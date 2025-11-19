2025. november 19. szerda Erzsébet
3 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Christmas market in Krakow old town
Vásárlás

Mikor lesz a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben? Itt vannak a pontos helyszínek, dátumok - Minden fontos tudnivaló

Pénzcentrum
2025. november 19. 21:58

A krakkói karácsonyi vásár 2025-ben is Európa egyik legvarázslatosabb ünnepi eseménye, ahol a történelmi Főtér fényárba borul, a levegőt forralt bor és fahéj illata lengi be, és hagyományos lengyel kézműves portékák csábítanak vásárlásra. A mesés adventi hangulat mellett Krakkó számos látnivalót és kulturális élményt kínál, így az ünnepi vásár tökéletes kiindulópont egy hangulatos téli városnézéshez. Nézzük meg, mikor van a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben, mik a legfontosabb helyszínek és milyen programok várnak.

Krakkó karácsonyi vásár 2025-ös időpontja

A krakkói karácsonyi vásár 2025-ben november 28. és 2026. január 1. között várja a látogatókat a város szívében, a festői Főtéren (Rynek Główny). Ilyenkor az egész tér ünnepi díszbe öltözik: fényfüzérek, fából készült árusstandok, illatos forralt bor és hagyományos lengyel finomságok teszik felejthetetlenné az adventi hangulatot. A vásár nemcsak a karácsonyi ajándékvásárlásról szól, hanem arról is, hogy a látogatók átéljék Krakkó történelmi óvárosának különleges, mesébe illő atmoszféráját. A hosszú, több mint egy hónapos időszak lehetővé teszi, hogy akár az ünnepek előtt, akár két ünnep között, vagy akár szilveszterkor is belemerüljünk a lengyel adventi hagyományokba, és élvezzük a város egyik legnépszerűbb téli eseményét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Krakkói karácsonyi vásár nyitva tartása

A krakkói karácsonyi vásár nyitvatartása minden évben hasonlóan alakul: a legtöbb árus 10:00 és 20:00 óra között fogadja a látogatókat, ez az időszak tekinthető a vásár hivatalos működési idejének. Napközben elsősorban a kézműves és ajándékárus standok működnek, ahol helyi készítők termékei, díszek, különleges karácsonyi finomságok és kézzel készített ajándékok várnak.

Az étel- és italsátrak jellemzően jóval tovább maradnak nyitva, különösen a hétvégi napokon. Sok helyen egészen késő estig kapható a forralt bor, a sült kolbász, a pierogi, az édességek és más lengyel specialitások, így akkor is érdemes ellátogatni a térre, ha valaki meg szeretné nézni a vásár esti fényeit vagy egy hangulatos vacsorát tervez. Az éjszakai forgatag Krakkóban mindig élénk, az ünnepi kivilágítás pedig kifejezetten varázslatossá teszi az esti sétát a főtéren.

Fontos tudni, hogy a nyitvatartás időszakon belül naponta és standonként is eltérhet, a hétvégi napokon hosszabb, hétköznapokon rövidebb működéssel, de az ünnepi időszakban mindig van élet a vásár környékén, így bármikor nézelődni indulunk, biztosan találunk nyitva tartó árusokat.

Krakkói karácsonyi vásár fő helyszínei

A legnagyobb és legismertebb vásár a Rynek Główny főtéren zajlik Krakkó óvárosában. Emellett kisebb piacok is felbukkannak más helyszíneken: például a Kazimierz negyedben, a plac Wolnica téren található vásár is ismert. Olykor piac és kirakodóvásár a Galeria Krakowska bevásárlóközpont közelében is szokott lenni. 

