Mosolygós férfi egy csésze forralt borral a kezében a budai várban tartott karácsonyi vásárban.
Gazdaság

Gigarazzia indul a karácsonyi vásárokban: kegyetlenül lecsap a hatóság a szabálytalankodókra

Pénzcentrum
2025. november 21. 16:31

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek az adventi időszakban. A vizsgálatok célja, hogy az ünnepi készülődés során az élelmiszer-biztonsági és higiéniai szabályok maradéktalanul érvényesüljenek.

Az ünnepi időszakban megnövekszik a kitelepült vendéglátóhelyek száma és az élelmiszerek forgalma, ami fokozott élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent. Az NKFH által elrendelt ellenőrzés célja a karácsonyi vásárokba kitelepült vendéglátóegységek élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak való megfelelésének vizsgálata. Az ellenőrök kiemelt figyelmet fordítanak a hőkezelésre, a tárolási körülményekre, a nyomonkövethetőségre és a hulladék kezelésére.

Az NKFH és a kormányhivatalok ezen felül szárított gyümölcsöket, olajos magvakat és szaloncukrokat lédig, azaz ömlesztett formában árusító boltokat, piacokat és adventi vásárokat ellenőriznek élelmiszer-biztonsági és higiéniai szempontból. A vizsgálatokra sor kerül telepített piacokon, vásárcsarnokokban, kiskereskedelmi egységekben és ideiglenes árusítóhelyeken egyaránt.

Az ellenőrzések indoka, hogy a lédig termékek esetében magas a keresztszennyeződés és a nyomonkövethetetlenség kockázata, a szezonális kitelepüléseken gyakori a nem megfelelő higiéniai feltétel és a nem dokumentált eredet. Az olajos magvaknál továbbá gyakori az aflatoxin-szennyezés, aszalt gyümölcsöknél a kén-dioxid-tartalom és a penészesedés, szaloncukornál pedig a keveredés, a csomagolás leválása a termékről és a hiányzó allergénjelölés jelent kockázatot.

A vizsgálatok kiterjednek továbbá a csomagolás nélkül, ömlesztve árusított, hazai és import héjas gyümölcsök (dió, mogyoró, mandula, gesztenye, földimogyoró, pisztácia stb.) tételeinek ellenőrzésére is, mivel a szezonális megnövekedett forgalom során fokozott a kockázata a nem megfelelő minőségű termékek forgalmazásának, a hibás jelöléseknek, valamint a származási hely esetleges meghamisításának.
Címlapkép: Getty Images
