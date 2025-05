Itt a MÁV étkezőkocsik 2025-ös árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé

Menetrendszerűen érkezik a nyár 2025-ben. Ahogy áthajtjuk júniusra a naptárat, az időjárás is nyárira vált, már a spájzban vannak a 30-31 fokos maximumok. A MÁV-nál már május közepe óta előszezoni menetrend van érvényben és május 21-től Budapest és Keszthely között valamennyi Balaton InterCity-vonatban étkezőkocsi-szolgáltatást lehet igénybe venni. A Pénzcentrum, ahogy minden évben, idén is végignézte az étkezőkocsik árlapját, és megvizsgáltuk mennyit drágultak az ételek, italok az elmúlt évek árszabásához képest. Mutatjuk a 2025-ös kínálatot.

Az előszezon a Balatonnál vasúti menetrend szempontból már május 12-én megkezdődött, május 21-től pedig már étkezőkocsis IC-k is közlekednek Budapest és Keszthely között. A MÁV közlése szerint a balatoni étkezőkocsi kínálata 2025-ben is az utasok igényeihez igazodik, street-food jellegű, balatoni hangulatú ételekkel. Az egész évben közlekedő EuroCity-vonatok étel- és italválasztéka mellett az idei szezonban új és megújult menü ajánlatokkal várják az utasokat: a falafel tál és a tavalyi év egyik nagy kedvence, a gyros tál is visszatér! Az üdítők között új termékek kerülnek a kínálatba, hogy a nyári forróságban mindenki megtalálja a számára legkellemesebb frissítőt - írták a 2025-ös étlapról. Az is fontos információ, hogy a bisztrókocsik szolgáltatása az északi parton a nyári főszezonban továbbra is elérhető lesz.

A MÁV idén januárban egy összesítésben közölte a 2024-es év legjeit az Utasellátó szolgáltatás kapcsán. Az Utasellátó a tavaly nyári szezonban többféle rekordot is megdöntött: évtizedes távlatban 2024-ben közlekedett a legtöbb vonat Utasellátó szolgáltatással, amit összességében közel 1 milliónyi utas vett igénybe a fedélzeti éttermekben és a bisztrókocsikban. Azt írták, naponta több mint 100 vonatban közlekedik étkező- vagy prémium- és bisztrószakasszal rendelkező kocsi a nemzetközi és a belföldi járatokban. A Budapestet a vidéki nagyvárosokkal (pl. Debrecennel, Miskolccal, Péccsel, Szegeddel) összekötő belföldi IC-kbe kapcsolt hazai gyártású IC+ prémium- és bisztrószakaszos kocsikban az Utasellátó jellemzően hideg italokkal, egyszerűbb ételekkel, valamint harapnivalókkal, édességekkel és kávéféleségekkel várja az utasokat.

Amíg az étkezőkocsikban éttermi a színvonal és a kínálat egyaránt - írta a MÁV. Ezekben tavaly több mint 950 ezer utas vette igénybe a fedélzeti vendéglátást: hamburgerekből 22 ezret adtak el, felszolgáltak közel 10 ezer adag gulyáslevest, 4000 adag marhapörköltet és 5800 adag csirkepaprikást is, mindehhez pedig több mint 280 ezer korsó sört csapoltak. A népszerű desszertjükből, a csokirolóból pedig csaknem 70 ezret értékesítettek.

Arra is kitértek, hogy a turisztikai szezonban is népszerű volt az Utasellátó szolgáltatása a balatoni és a nemzetközi járatokon. Nyáron a főváros és Keszthely között ingázó Balaton InterCityk étkezőkocsiján közel 45 ezer, a Kék Hullám IC-k bisztrókocsiján pedig több mint 21 ezer tranzakció történt. A Budapest és Split közötti Adria IC-k étkezőkocsiján négyezren fogyasztottak ételt vagy italt: a legnépszerűbbek a hamburgerek – több mint 1000 eladott adag, – valamint az újonnan bevezetett gyros tál és a jalapeno falatok voltak, melyekből mintegy 500-500 adagot értékesítettek. Emellé az utasok közel 6500 korsó sört is elfogyasztottak.

