Girl friends having fun and enjoying on Christmas market
Vásárlás

Bécs karácsonyi vásár 2025: itt a bécsi adventi vásár helyszíne, nyitvatartása

Pénzcentrum
2025. október 3. 03:58

A bécsi karácsonyi vásár évtizedek óta a téli időszak egyik legnagyobb attrakciója Ausztriában. Az adventi fények, a forralt bor illata és a kézműves standok különleges hangulatot teremtenek, ami minden évben rengeteg látogatót vonz. A bécsi karácsonyi vásár 2025-ben sem lesz kivétel, hiszen idén is több helyszínen várják az érdeklődőket november közepétől egészen az ünnepekig, sőt néhol január elejéig is. Mikor kezdődik a bécsi adventi vásár? Mennyibe kerül a bécsi karácsonyi vásár belépő? Hogy juthatunk el a különböző helyszínekre? Ennek jártunk most utána. 

Mikor lesz a bécsi karácsonyi vásár 2025-ben?

A legismertebb a bécsi karácsonyi vásár a Városháza téren (Rathausplatz), amely 2025. november 14-től december 26-ig tart nyitva, naponta 10:00 és 22:00 óra között. Emellett a Schönbrunn kastély előtti tér is különleges helyszín, ahol november 6-tól egészen január 6-ig élvezhetjük a vásári hangulatot. A bécsi adventi vásár a Stephansplatzon, a Karlsplatzon, a Freyung téren és a Praterben is megtalálható, mindegyik egyedi kínálattal és atmoszférával. A karácsonyi vásár Bécsben minden korosztály számára kínál élményt: a gyerekeket vidám programok, a felnőtteket pedig gasztronómiai különlegességek és kézműves ajándékok várják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mennyibe kerül a bécsi karácsonyi vásár belépő?

A bécsi karácsonyi vásár látogatása ingyenes, vagyis belépőt nem kell fizetni a standok és az ünnepi hangulat megtekintéséért. Természetesen az ételek, italok és ajándékok vásárlása már költséges lehet, a forralt bor vagy puncs általában néhány euró körül mozog, amelyhez letéti díj tartozik a díszes bögréért. Ha visszaviszed a bögrét, a letéti díjat visszakapod, de sokan szuvenírként hazaviszik. A kisebb programok, például jégpálya, körhinta vagy kézműves foglalkozások külön díjasak, de a piacokon való sétálgatás és az ünnepi fények élvezete teljesen ingyenes.

Hogy juthatunk el Bécs karácsonyi vásár helyszíneire?

Budapestről Bécsbe többféleképpen is könnyen el lehet jutni.

  • Vonattal: a Railjet járatok kb. 2 óra 25 perc alatt érnek a bécsi főpályaudvarra.
  • Busszal: a FlixBus és más társaságok járatai átlagosan 3 óra alatt érkeznek meg.
  • Repülővel: bár a repülés maga rövid, a reptéri ki- és bejutás miatt ez a leghosszabb opció, így inkább a vonat, busz vagy autó az ideális választás egy adventi kiruccanáshoz.

Mivel a bécsi karácsonyi vásár 2025-ben is több helyszínen zajlik, így érdemes utazás előtt feltérképezni a tömegközlekedési lehetőségeket is. Bécsen belül a metró- és villamoshálózat gyorsan eljuttat a főbb vásárokhoz: a Rathausplatzhoz az U2 metró, a Stephansplatzhoz az U1 és U3 metró, a Schönbrunnhoz az U4 metró a legegyszerűbb megoldás.

bécs karácsonyi vásár 2025 térképbécs karácsonyi vásár 2025 térkép

Bécsi karácsonyi vásár: további tippek és tudnivalók

  • A vásárok többsége ingyenes, de az étel, ital és ajándékok természetesen fizetősek. Mivel a legtöbb helyen kártyával is tudunk fizetni, némi készpénzt azért ne felejtsünk el váltani, biztos, ami biztos alapon. Gondoljunk csak a mosdóhasználatra. 
  • December 24-én a legtöbb vásár korábban zár (délután 4–6 óra körül). Így érdemes még indulás előtt még egyszer ellenőrizni a nyitvatartási időpontokat.
  • A Schönbrunn vásár az ünnepek után is nyitva tart, így szilveszterkor is meglátogatható. Ha hosszabb időt töltenénk a városban vagy a környéken, ezt tartsuk észben. 
  • Késő délután, amikor felkapcsolják a fényeket, különösen varázslatos a hangulat. Így a látogatásunkat érdemes a délutáni, esti órákra időzíteni. 

Nem csak a bécsi adventi vásár ér meg egy utat

Ha már az adventi vásárok miatt utazol, érdemes körbenézni a városban is. A bécsi karácsonyi vásár 2025 mellett felfedezheted a Schönbrunn kastélyt és kertjeit, a Belvedere palotát, a Stephansdomot, vagy épp sétálhatsz a belváros ünnepi fényekben úszó utcáin. A klasszikus bécsi kávéházak, a Sacher-torta és az Apfelstrudel pedig tökéletes kiegészítői lehetnek az adventi élménynek.

Ha több napot is Bécsben töltesz, érdemes ellátogatni a város múzeumaiba és kulturális központjaiba is. A Kunsthistorisches Museum és az Albertina világhírű műgyűjteményeivel vár, a Spittelberg negyed pedig szűk utcácskáival és különleges hangulatú adventi vásárával nyújt élményt. A Ringstraße környékén sétálva megcsodálhatod a lenyűgöző történelmi épületeket, este pedig a bécsi Operaház vagy a Musikverein ünnepi koncertjei adhatják meg az utazás méltó lezárását.
Címlapkép: Getty Images
