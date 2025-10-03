Csalók hamis „SZÉP-kártya CashBack program” tárgyú e-mailekkel próbálják megszerezni a kártyaadatokat.
Bécs karácsonyi vásár 2025: itt a bécsi adventi vásár helyszíne, nyitvatartása
A bécsi karácsonyi vásár évtizedek óta a téli időszak egyik legnagyobb attrakciója Ausztriában. Az adventi fények, a forralt bor illata és a kézműves standok különleges hangulatot teremtenek, ami minden évben rengeteg látogatót vonz. A bécsi karácsonyi vásár 2025-ben sem lesz kivétel, hiszen idén is több helyszínen várják az érdeklődőket november közepétől egészen az ünnepekig, sőt néhol január elejéig is. Mikor kezdődik a bécsi adventi vásár? Mennyibe kerül a bécsi karácsonyi vásár belépő? Hogy juthatunk el a különböző helyszínekre? Ennek jártunk most utána.
Mikor lesz a bécsi karácsonyi vásár 2025-ben?
A legismertebb a bécsi karácsonyi vásár a Városháza téren (Rathausplatz), amely 2025. november 14-től december 26-ig tart nyitva, naponta 10:00 és 22:00 óra között. Emellett a Schönbrunn kastély előtti tér is különleges helyszín, ahol november 6-tól egészen január 6-ig élvezhetjük a vásári hangulatot. A bécsi adventi vásár a Stephansplatzon, a Karlsplatzon, a Freyung téren és a Praterben is megtalálható, mindegyik egyedi kínálattal és atmoszférával. A karácsonyi vásár Bécsben minden korosztály számára kínál élményt: a gyerekeket vidám programok, a felnőtteket pedig gasztronómiai különlegességek és kézműves ajándékok várják.
Mennyibe kerül a bécsi karácsonyi vásár belépő?
A bécsi karácsonyi vásár látogatása ingyenes, vagyis belépőt nem kell fizetni a standok és az ünnepi hangulat megtekintéséért. Természetesen az ételek, italok és ajándékok vásárlása már költséges lehet, a forralt bor vagy puncs általában néhány euró körül mozog, amelyhez letéti díj tartozik a díszes bögréért. Ha visszaviszed a bögrét, a letéti díjat visszakapod, de sokan szuvenírként hazaviszik. A kisebb programok, például jégpálya, körhinta vagy kézműves foglalkozások külön díjasak, de a piacokon való sétálgatás és az ünnepi fények élvezete teljesen ingyenes.
Hogy juthatunk el Bécs karácsonyi vásár helyszíneire?
Budapestről Bécsbe többféleképpen is könnyen el lehet jutni.
- Vonattal: a Railjet járatok kb. 2 óra 25 perc alatt érnek a bécsi főpályaudvarra.
- Busszal: a FlixBus és más társaságok járatai átlagosan 3 óra alatt érkeznek meg.
- Repülővel: bár a repülés maga rövid, a reptéri ki- és bejutás miatt ez a leghosszabb opció, így inkább a vonat, busz vagy autó az ideális választás egy adventi kiruccanáshoz.
Mivel a bécsi karácsonyi vásár 2025-ben is több helyszínen zajlik, így érdemes utazás előtt feltérképezni a tömegközlekedési lehetőségeket is. Bécsen belül a metró- és villamoshálózat gyorsan eljuttat a főbb vásárokhoz: a Rathausplatzhoz az U2 metró, a Stephansplatzhoz az U1 és U3 metró, a Schönbrunnhoz az U4 metró a legegyszerűbb megoldás.
Bécsi karácsonyi vásár: további tippek és tudnivalók
- A vásárok többsége ingyenes, de az étel, ital és ajándékok természetesen fizetősek. Mivel a legtöbb helyen kártyával is tudunk fizetni, némi készpénzt azért ne felejtsünk el váltani, biztos, ami biztos alapon. Gondoljunk csak a mosdóhasználatra.
- December 24-én a legtöbb vásár korábban zár (délután 4–6 óra körül). Így érdemes még indulás előtt még egyszer ellenőrizni a nyitvatartási időpontokat.
- A Schönbrunn vásár az ünnepek után is nyitva tart, így szilveszterkor is meglátogatható. Ha hosszabb időt töltenénk a városban vagy a környéken, ezt tartsuk észben.
- Késő délután, amikor felkapcsolják a fényeket, különösen varázslatos a hangulat. Így a látogatásunkat érdemes a délutáni, esti órákra időzíteni.
Nem csak a bécsi adventi vásár ér meg egy utat
Ha már az adventi vásárok miatt utazol, érdemes körbenézni a városban is. A bécsi karácsonyi vásár 2025 mellett felfedezheted a Schönbrunn kastélyt és kertjeit, a Belvedere palotát, a Stephansdomot, vagy épp sétálhatsz a belváros ünnepi fényekben úszó utcáin. A klasszikus bécsi kávéházak, a Sacher-torta és az Apfelstrudel pedig tökéletes kiegészítői lehetnek az adventi élménynek.
Ha több napot is Bécsben töltesz, érdemes ellátogatni a város múzeumaiba és kulturális központjaiba is. A Kunsthistorisches Museum és az Albertina világhírű műgyűjteményeivel vár, a Spittelberg negyed pedig szűk utcácskáival és különleges hangulatú adventi vásárával nyújt élményt. A Ringstraße környékén sétálva megcsodálhatod a lenyűgöző történelmi épületeket, este pedig a bécsi Operaház vagy a Musikverein ünnepi koncertjei adhatják meg az utazás méltó lezárását.
