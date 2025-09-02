Kiemelkedő bokszkarrierjében kétszer is megmérkőzött Muhammad Alival, mindkét alkalommal a mérkőzés végéig kitartott.
Egy rakás amerikai gyorsétteremlánc készül tarolni Magyarországon: pizzázók és a Wendy's is a listán
A Pénzcentrum értesülései szerint szeptember 16-án Budapestre érkeznek népszerű amerikai étterem-márkák képviselői, hogy potenciális partnerekkel találkozzanak és bemutassák terjeszkedési terveiket. Az eseményre elsősorban olyan vállalkozókat várnak, akik iparági tapasztalattal rendelkeznek, és szívesen részt vennének a magyarországi piacra lépésben.
Összesen 11 nagy amerikai brand mutatkozik be a magyar közönségnek, köztük olyan ismert nevek, mint a hazánkból több mint 20 éve kivonult Wendy’s vagy az amerikai-olasz étteremlánc, az Olive Garden.
Rajtuk kívül pizzázóláncok (Pizza Inn, Blaze Pizza, Russo’s New York Pizzeria, Vocelli Pizza), a Velvet Taco, a Barberitos, valamint a United Franchise Group, a Reuse Systems és a Mobile Outfitters is jelen lesznek. Az eseményre elsősorban olyan vállalkozókat és befektetőket várnak, akik iparági tapasztalattal rendelkeznek, és érdeklődnek az amerikai márkák magyarországi terjeszkedése iránt.
Szeptember elsején már bejelentették egy nagy amerikai étteremlánc érkezését: ugyanis kizárólagos megállapodást kötött a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről a Fusion Group Zrt.
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
A Tesla mindössze 8 837 járművet értékesített júliusban az Európai Unióban az ACEA adatai szerint.
A diszkontlánc a 2026 februárjában záruló pénzügyi évben tervezi lezárni az ügyletet.
Több mint 43 ezer cég nem tette közzé időben a beszámolóját – a NAV már adószámtörléssel is fenyeget.
Huszonhárom év után újra megjelenhet Magyarországon a Wendy’s. A céljaik egyértelműek, mindenképp jönnének.
A kutatásban részt vevő vállalatok nagyjából háromnegyede szembesült az eredetileg meghatározott határidők csúszásával is.
Január 1-jével az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását.
A Magyarország Kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közötti stratégiai megállapodás keretében múlt héten egyeztetések zajlottak.
Az Otthon Start 50 millió forintos hitelkeretének akár kétszeresét is felvehetik 3%-os kamattal, aki bérbeadási céllal vesz ingatlant.
Repült a gigabírság az ázsiai ruhaboltnak: lebuktak a trükközéssel, lefoglalta a NAV az árukészletet
A közlemény szerint a NAV kockázatelemzésén akadt fenn a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök ősztől.
A kormány 49 ezer milliárd forintos beruházási tervet tett közzé a következő tíz évre.
Rémálommá vált egy fiatal pár otthona: szomszédjuk naponta hamis vádakkal hívja rájuk a hatóságokat.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) további javaslatokat tesz a vállalkozások működési feltételeinek javítására.
A kiemelt beruházási státusz jelentős előnyökkel jár a fejlesztők számára, hiszen ezekre nem vonatkoznak a helyi építési szabályok.
Könnyen százezres bírságba futhat rengeteg magyar: kiadták a figyelmeztetést, erre kevesen gondolnak
Szakértők szerint a szabadságolások miatt augusztusban különösen nagy a veszélye annak, hogy a Cégkapun keresztül érkező hivatalos iratok elkerülik a figyelmet.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program.
Erős évről számolt be a tőzsdei bevezetésre készülve a Shein brit leányvállalata.
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
