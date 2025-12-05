2025. december 5. péntek Vilma
9 °C Budapest
Esős nap Rossz időjárásRainy Weather
Utazás

Ma ne indulj el esernyő nélkül: visszatért az őszi nyirkosság, több helyen is szakadni fog

Pénzcentrum
2025. december 5. 07:33

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, időszakos vékonyodás, szakadás egyre inkább csak északkeleten fordulhat elő, írja a HungaroMet.

Reggel, délelőtt átmenetileg kevesebb helyen eshet, majd a déli óráktól a keleti részeket leszámítva ismét egyre többfelé várható időszakos eső.

A keleties irányú szelet helyenként élénk, a hegyekben erős lökések kísérhetik, majd északi, északkeleti irányba fordul az áramlás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 12 fok között alakul, de a keleti naposabb részeken ennél néhány fokkal magasabb értéket is mérhetünk. Késő este 3, 9 fok valószínű.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #eső #meteorológia #időjárás előrejelzés #időjárás-jelentés

2025. december 5.
