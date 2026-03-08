Teljesen felborult a rend Magyarországon: sosem volt még ilyen meleg idén, mint ezen a magyar településen

Az ilyenkor szokásosnál 7-8 Celsius-fokkal melegebb volt szombaton az országban; a Nógrád vármegyei Szécsényben 19,2 Celsius-fokot mértek, az idén ilyen meleg még nem volt.

A HungaroMet közölte: az éjszakák még sok helyen fagyosak, de a nappalok kifejezetten enyhék. Szombaton a Nógrád vármegyei Szécsényben 19,2 Celsius-fokot mértek, az idén ilyen meleg még nem volt. Országos átlagban is 17 fok körül alakultak a maximumok, általában 7-8 fokkal magasabban, mint az ilyenkor szokásos - írták.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Szécsényben 19,2 fokot mértek szombaton, a fővárosban, Újpesten pedig 18,8 fokot. Részletes időjárás jelentést itt találsz, érdekesen fognak alakulni a következő napok is, a jövő hét második felében már országszerte várhatóak 14-19 fokos csúcsértékek.