Már nyilvános a 2025-ös étkezőkocsik étlapja

A Balaton IC étkezőkocsijainak frissítették az étlapját is. Az étlapon helyet kaptak a hazai és nemzetközi konyha kedvelt fogásai mellett a könnyedebb, friss alapanyagokból készült nyári ételek is - írják a honlapon. Gondoltak azokra is, akik speciális étrendet követnek, számukra is kínálnak megfelelő fogásokat. Nézzük az étlapot, és hogy mennyit drágultak a visszatérő fogások, italok!

A reggelik közül egy tükörtojásokból / rántottából álló fogás két szelet kenyérrel a 2025-ös szezonban 1300 forintba kerül, 2024 nyarán még 1250 forintba, 2023-ban pedig 1100 forintba került. Egy pár grill kolbász két mini bagettel 1500 forint idén, ilyen étel tavaly nem volt, volt viszont egy pár virsli két szelet kenyérrel 950 forintért tavaly, ami 2023 nyarán még 690 forint volt. Az italcsomag a reggeli mellé (választható melegital és 2 dl Rauch gyümölcslé) 1400 forint.

A harapnivaló kategóriában a hot dog 950 forint lett, de idén már grill kolbásszal készül többféle ízben, tavaly egy hot dog 850 forintba került a Balaton felé az étkezőkocsiban, és 2023-ban még 690 forintba. Kapható 2025-ben amerikai káposztasaláta 1200 forintért, a hot dog menü (Hot dog + káposztasaláta + 0,5 l csapolt sör, üdítő vagy ásványvíz) 2700 forint.

A csomagolt szendvicseket (bacon&cheddar háromszög szendvics, négysajtos háromszög szendvics, pikáns csirkemelles szendvics) 1250 forintért árulják, tavaly még 1190 forintért lehetett szendvicset vásárolni. A különböző lepények (chilis-marharagus, sonkás-sajtos) 2000 forintba kerülnek, csak 10 forintot drágultak tavaly óta, míg 2023-ban még 1890 forintba kerültek. Az ajváros pirítós és a tócsni fokhagymás tejföllel is 1000 forintba kerül. A Páros snack menü (2 adag tócsni + 2 x 0,5 l csapolt sör, üdítő vagy ásványvíz) 3250 forintba kerül. Tavaly még volt az étlapon amerikai hot dog és nachos tál is, 2025-ben már nem szerepelnek.

A saláták nem sokat drágultak: egy Cézár saláta 2025-ben 1900 forintba kerül, pont mint tavaly, de tavalyelőtt még 1790 forint volt. Grillezett csirkemell csíkokkal ugyanez, illetve a tonhal saláta is most 2700 forint, tavaly csak 50 forinttal volt olcsóbb, 2023-ban viszont még 2090 forintba került.

A levesek is alig drágultak. Idén eperkrémleves került a kínálatba 1950 forintért, annyiért mint a tavalyi őszibarack krémleves volt (2023-ban a meggyleves még 1090 forint volt). A gulyásleves idén 3000 forint, tavaly 2990 forint volt, míg tavalyelőtt még 1790 forint. Az instant levesek (sajtkrémleves, paradicsomleves, csirkekrémleves, gombakrémleves) idén 500 forintba kerülnek, 2024-ben 450 forintért voltak megvásárolhatók, de 2023 nyarán még 380 forintba kerültek.

Nézzük a Balaton IC-k egyik slágertermékét, a hamburgereket! A START Burger ára 2025-ben 2600 forint, 2024-ben 2490 forint volt, míg 2023-ban még csak 1690 forintba került, 2022-ben pedig csak 1490 forint volt. (Vagyis mára 75%-kal drágult 2022 óta!) A Classic Burger ugyanennyibe kerül, a Nyári Burgert levették az étlapról, ahogy nincs már Vega Burger sem (Viszont a hamburgerek vegetáriánus zöldségpogácsával is kérhetők.) Idén újdonság az Ajváros Burger, szintén 2600 forint.

