Hivatalos, új amerikai gyorsétteremlánc hódítja meg Magyarországot: ekkor nyílik az első egység Budapesten
A louisiana-i csirkés gyorsétterem Magyarországra is eljut, hamarosan megnyílik az eslő budapesti éttermük.
Kizárólagos megállapodást kötött a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről a Fusion Group Zrt. és a Popeyes. A New Orleans-i eredetű csirkés étterem ősszel debütál Magyarországon, az első hazai étterme Budapesten nyílik.
A bejelentés a Popeyes lendületes európai terjeszkedésének újabb mérföldköve, miután a márka sikeresen lépett piacra többek között Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, a Cseh Köztársaságban és Olaszországban.
Az étteremlánc gondosan válogatja ki minden alapanyagát a frissen készült ételekhez: a csirkét tizenkét órán át pácolják egyedi, jellegzetes Cajun fűszerkeverékben, kézzel panírozzák, majd egy speciális, saját fejlesztésű sütőben sütik ropogósra. A magyarországi bevezetést az 1990-ben alapított vállalat, a Fusion Group Zrt. leányvállalata, a Fusion-BP Restaurants Kft. végzi, mint a Popeyes® kizárólagos fejlesztője és üzemeltetője Magyarországon.
Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen ikonikus márkát hozhatunk a magyar piacra, amely világszerte és Európában is dinamikusan növekszik. Az ősszel megnyíló budapesti étterem a Popeyes történetének első fejezetét jelenti Magyarországon. Meggyőződésünk, hogy a márka gyorsan belopja majd magát a helyiek szívébe, és az érdeklődők hamarosan az ország számos pontján élvezhetik majd a Popeyes világát. Érdemes felkészülni a sorokra
– mondta Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezető igazgatója.
