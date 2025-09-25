2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
A small ferry leaving Isola San Giulio (St. Julius Island), in Lake Orta, sailing towards the lakeshore village of Orta San Giulio, in Novara province, Piedmont region, northwestern Italy.
HelloVidék

Különös rejtély a Balaton mélyén: hová tűnt Losta szigete, a magyar Atlantisz?

HelloVidék
2025. szeptember 25. 14:15

A „magyar Atlantiszként” emlegetett halászfalu, Losta, egykor a Balaton szigetén állt, de évszázadokkal ezelőtt elnyelte a víz. A tudósok és búvárok máig keresik a nyomait, pedig a település létezése bizonyított – több mint 700 éve várja, hogy újra felfedezzék.

Oklevelek és régészeti leletek bizonyítják, hogy Losta valóban létezett: a település a középkorban állt a Balaton egyik szigetén. A 13. század közepén azonban a tatárjárás idején megemelkedett vízszint – amelyet a Sió völgyében emelt gátak és zsilip is befolyásolhattak – elöntötte a falut. A kutatások szerint ez ugyan védelmet nyújtott a tihanyi apátságnak, de Losta sorsa ezzel megpecsételődött - írta cikkében a Sonline.hu.

A sziget évszázadokig szerepelt a térképeken: Lázár deák 1514 körül készült Magyarország-térképén is jól látszik, hogy a Balaton több szigettel rendelkezett, köztük Lostával. A 18. században újabb fordulat következett: 1730 körül a tó vízszintjét ismét szabályozták, Losta romjai szárazra kerültek, és egészen az 1780-as évekig több térképen is feltüntették a szigetet. A kőalapok maradványait a környékbeliek elhordták építőanyagnak, a természet pedig lassan eltüntette a maradékot. 

Hol lehetett valójában?

A tudományos vita máig nem zárult le. Dr. Bendefy László geográfus 1970-ben a déli part közelébe, Zamárdi mellé helyezte a falut, míg más kutatók Tihanytól nyugatra, Aszófő és Örvényes környékén keresik. A Zalai Hírlap 1996. augusztus 5-i beszámolója szerint Szabó Géza régész-búvár őskori és középkori edénytöredékeket talált a mederben, ami alátámasztja az utóbbi elméletet.

Szabó Géza és a néhai siófoki búvár, Csíki Sándor merülései során római kori leletek is előkerültek. A kutatók szerint ezek egy római fürdő maradványai lehetnek, amely szintén Losta területén állt. Bár a régészeti bizonyítékok sokasodnak, a Balaton rejtélyes szigetének pontos helyét máig homály fedi.

Címlapkép: Getty Images
#Balaton #víz #sziget #kutatás #történelem #régészet #hellovidék #búvár

