2025. szeptember 26. péntek Jusztina
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Naplemente a tihanyi Belső-tónál, Magyarország
Utazás

Sokan fogják siratni a Balaton ikonikus látványosságának eltűnését: egyre drámaibb a helyzet

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 09:45

Három év alatt 120 centimétert csökkent a tihanyi Belső-tóban a vízszint. Bár korábban is előfordultak aszályos időszakok, a rétegvíztáplálta tó idén nyáron már egyértelműen a kiszáradás jeleit mutatta, vette észre a Tihanyi Visszhang beszámolóját a 24.hu.

A Belső-tó átlagos mélysége nagyjából egy méter, így erősen kiszolgáltatott az éghajlati változásoknak. A 30 hektár kiterjedésű tó egy vulkáni kráterből származik, valószínűleg földtörténeti létezése óta többször kiszáradt, majd újra életre kelt. Jellege miatt a kiszáradás bizonyos mértékig várható volt, mivel alapvetően az eső, pontosabban a csapadék mennyisége révén keletkező talajvíz és a párolgás szabályozza a vízszintjét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ugyan többször felmerült már, hogy vízpótlásra lenne szükség, ez gazdaságilag és fizikailag is kivitelezhetetlen.

Bízzunk a természetben, hogy idővel a jelenlegi helyzet jobbra fordul. Jelenlegi tudásunk szerint egyedül egy csapadékosabb időszak hozhat érdemi változást a tó vízszintjében

– nyilatkozta a Tihanyi Visszhangnak Kötél Balázs tihanyi polgármester, aki hozzátette, sajnálja, hogy a klímáltozás egyik áldozata a Belső-tó.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Mostanra a tó valóban aggodalomra okot adó képet mutat, előbukkant egy belső sziget és a korábban a mederben ásott kutak, így a vízháztartás ismételt feltérképezése lehet a következő lépés, amihez Tihany szakintézmények és az Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatását kéri.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #klímaváltozás #csapadék #tihany #környezet #tó #természet #aszály #hellovidék #kiszáradás #vízszint

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:44
10:32
10:03
09:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 26.
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 26. péntek
Jusztina
39. hét
Szeptember 26.
Kutatók éjszakája
Szeptember 26.
Az európai nyelvek napja
Szeptember 26.
A fogamzásgátlás világnapja
Szeptember 26.
A tiszta hegyek napja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
2
1 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
3
2 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
4
1 hete
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
5
1 hete
Volán menetrend változás 2025: így változik a buszmenetrend ősztől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bróker
Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 10:03
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 08:40
Hiába a brutális megélhetési válság, erre nem sajnálják a pénzt a magyarok: rengeteget utaztak
Agrárszektor  |  2025. szeptember 26. 10:33
Ez a projekt megváltoztatja a világot: mindenki megérzi a hatását