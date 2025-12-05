A repülés jövőjét alapjaiban formálhatja át a hidrogénmeghajtás: tisztább működést ígér, ugyanakkor komoly mérnöki és infrastrukturális kihívásokat is felvet.
Ma ne indulj el esernyő nélkül: visszatért az őszi nyirkosság, több helyen is szakadni fog
Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, időszakos vékonyodás, szakadás egyre inkább csak északkeleten fordulhat elő, írja a HungaroMet.
Reggel, délelőtt átmenetileg kevesebb helyen eshet, majd a déli óráktól a keleti részeket leszámítva ismét egyre többfelé várható időszakos eső.
A keleties irányú szelet helyenként élénk, a hegyekben erős lökések kísérhetik, majd északi, északkeleti irányba fordul az áramlás.
A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 12 fok között alakul, de a keleti naposabb részeken ennél néhány fokkal magasabb értéket is mérhetünk. Késő este 3, 9 fok valószínű.
A Pénzcentrum 2025. december 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. december 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az adventi időszaktól új néven és jóval több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatása.
Amikor felvillan a legjobb árak és akciók ígérete, sokszor a határ másik oldalán is megkeressük azokat. De mennyire éri meg most? Mutatjuk!
A Pénzcentrum 2025. december 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti gazdasági bizottság előtti meghallgatásán átfogó beszámolót tartott a tárcája eredményeiről.
Jöhet a fordulat a H5-ös HÉV felújításánál? Kemény üzenetet küldtek az érintett települések polgármesterei
A levélben Budakalász, Pomáz és Szentendre vezetői hangsúlyozták, hogy az együttműködés elengedhetetlen a térség forgalmának újratervezéséhez.
A Pénzcentrum 2025. december 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden sokfelé marad borult és párás az idő, több térségben egész nap megmaradhat a köd.
Átfogó intézkedéscsomagot fogadott el a kormány, amelynek célja a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra.
A Pénzcentrum 2025. december 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hétfői nap időjárása országszerte párás, borús lesz, és sok helyen tartósan megmaradhat a köd.
A hét elején tartósan párás, ködös időre készülhetünk az ország nagy részén.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
A Balaton Turizmus Szövetsége elnöke szerint a vendégek egyre gyakrabban érkeznek egy-egy rendezvényre, tematikus gasztroprogramra, vagy csak egy gyors, aktív kikapcsolódásra.
A Pénzcentrum 2025. november 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A novemberi esők végre megmozdították a Balaton vízszintjét. A tó néhány nap alatt három centit emelkedett, ezzel megtört a hetek óta tartó stagnálás.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint azok a szolgáltatók számíthatnak jó forgalomra télen, akik többféle programot kínálnak
Az év egyik legnagyobb közlekedési változtatására készül a MÁV csoport. December 14-től átalakul a VOLÁN járatok menetrendje.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.