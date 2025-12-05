2025. december 5. péntek Vilma
9 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 5.)
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 5.)

Pénzcentrum
2025. december 5. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. december 5., péntek.

Névnap

Vilma

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.83 Ft
CHF: 409.06 Ft
GBP: 438.28 Ft
USD: 328.43 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 34250 Ft
MOL: 2960 Ft
RICHTER: 9660 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.06: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, átmeneti vékonyodás, szakadozás nagyobb eséllyel a keleti tájakon lehet. Reggelig, délelőttig nyugaton gyengülő intenzitással még előfordulhat csapadék, majd átmeneti szünet után estétől újra nagy területen elered az eső. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum 0 és +7, a maximum 6 és 12 fok között várható.

2025.12.07: A nap első felében döntően borult lesz az ég és többfelé valószínű eső. Délutánra megszűnik a csapadék, a felhőzet is átmenetileg felszakadozik, csökken. A légmozgás mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakulhat.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.12.05)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
