Magyarországon különösen látványosan rajzolódik ki ez az új valóság: a hirtelen lezúduló árvizek, a hónapokig tartó aszály, a mérsékelt kontinentális klímához képest szokatlanul forró nyarak és a télies jelzőt alig megérdemlő, csapadékszegény időszakok mind ugyanannak a folyamatnak a tünetei.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mostani, a korábbiaknál jóval hidegebb és havasabb tél sokak számára kapaszkodót jelent a klímaváltozás tagadásához, ám a szakértők szerint épp ez mutatja, mennyire összetett és hullámzó a rendszer, amelyet az emberi tevékenység kibillentett az egyensúlyából.

Ürge-Vorsatz Diána egy korábbi interjúnkban úgy fogalmazott: a legrosszabb éghajlati pályáról ugyan sikerült letéríteni a bolygót, de a jelenlegi trendek még mindig riasztóak. Mostani cikkünkben ezért Szabó Péter klimatológust, a Másfélfok szakértőjét kérdeztük arról, milyen szélsőséges időjárási mintázatokkal kell számolnunk a következő években, és hogyan alakíthatják át ezek mindennapi életünket.

Valóban megfordult a trend?

A szakértőt először arról kérdeztük, hogy az idei év időjárása – amelyet sokan kevésbé szélsőségesnek éltek meg – jelenthet-e bármiféle stabilizálódást a klímaváltozás hosszú távú folyamataiban. Arra a felvetésre, hogy a 2025-ös, valamivel kevésbé forró nyár és a mostani havazás együtt akár pozitív jelként is értelmezhető-e, Szabó Péter világosan fogalmazott:

„2025 időjárása Magyarországon nem jelentett klímastabilizálódást” – mondta, majd hozzátette, hogy inkább egy olyan évről beszélhetünk, amelyben a globális felmelegedésből kevesebb látványosan sokkoló eseményt érzékelt a lakosság.

A szakértő szerint a klímatrendek szempontjából továbbra is egyértelmű a melegedés és a szélsőségek hosszú távú erősödése. Mint mondta, 

globálisan az idei év és a két évvel ezelőtti év között december elejéig csupán néhány század foknyi különbség van, így „nagy a verseny a második legmelegebb év címéért.

Szabó Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy 2025-ben Magyarországon csak a február és május volt az átlagnál hidegebb, a többi hónap pedig átlagos vagy inkább melegebb, persze ezt az extrém meleg 2024 után sokan másként érzékelhették - teszi hozzá. Nem csoda tehát, hogy 1901 óta a 7. legmelegebbnek adódott a tavalyi évünk. Ennek ellenére a nyarat a barátaink közül is sokan kevésbé szélsőségesnek érezték, de ez szubjektív csak.

A tavalyi június a mérések legszárazabb és második legforróbb júniusa lett Magyarországon.

A novemberi, korai havazás látványos volt, ahogy a januári országos havazáshoz hasonló is 14 éve volt utoljára, de önmagában egy-egy ilyen epizód vagy hónap bőven belefér egy melegedő klímába is: a természetes ingadozás rárakódik a trendekre. „A nemrég megjelent elemzésünkben épp az országosan nagy havazások fokozatos csökkenéséről írtunk” – emelte ki a Másfélfok szakértője, majd hozzátette: stabilizálódásról csak akkor lehetne beszélni, ha éghajlati skálán, definíció szerint két évtized alatt látnánk, hogy csökken a szélsőséges hőhullámok, aszályok vagy nagycsapadékok gyakorisága. Jelenleg pedig ennek éppen az ellenkezője rajzolódik ki.

Pozitív döntések a legutóbbi klímacsúcson – de vajon mire elég?

Szabó Péternél a nemrég megrendezett COP30 klímatalálkozó eredményeire is rákérdeztünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan értékeli a tárgyalásokat globális és európai szinten.

Az ENSZ 30. éghajlatváltozási konferenciájának (COP30) a brazíliai Belém adott otthont 2025. november 10. és 21. között.  A Párizsi Megállapodás 10. évfordulóján tartott COP30 konferencián az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményét aláíró országok és regionális szervezetek újból találkoztak, hogy fokozzák a globális hőmérséklet-emelkedés korlátozására irányuló közös erőfeszítéseket. 

Az EU a COP30-on határozottabb globális klímafellépést sürgetett: ambiciózusabb kibocsátáscsökkentési célokat, az 1,5 °C-os határérték megtartásához szükséges közös pálya kijelölését, valamint azt, hogy 2035-ig háromszorosára nőjön az alkalmazkodási finanszírozás. Emellett vállalta, hogy 2035-re 66–72%-kal csökkenti nettó kibocsátását az 1990-es szinthez képest, megerősítette a szén-dioxid-árazás és a piaci mechanizmusok szerepét, támogatta a trópusi erdők védelmét ösztönző új finanszírozási modellt, és ismét elköteleződött a fosszilis energia kivezetése, a megújulók megháromszorozása és az energiahatékonyság megduplázása mellett – ahogy azt az Európai Bizottság honlapja összegzi.

