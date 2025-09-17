Óriási építkezés indul a Balatonnál: a mederhez is hozzá kell nyúlni, ikonikus épületek újulnak meg

A Balatoni Hajózási Zrt. feltételes közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők teljes körű megújítására. A 30 hónapos projektre október 27-ig várják az ajánlatokat, a munkák a BORD Építész Stúdió tervei alapján valósulnak meg.

Feltételes közbeszerzést írt ki a Balatoni Hajózási Zrt. a Szántód és Tihany közötti kompkikötők átfogó megújítására. A pályázatokat október 27-ig várják. A projekt célja a két, 1967-ben épült, kiemelt építészeti értéket képviselő váróépület felújítása és korszerűsítése, amelyet a BORD Építész Stúdió tervei alapján valósítanak meg - írja a magyarepitok.hu.

A szántódi révben a 60-as évek ikonikus, héjszerkezetű utasvárója újul meg, valamint egy kilátó útvonalat is kialakítanak, ahonnan rálátás nyílik a vízre, a nádasra és a kikötőre. Emellett új L alakú kiszolgálóépület épül, amely szorosan illeszkedik a sétaút vonalához.

A kivitelező feladata mindkét helyszínen kiterjed az építészeti, tartószerkezeti, gépészeti, elektromos és közműmunkákra, valamint az út- és térburkolatok, a kertépítés, az akadálymentesítés és a vízépítési munkák elvégzésére. A szántódi beruházás részeként több ezer négyzetméternyi tér- és aszfaltburkolat, míg Tihanyban új kiszolgálóépület, zöldfelületek és pályaburkolati beton is készül.

A kiírás szerint a szántódi kikötőmedencét teljesen átépítik, a partvédőművek bontásával és újjáépítésével, míg Tihanyban a meglévő partvédőmű megerősítésére kerül sor. A munkálatokra 30 hónap áll rendelkezésre, a cél pedig az, hogy a balatoni kompforgalom legfontosabb két állomása eredeti formájában, de korszerű környezettel és szolgáltatásokkal fogadhassa az utazókat.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA