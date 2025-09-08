2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
A Balaton és a Csopaki Református Egyházközség - Csopak, Magyarország
HelloVidék

Balhé a Balaton partján: petícióval tiltakoznak a civilek, nem hagynák veszni az ikonikus nádast

HelloVidék
2025. szeptember 8. 14:45

A csopaki lakosok és civilek tiltakoznak a Balaton egyik legértékesebb nádasának áttelepítése ellen, amelyet a kikötőhelyek bővítése miatt terveznek.

A CSPK Egyesület szeptember 5-én online petíciót indított „Maradjon Csopakon a csopaki nádas!” címmel, amelyben tiltakozik a Balaton-part egyik ikonikus élőhelyének átköltöztetése ellen. A tervek szerint a volt BAHART, EGIS és Kereked kikötők előtti hullámvédő kőszóráson belüli nádas teljes kikotrását és Tihanyba szállítását engedélyezné a kormányhivatal. A beruházás célja új kikötőhelyek kialakítása lenne a jelenlegi nádas helyén.

A civilek szerint ez súlyosan károsítaná a nádas összefüggő rizómarendszerét, amely létfontosságú a Balaton vízminőségének megőrzése és a tó élővilágának fennmaradása szempontjából. A petíció 10 pontban sorolja fel a tiltakozás szakmai érveit, köztük a markolós kotrás visszafordíthatatlan következményeit, valamint azt, hogy a Balaton nádasai a tó ökológiai egyensúlyának kulcselemei.

Az egyesület hangsúlyozza: a kikötőbővítés nem írhatja felül a természeti értékek védelmét. „A csopaki nádas nemcsak a tó egyik fontos szűrő- és élőhely rendszere, hanem a helyi közösség identitásának is része” – fogalmaztak.
Címlapkép: Getty Images