Szabó Péter szerint komoly előrelépés, hogy a pénzügyi rendszer láthatóan komolyabban veszi a 2 fokos célt, hiszen 2035-ig évente mintegy 1,3 billió dollárnyi klímafinanszírozást tűztek ki, külön fókuszt helyezve az alkalmazkodási forrásokra.

A klimatológus szerint azonban mindez csak szükséges, de nem elégséges lépés. Felidézte a Másfélfok elemzését is, amely szerint a Párizsi Egyezmény óta eltelt tíz év alatt „13 évet vesztettünk, és már 2029-ben tartósan átléphetjük a másfél fokot”. A jelenlegi vállalások nem garantálják, hogy stabil pályán maradunk, és a 2 fokos küszöb is egyre nehezebben tartható. A valódi kérdés szerinte az, hogy a célokat mennyire fordítják le konkrét energiapiaci, közlekedési, ipari és tervezési döntésekre.

Milyen jelekből következtethetnek a laikusok a klímaváltozás irányára?

Szabó Péter szerint globálisan számos indikátor évek óta rekordközeli értékeket mutat, és jól jelzik, mennyire „túlfűtött a rendszer”. Ezek közül kiemelte, hogy:

  • Az óceánok hőtartalma rekordmagas, a többletenergia több mint 90%-át a világtengerek nyelik el. Ez jelentősen növeli a ciklonok és hurrikánok erejét, és hozzájárul a korallzátonyok pusztulásához is.
  • Az Északi-sarkvidéken a kevesebb és vékonyabb tengeri jég helyét egyre nagyobb arányban veszi át a sötétebb nyílt vízfelület, ami tovább gyorsítja az északi félteke melegedését.
  • Grönland és az Antarktisz jégtömege évről évre rekordalacsony szinten van. A nagy mennyiségben beáramló, alacsony sótartalmú olvadékvíz az Atlanti-óceán áramlási rendszerének (pl. Golf-áramlat) módosulásához is hozzájárul.
  • Az extrém forró napok globális száma drámaian nőtt: ma már mintegy 20%-kal haladja meg az 50 évvel ezelőtti értéket.
  • A Föld globális visszaverőképessége évről évre lassan csökken, ami a sugárzásmérleg szempontjából is jelentős: bolygónk egyre több energiát nyel el a Napból jövő sugárzásból.
  • A tüzek okozta globális erdőveszteség 2024-ben elérte eddigi maximumát. A tűzesetek egyszerre gyorsítják a klímaváltozást és csökkentik a biodiverzitást.
  • Regionális szinten – vagyis a Kárpát-medencében – a hőhullámok, aszályok, nagycsapadékok, a tél enyhülése, a vegetációs időszak korábbra tolódása és a mezőgazdasági sérülékenységek a legfontosabb jelenségek.

A szakértő szerint a mindennapok szintjén a tél enyhülése, a ködös és havas napok visszaszorulása a legfeltűnőbb. Hozzátette:

bár a meleg telek miatt kevesebbet költünk fűtésre, „amit télen megspórolunk, azt a hosszabb és intenzívebb nyári hőhullámok alatt jó eséllyel elköltjük hűtésre.

Ilyen lenne egy „normális” tél

Arra a kérdésre, hogy milyen lenne ma egy éghajlati szempontból átlagos tél Magyarországon, a Másfélfok szerzője azt válaszolta, hogy a fagyos napok száma 40 év alatt 30%-kal csökkent, ritkább a tartós fagy és az összefüggő hótakaró, és a csapadék egyre nagyobb része eső formájában hullik. A hegyvidéki térségekben továbbra is lehet tartós hó, de országos szinten a régi típusú havas telek

2010 után már inkább ritka epizódnak számítanak, nem normának

Egy mai átlagos tél tehát inkább enyhe, változékony, gyakori olvadásokkal és csapadékos időszakokkal.

Így készül Magyarország a klímaváltozás ellen

Szabó Péter szerint hazánkban látható előrelépés: egyre több önkormányzat foglalkozik hőhullám-stratégiával, zöldfelület-bővítéssel, vízvisszatartással, és több projekt indul a villámárvizek és aszályok együttes kockázatainak kezelésére.

A vízügyi, agrár- és várostervezési területeken is egyre inkább megjelennek az éghajlati szempontok. Ugyanakkor figyelmeztetett: az országos szintű vízgazdálkodás, agráralkalmazkodás és energetikai rugalmasság még nem alkot összehangolt rendszert, miközben az extrém események gyakorisága tovább nő.

A klímamodellek bizonytalanságairól szóló kérdésünkre a szakértő elmondta, hogy a hőmérsékleti trendekben kicsi a bizonytalanság, de a csapadékeloszlásban jóval nagyobb. A nagy rendszerek – például az Észak-atlanti áramlás – esetleges ugrásszerű változásai szintén komoly kérdőjelek.

Legalább ekkora bizonytalanságot jelent az is, hogy a társadalmi-gazdasági kibocsátási pálya hogyan alakul: „ugyanaz az éghajlat egészen eltérő emberi és gazdasági károkat okozhat attól függően, hogy a pesszimista vagy optimista pályát követjük” – zárta sejtelmesen a klimatológus.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #árvíz #magyarország #éghajlat #környezet #mezőgazdaság #energetika #aszály #globális felmelegedés #hőhullám

