A rendőrség büntetőeljárást indított a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás.
Óriási építkezés indul a Balatonnál: a mederhez is hozzá kell nyúlni, ikonikus épületek újulnak meg
A Balatoni Hajózási Zrt. feltételes közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők teljes körű megújítására. A 30 hónapos projektre október 27-ig várják az ajánlatokat, a munkák a BORD Építész Stúdió tervei alapján valósulnak meg.
Feltételes közbeszerzést írt ki a Balatoni Hajózási Zrt. a Szántód és Tihany közötti kompkikötők átfogó megújítására. A pályázatokat október 27-ig várják. A projekt célja a két, 1967-ben épült, kiemelt építészeti értéket képviselő váróépület felújítása és korszerűsítése, amelyet a BORD Építész Stúdió tervei alapján valósítanak meg - írja a magyarepitok.hu.
A szántódi révben a 60-as évek ikonikus, héjszerkezetű utasvárója újul meg, valamint egy kilátó útvonalat is kialakítanak, ahonnan rálátás nyílik a vízre, a nádasra és a kikötőre. Emellett új L alakú kiszolgálóépület épül, amely szorosan illeszkedik a sétaút vonalához.
A kivitelező feladata mindkét helyszínen kiterjed az építészeti, tartószerkezeti, gépészeti, elektromos és közműmunkákra, valamint az út- és térburkolatok, a kertépítés, az akadálymentesítés és a vízépítési munkák elvégzésére. A szántódi beruházás részeként több ezer négyzetméternyi tér- és aszfaltburkolat, míg Tihanyban új kiszolgálóépület, zöldfelületek és pályaburkolati beton is készül.
A kiírás szerint a szántódi kikötőmedencét teljesen átépítik, a partvédőművek bontásával és újjáépítésével, míg Tihanyban a meglévő partvédőmű megerősítésére kerül sor. A munkálatokra 30 hónap áll rendelkezésre, a cél pedig az, hogy a balatoni kompforgalom legfontosabb két állomása eredeti formájában, de korszerű környezettel és szolgáltatásokkal fogadhassa az utazókat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:
Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak
Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak
Egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazista vette észre a szabálysértést elkövető férfit.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Front érkezik északnyugat felől, záporokkal és zivatarokkal. Miközben nyugaton 17 fok lesz, keleten közel 30 fokot mérhetünk.
Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.