Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak.
Gigarazzia indul a karácsonyi vásárokban: kegyetlenül lecsap a hatóság a szabálytalankodókra
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek az adventi időszakban. A vizsgálatok célja, hogy az ünnepi készülődés során az élelmiszer-biztonsági és higiéniai szabályok maradéktalanul érvényesüljenek.
Az ünnepi időszakban megnövekszik a kitelepült vendéglátóhelyek száma és az élelmiszerek forgalma, ami fokozott élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent. Az NKFH által elrendelt ellenőrzés célja a karácsonyi vásárokba kitelepült vendéglátóegységek élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak való megfelelésének vizsgálata. Az ellenőrök kiemelt figyelmet fordítanak a hőkezelésre, a tárolási körülményekre, a nyomonkövethetőségre és a hulladék kezelésére.
Az NKFH és a kormányhivatalok ezen felül szárított gyümölcsöket, olajos magvakat és szaloncukrokat lédig, azaz ömlesztett formában árusító boltokat, piacokat és adventi vásárokat ellenőriznek élelmiszer-biztonsági és higiéniai szempontból. A vizsgálatokra sor kerül telepített piacokon, vásárcsarnokokban, kiskereskedelmi egységekben és ideiglenes árusítóhelyeken egyaránt.
Az ellenőrzések indoka, hogy a lédig termékek esetében magas a keresztszennyeződés és a nyomonkövethetetlenség kockázata, a szezonális kitelepüléseken gyakori a nem megfelelő higiéniai feltétel és a nem dokumentált eredet. Az olajos magvaknál továbbá gyakori az aflatoxin-szennyezés, aszalt gyümölcsöknél a kén-dioxid-tartalom és a penészesedés, szaloncukornál pedig a keveredés, a csomagolás leválása a termékről és a hiányzó allergénjelölés jelent kockázatot.
A vizsgálatok kiterjednek továbbá a csomagolás nélkül, ömlesztve árusított, hazai és import héjas gyümölcsök (dió, mogyoró, mandula, gesztenye, földimogyoró, pisztácia stb.) tételeinek ellenőrzésére is, mivel a szezonális megnövekedett forgalom során fokozott a kockázata a nem megfelelő minőségű termékek forgalmazásának, a hibás jelöléseknek, valamint a származási hely esetleges meghamisításának.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az IMF a következő évekre is mérsékelt növekedést jósol.
Az OTP elemzői szerint átmenetileg akár 3% alá is benézhet az infláció – de a minimálbér-emelés még boríthatja a képletet.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1121,6 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 107 194,23 ponton zárt szerdán
A szektor szerint az adóemelés már a működésüket is veszélybe sodorja – miközben külföldi szereplők mentesülnek a teher alól.
Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az ügyészség.
A GVH eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet több, mint 500 millió forint kompenzációt az About You üzemeltetője.
Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort készít majd több mint ötmillió cella felhasználásával.
Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek az indiai állami finomítók amerikai LPG importra.
A kkv-k többsége csak 5%-os béremelést tud vállalni, így a 10–13%-os tervek nagy részét nem lehet teljesíteni.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási a rizikó, sok dolog szól ellenünk
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
Iránykeresés várható szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A versenyhatóság gyanúja szerint a Bige László érdekeltségébe tartozó vállalat 2021 és 2023 között tiltott versenykorlátozásban vehetett részt.
Az euró 7 órakor 383,86 forinton állt, alig magasabban a kedd esti 383,80 forintnál.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.
Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult.
Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.
