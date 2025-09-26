A természetjárók egyik legkedvesebb menedéke, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház, teljes felújításon esett át. A modernizált és barátságosabb épület most új funkciókkal, kényelmi megoldásokkal és közösségi programokkal...
Sokan fogják siratni a Balaton ikonikus látványosságának eltűnését: egyre drámaibb a helyzet
Három év alatt 120 centimétert csökkent a tihanyi Belső-tóban a vízszint. Bár korábban is előfordultak aszályos időszakok, a rétegvíztáplálta tó idén nyáron már egyértelműen a kiszáradás jeleit mutatta, vette észre a Tihanyi Visszhang beszámolóját a 24.hu.
A Belső-tó átlagos mélysége nagyjából egy méter, így erősen kiszolgáltatott az éghajlati változásoknak. A 30 hektár kiterjedésű tó egy vulkáni kráterből származik, valószínűleg földtörténeti létezése óta többször kiszáradt, majd újra életre kelt. Jellege miatt a kiszáradás bizonyos mértékig várható volt, mivel alapvetően az eső, pontosabban a csapadék mennyisége révén keletkező talajvíz és a párolgás szabályozza a vízszintjét.
Ugyan többször felmerült már, hogy vízpótlásra lenne szükség, ez gazdaságilag és fizikailag is kivitelezhetetlen.
Bízzunk a természetben, hogy idővel a jelenlegi helyzet jobbra fordul. Jelenlegi tudásunk szerint egyedül egy csapadékosabb időszak hozhat érdemi változást a tó vízszintjében
– nyilatkozta a Tihanyi Visszhangnak Kötél Balázs tihanyi polgármester, aki hozzátette, sajnálja, hogy a klímáltozás egyik áldozata a Belső-tó.
Mostanra a tó valóban aggodalomra okot adó képet mutat, előbukkant egy belső sziget és a korábban a mederben ásott kutak, így a vízháztartás ismételt feltérképezése lehet a következő lépés, amihez Tihany szakintézmények és az Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatását kéri.
