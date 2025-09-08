„Mozi a strandon? Most a keszthelyiek is beleszólhatnak abba, hogyan újuljon meg a Városi Strand. Nézzük, mit terveznének a helyiek az uniós milliárdokból!
Balhé a Balaton partján: petícióval tiltakoznak a civilek, nem hagynák veszni az ikonikus nádast
A csopaki lakosok és civilek tiltakoznak a Balaton egyik legértékesebb nádasának áttelepítése ellen, amelyet a kikötőhelyek bővítése miatt terveznek.
A CSPK Egyesület szeptember 5-én online petíciót indított „Maradjon Csopakon a csopaki nádas!” címmel, amelyben tiltakozik a Balaton-part egyik ikonikus élőhelyének átköltöztetése ellen. A tervek szerint a volt BAHART, EGIS és Kereked kikötők előtti hullámvédő kőszóráson belüli nádas teljes kikotrását és Tihanyba szállítását engedélyezné a kormányhivatal. A beruházás célja új kikötőhelyek kialakítása lenne a jelenlegi nádas helyén.
A civilek szerint ez súlyosan károsítaná a nádas összefüggő rizómarendszerét, amely létfontosságú a Balaton vízminőségének megőrzése és a tó élővilágának fennmaradása szempontjából. A petíció 10 pontban sorolja fel a tiltakozás szakmai érveit, köztük a markolós kotrás visszafordíthatatlan következményeit, valamint azt, hogy a Balaton nádasai a tó ökológiai egyensúlyának kulcselemei.
Az egyesület hangsúlyozza: a kikötőbővítés nem írhatja felül a természeti értékek védelmét. „A csopaki nádas nemcsak a tó egyik fontos szűrő- és élőhely rendszere, hanem a helyi közösség identitásának is része” – fogalmaztak.
Hajdan Szolnok ékköve volt, ma már tolvajok, hajléktalanok és omladozó falak jelzik a Tisza Szálló szomorú végóráit.
A kertészkedés messze nem ér véget ősszel, sőt mi több: ekkor kezdődik az ősszel ültethető virágok szezonja, mutatjuk, milyen évelőket és kétnyári növényeket ültess ilyenkor.
Fellapoztuk Bornemisza Anna fejedelemasszony 1680-as szakácskönyvét: így főztek a legnagyobb uraknak akkoriban, mutatjuk, milyen különleges ételek kerültek az asztalra.
Milyen szomorú látvány egy üresen álló katedra! Egy urbexes most bemerészkedett az elhagyatott iskolába – elkeserítő, amit látott. Öt év telt el azóta, hogy utoljára...
A 4 milliárd forintos beruházás közel 70 új munkahelyet teremt, modern üzletekkel bővíti a város kínálatát, és jelentősen élénkíti a helyi gazdaságot.
Legyen-e Gerla határában vetőmag szárító és tisztító üzem? Ezzel a felütéssel egy monstre, háromórás, teltházas, meglehetősen viharos lakossági fórum zajlott Békéscsabán.
Megdöbbentő látvány fogadja az Upponyi-hegységbe kirándulókat: a Lázbérci-víztározó szinte teljesen kiszáradt. Nézzétek!
Új költőfajjal, a kuhival bővült 2025-ben a hazai madárfauna - tájékoztatta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csütörtökön.
A golfklub bisztrója 2018-ban nyitott ki utoljára, nemrég a Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon urbex fotósa készített róla képeket, írta meg a sonline.hu.
Most jött a hír, új homlokzatot és tetőt kap majd a Veszprémi Törvényszék Várbörtön-szárnya, kiírták a közbeszerzést.
Makón, a Maros-parti ártéren teljes megújulás előtt áll az egykori Vadászház. A beruházás összköltsége 470 millió forint, a projekt uniós támogatással valósulhat meg.
A Keszthelyi Kórház súlyos helyzetben van: a szülészet bezárt, az orvoslétszám kritikus, és százezer ember maradhat biztonságos ellátás nélkül. Dr. Tóth Gergely polgármester nyolcpontos tervet...
Balatonaliga elveszítheti a tópartját – a civilek szerint a friss kormányrendelet a magánérdekeknek kedvez.
Ha egy felejthetetlen hétvégére vágysz, ahol a történelem és a kultúra színes kavalkádja kel életre, Balatonfüred szeptember harmadik hétvégéjén a helyed!
Idén augusztus 25. és szeptember 5. között pihen a Kecskeméti Fürdő: a kötelező éves karbantartás miatt a medencék zárva tartanak.
Az őszi ültetés sokak számára még mindig kevésbé ismert lehetőség, pedig rengeteg friss zöldséggel ajándékozhat meg bennünket.
Újabb őrület fut a TikTokon: a Pergető Kalandok csatorna egy rövid felvételt osztott meg, amelyen egy hatalmas vízi „szörny” bukkan elő a Balaton lábszárközépig érő...
Facebookon jött a hír: kiderült végre, mikor fejeződik be a tavaszi tűzvész utáni felújítás, és nyithatja meg újra teljes kapuit a tiszaújvárosi fürdő.
