A Pénzcentrum értesülései szerint szeptember 16-án Budapestre érkeznek népszerű amerikai márkák képviselői, hogy potenciális partnerekkel találkozzanak, és bemutassák a magyar piacra lépési terveiket. Az eseményt az Egyesült Államok Nagykövetsége szervezi, és része annak az európai körútnak, amely Bécset és Prágát is érinti.

Összesen 11 nagy amerikai brand mutatkozik be a magyar közönségnek, köztük olyan ismert nevek, mint a hazánkból több mint 20 éve kivonult Wendy’s vagy az amerikai-olasz étteremlánc, az Olive Garden.

Rajtuk kívül pizzázóláncok (Pizza Inn, Blaze Pizza, Russo’s New York Pizzeria, Vocelli Pizza), a Velvet Taco, a Barberitos, valamint a United Franchise Group, a Reuse Systems és a Mobile Outfitters is jelen lesznek. Az eseményre elsősorban olyan vállalkozókat és befektetőket várnak, akik iparági tapasztalattal rendelkeznek, és érdeklődnek az amerikai márkák magyarországi terjeszkedése iránt.

Szeptember elsején már bejelentették egy nagy amerikai étteremlánc érkezését: ugyanis kizárólagos megállapodást kötött a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről a Fusion Group Zrt.