Figyelem! Veszélyes fertőzés terjed a népszerű karácsonyi vásároknál: borzasztóan légy óvatos, ha ide látogatsz 2025-ben

Prága és Brno karácsonyi vásárai minden évben magyarok tízezreit vonzzák ünnepi hangulatukkal és közelségükkel. 2025-ben azonban nem árt az óvatosság, mivel Csehországban rekordmagasra emelkedett a hepatitis A fertőzések száma. Az utazóknak érdemes fokozottan figyelniük a higiéniára, mutatjuk a fertőzés tüneteit és azt is, hogy lehet megelőzni.

Prága és Brno karácsonyi vásárai évek óta rendkívül népszerűek a magyar utazók körében: közel vannak, könnyen elérhetők, és igazi ünnepi hangulattal várják a látogatókat. A prágai Óvárosi tér és a Vencel tér forgataga, illetve Brno barátságosabb, kisebb léptékű adventi rendezvényei sokak számára jelentenek vonzó hétvégi úti célt. A forralt bor, a kézműves standok és a karácsonyi fények minden évben nagy tömegeket vonzanak.

Ugyanakkor 2025-ben érdemes óvatosnak lenni, ugyanis a cseh egészségügyi hatóságok szerint idén rekordmagas a hepatitis A fertőzések száma. Az elmúlt hónapokban már több mint 2000 ember kapta el a betegséget, és 28 esetben halálos kimenetelű volt.

A legtöbb megbetegedést jelenleg Prágában, valamint Közép-Csehország és Karlovy Vary térségében regisztrálják. A Boží Dar nevű síközpont is figyelmeztet a Facebook-oldalán a lehetséges fertőzésveszélyre, és alapos kézhigiéniát javasol - hívta fel a figyelmet a Német Autóklub (ADAC).

A fertőzés és a tünetek

A vírusos megbetegedés cseppfertőzéssel vagy szennyezett élelmiszerek, illetve ivóvíz fogyasztásával terjedhet. Gyakori fertőzési források a tengeri herkentyűk, valamint azok a saláták, zöldségek és gyümölcsök, amelyeket szennyezett csapvízzel mostak meg.

Mivel a vírus a májat támadja meg, az egyik első tünet lehet a szem és a bőr sárgás elszíneződése. A láz, a hasi fájdalom és a viszketés – különösen a kézen és a lábon – szintén tipikus tünetek. A betegség ritkán halálos, gyermekeknél gyakran tünetmentesen zajlik le. A fertőzés átvészelése egész életre szóló immunitást biztosít.

Így előzhető meg

A hepatitis A ellen hatékony védőoltás áll rendelkezésre, amelyet különösen azoknak ajánlanak, akik alacsony higiéniai színvonalú országokba utaznak. A vakcina két adagból áll, vagy kombinált formában is beadható hepatitis B elleni oltással együtt.

A rendszeres kézmosás vagy kézfertőtlenítők használata csökkenti a kórokozóval való közvetlen érintkezés kockázatát, például tömegközlekedési eszközök felületein keresztül. Különösen az alacsony higiénés körülményekkel rendelkező országokba utazva csak lezárt palackból származó vizet igyunk. Kerüljük azokat az élelmiszereket, amelyeket csapvízzel mostak meg. A húst és a tengeri herkentyűket mindig jól átsütve fogyasszuk.