Menüben a tetszőleges hamburger + hasábburgonya + csapolt sör (0,5 l) vagy szénsavas üdítő (0,5 l) vagy ásványvíz (0,5 l) - tavaly 3690 forintba került, tavalyelőtt 2470 forint, 2022-ben 2500 forint volt. Idén 3700 forint a hamburger menü, alig drágult egy év alatt.

A főétel kategóriában a paprikás csirke galuskával idén 3950 forint, 3890 forint volt 2024-ben, 2023-ban 3390 forint volt, 2022-ben pedig még 2190 forint. A marhapörkölt galuskával 2025-ben már 5200 forint, tavaly pedig 4990 forintba került. (A savanyúság 600 forint.) Eltűnt a menüről viszont a paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával.

A MÁV étkezőkocsik új üdvöskéje a gyros tál már 3600 forint, tavaly még 2790 forint volt, a drágulás 29 százalékos volt.

Újdonság a falafel tál (hasábburgonyával és tzatzikivel – választható csípős szósszal is), mely ugyancsak 3600 forint. Menüben a gyros vagy falafel tál + 0,5 l csapolt sör, üdítő vagy ásványvíz 4150 forint volt, tavaly még 3390 forint volt. A gyerek menü - rántott csirkemell + kis adag hasábburgonya + tetszőleges szószok (ketchup, mustár, majonéz) + csemegeuborka + Dörmi piskótaszelet + SWISS Multivitamin Kids (0,25 l) - 1900 forint, tavaly óta csak 10 forintot drágult.

A baracklekváros vagy mogyorókrémes palacsinta (2 db) 2025-ben 800 forint, 2024-ben 790 forint volt, a somlói galuska idén 1800 forint, tavaly és tavalyelőtt is 1790 forint volt. Az étlapon a korábbi marlenka, illetve málnás kesukrémtorta helyett idén maracujás-mangós torta kérhető 1100 forintért. A magyaros menü (gulyásleves + palacsinta + 0,5 l csapolt sör, üdítő vagy ásványvíz) 4350 forintba kerül.

Nézzük az itallapot! Egy presszókávé 650 forint most, tavaly 550 forint, tavalyelőtt 460 volt. A hosszú kávé szintén 650 forint, egy cappuccino már 900 forint, tavaly még 750, míg 2023-ban 680 forint volt. A tea 650 forint. A meleg italok laktózmentes tejjel, mandulaitallal, valamint barna cukorral és édesítőszerrel is kérhetők.

A félliteres ásványvíz ára idén 400 forint, tavaly és tavalyelőtt 350 forint volt. A félliteres kóla 700 forint, 2024-ben 690 forint volt, 2023-ban még 610 forint. Egy korsó csapolt Soproni 2025-ben 800 forint, 2024-ben 750 forint volt, tavaly még 680 forint volt, 2022-ben pedig csak 450 forint. 4 cent Unicum vagy Jägermaister 2100 forint 2025-ben, tavaly még 1890 forint volt, 2023-ban pedig még csak 1600 forint.

Az ikonikus Utasellátó csokiroló, amiből tavaly 28 mázsa fogyott, 650 forint az étkezőkocsiban. Az étkezőkocsiban elfogadnak bankkártyát és SZÉP-kártyát. Egyéb kártyát, illetve utalványt nem fogadnak el. Készpénzes fizetés csak forintban lehetséges a Balaton felé az étkezőkocsis IC-n.

Összességében elmondható, hogy a MÁV étkezőkocsik a Balaton IC-ken nem sokat drágultak tavaly óta, sok étel ára nem is változott, vagy csak minimális mértékben. Egy-két tétel van, ahol feltűnőbb a drágulás, mint a hot dog, a gyros tál, vagy a kávé, sör. Viszont így sem lépi túl az átlagos éttermi átlagárakat az étkezőkocsik díjszabása, a kínálat pedig folyamatosan bővül, és az utasigényeknek megfelelően változik évről-évre.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA