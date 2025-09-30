Megvan a dátum, mikor és hol nyit először a világhírű csirkés étterem Budapesten

Kiderült, hogy hol és mikor nyitja meg az első egységét Magyarországon a Popeyes, a New Orleans-i eredetű csirkés étterem. A Popeyes Magyarország néhány napon belül nyit.

Arról még szeptemberben röppentek fel a hírek, hogy megállapodás született a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről. Azt már akkor lehetett tudni, hogy a New Orleans-i eredetű csirkés étterem ősszel debütál Magyarországon, és hogy az első hazai étterme Budapesten nyílik. Most azonban már pontosabbat is tudunk. A Popeyes első egysége már októberben megnyílik a budapesti Westendben - derült ki egy közösségi média hirdetés szövegéből.

A budapesti nyitás a Popeyes lendületes európai terjeszkedésének újabb mérföldköve: a márka sikeresen lépett piacra többek között Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, a Cseh Köztársaságban és Olaszországban."Az ősszel megnyíló budapesti étterem a Popeyes történetének első fejezetét jelenti Magyarországon. Meggyőződésünk, hogy a márka gyorsan belopja majd magát a helyiek szívébe, és az érdeklődők hamarosan az ország számos pontján élvezhetik majd a Popeyes világát" – mondta el korábban Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezető igazgatója.