Óriási visszatérés: három Wizz Air-járat is újraindul, ide repülhetsz 2026-tól

A Wizz Air légitársaság bejelentette, hogy három debreceni járatát is újraindítja a 2026-os nyári menetrendi időszakban.

2026. március 31-től újra elérhetővé válik Izrael gazdasági és kulturális központja, Tel Aviv, ahova a Wizz Air hetente három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton repül majd.

Május 2-ától indulnak el újra a járatok Eindhovenbe, a holland város repülőterére heti két alkalommal, kedden és szombaton lehet eljutni a Wizz Air repülőgépével.

A harmadik visszatérő járat az isztambuli: júniustól Törökország legnépesebb városába a tervek szerint hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik majd a diszkont légitársaság.

Minden Wizz Air járatot 180 üléses Airbus A320, 186 férőhelyes Airbus A320neo, 230 székes Airbus A321, illetve 239 utas befogadására alkalmas Airbus A321neo típusú gépek teljesítenek.