Pénteken a déli óráktól a keleti részeket leszámítva egyre többfelé várható időszakos eső.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 5.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. december 5., péntek.
Névnap
Vilma
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 382.83 Ft
CHF: 409.06 Ft
GBP: 438.28 Ft
USD: 328.43 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 34250 Ft
MOL: 2960 Ft
RICHTER: 9660 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.06: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, átmeneti vékonyodás, szakadozás nagyobb eséllyel a keleti tájakon lehet. Reggelig, délelőttig nyugaton gyengülő intenzitással még előfordulhat csapadék, majd átmeneti szünet után estétől újra nagy területen elered az eső. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum 0 és +7, a maximum 6 és 12 fok között várható.
2025.12.07: A nap első felében döntően borult lesz az ég és többfelé valószínű eső. Délutánra megszűnik a csapadék, a felhőzet is átmenetileg felszakadozik, csökken. A légmozgás mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakulhat.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2025.12.05)