Utazás Magyarországról a krakkói karácsonyi vásár helyszíneire

Az utazás Krakkóba Magyarországról viszonylag kényelmes lehet – attól függően, honnan indulsz: autóval, busszal vagy repülővel.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

  • Autóval: Például Budapestről Krakkó körülbelül 4–5 órás autóút, de attól is függ, hogy milyen a forgalom.
  • Busz: Számos turisztikai cég indít buszjáratokat Budapestről Krakkóba, ezek kényelmes és olcsó megoldást jelenthetnek, különösen az adventi időszakban. Az utazás körülbelül 7 órát vesz így igénybe.
  • Repülővel: Krakkóba utazhatunk Budapestről is repülővel. Egy átszállással az utazási idő 3-4 óra lehet.
Magdeburg karácsonyi vásár 2025: A magdeburgi adventi vásár legfontosabb tudnivalói, dátumok és programok
EZ IS ÉRDEKELHET
Magdeburg karácsonyi vásár 2025: A magdeburgi adventi vásár legfontosabb tudnivalói, dátumok és programok
November 20-tól várja a látogatókat a Magdeburg karácsonyi vásár 2025-ben is. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a magdeburgi adventi vásár dátumairól, a város egyéb látnivalóiról.

Karácsonyi vásár Krakkóban: programok és látnivalók

A krakkói adventi vásár nem csak vásárlási élményt kínál, hanem kulturális programokban is gazdag:

  • Kézműves árusok kínálják a hagyományos lengyel díszeket, kézzel festett gömböket, fából készült figurákat, mézeskalácsokat, és helyi ajándéktárgyakat.
  • Gasztronómiai élmények: pierogi, lengyel sütemények, sült magvak, forralt bor és helyi specialitások is megtalálhatók a vásári standokon. 
  • Művészeti és zenei programok: a főtéren rendszeresen vannak folklór- és klasszikus zenei koncertek, karácsonyi kórusok, előadások.
  • Egyes években külön jászol kiállítás is van: Krakkó híres ezekről a kiállításokról, melyekben szép betlehem-jelenetek jelennek meg a városban. 
  • A vásár esti fényei és díszítései különösen hangulatossá teszik a teret, így sétálni, fotózni is érdemes naplemente után.

Mit érdemes még megnézni a krakkói karácsonyi vásár mellett?

A krakkói karácsonyi vásár 2025-ben is ismét megmutatja, miért számít a város az ünnepi időszak egyik legkedveltebb európai úti céljának. A vásár hangulata, a forralt bor illata, a kézműves portékák és a hagyományos lengyel ételek minden látogatót magával ragadnak. A karácsonyi vásár azonban csak a kezdet: a történelmi utcák, a hangulatos terek és a fényekkel díszített óváros egész adventben varázslatos élményt nyújtanak, így érdemes több időt szánni a város felfedezésére is.

A karácsonyi vásár helyszínei mellett mindenképp ajánlott meglátogatni a Wawel-dombot és a királyi várat, a Kazimierz zsidónegyed hangulatos utcáit, a Szent Mária-bazilikát, valamint a híres Posztócsarnokot a Főtéren. Aki több napra érkezik, annak kihagyhatatlan a Wieliczkai sóbánya vagy a Schindler-gyár múzeuma is. Mivel a krakkói karácsonyi vásár nyitvatartás estig lehetőséget ad a visszatérésre, napközben ideális felfedezni a város történelmi és kulturális látnivalóit, majd naplemente után visszatérni a fényárban úszó vásár forgatagába. Így a látogatók egyszerre élvezhetik az ünnepi hangulatot és Krakkó gazdag történelmi örökségét.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #utazás #turizmus #karácsonyi vásár #kézműves #november #december #ajándék #advent #nyitvatartás #január #lengyelország #2025 #2026 #forralt bor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:58
20:43
20:31
20:13
20:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 19.
Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
2025. november 19.
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
2025. november 19.
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 19. szerda
Erzsébet
47. hét
November 19.
Térinformatikai világnap
November 19.
Nemzetközi férfinap
November 19.
A vállalkozó nők világnapja
November 19.
A WC napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
5 napja
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
3
2 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
4
3 hete
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
5
2 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előszereteti értéken
egyes személyek meghatározott tárgyakhoz kötődő egyedi értékítéletét értjük. Az előszereteti értéknek nincs valóságos értéke, ezért a biztosítók előszereteti értékre biztosítást általában nem vállalnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 19:00
Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 18:10
Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből
Agrárszektor  |  2025. november 19. 19:29
Halálos vírus tombol Magyarországon: próbálják megállítani a terjedést