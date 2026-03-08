Szombaton a Nógrád vármegyei Szécsényben 19,2 Celsius-fokot mértek, az idén ilyen meleg még nem volt.
Váratlan fordulatot vesz az időjárás Magyarországon: kellemetlen meglepetést is tartogat a jövő hét - jobb, ha időben felkészülsz!
A fátyol- és gomolyfelhők mellett napos, tavaszias időre van kilátás a jövő héten. A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 Celsius-fok felett alakul, de a hajnalok továbbra is csípősek lesznek, a szél olykor megélénkül, szerdától pedig elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, a hőmérséklet csúcsértéke 15 és 20 fok között alakul - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn az ország nagy részén derült marad az ég, és másutt is az általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett sok napsütésre van kilátás. Csapadék nem lesz. Napközben a nagy területen megélénkülő délkeleti szelet a Bakonyban és a déli tájakon erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 17 fok között alakul.
Kedden a helyenként vastag fátyolfelhőzet mellett gomolyfelhők is képződnek, de csapadék nem várható. A délkeleti, déli szél több helyen megélénkülhet. Hajnalban a hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között valószínű, de a fagyzugokban ennél hidegebb lesz. A maximum-hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.
Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett napos időre van kilátás, de egy-egy zápor nem zárható ki. A déli, délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 0 és plusz 6 fok közé, a fagyzugokban fagypont alá hűl le a levegő. Délutánra 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Csütörtökön a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű, de helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 0 és plusz 7, délután 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
Pénteken változóan felhős időre kell számítani, néhol zápor kialakulhat. A délkeleti szél jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és plusz 7, délután 13 és 19 fok között várható.
Szombaton gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, helyenként előfordulhat zápor. A délies szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 1 és 8, délután 14 és 19 fok közötti hőmérséklet várható.
A március 15-ei nemzeti ünnepen, vasárnap gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég és néhol kialakulhat zápor. A légmozgás jobbára mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 8, a csúcsérték 15 és 20 fok között várható.
