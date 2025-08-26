Hiánypótló buszjárat indult Budapesten: erre közlekedik, rengetegen várták már

Ma reggel elindult a 274-es Csobajbusz, Budapest első igényvezérelt járata, amely a cinkotai HÉV-állomást köti össze a XVI. kerületi Csobaj-bánya térségével. A rugalmas útvonalon közlekedő busz az utasok előzetes foglalásai alapján áll meg a kijelölt pontokon.

Ma reggel elindult a 274-es jelzésű Csobajbusz, Budapest első rugalmas útvonalú, igényvezérelt buszjárata. Az új szolgáltatás a cinkotai HÉV-állomás és a XVI. kerületi Csobaj-bánya térsége között közlekedik, bekapcsolva a közösségi közlekedésbe egy olyan városrészt, amely az utóbbi években jelentősen fejlődött, ám korábban nehezebben volt elérhető.

A Csobajbusz különlegessége, hogy nem fix útvonalon jár, hanem az utasok előzetes foglalásai alapján alakítja ki a menetét, és ennek megfelelően érinti a kijelölt felszállópontokat. Az utazást legkésőbb fél órával az indulás előtt lehet lefoglalni a csobajbusz.bkk.hu oldalon, telefonon, vagy közvetlenül a Cinkota HÉV-állomáson. Ez a rugalmasság nemcsak kényelmesebbé teszi a közlekedést, hanem hozzájárul a környezet védelméhez is, hiszen csökkenti az üresjáratok számát.

A BKK szerint a fejlesztés célja, hogy hatékony közlekedési megoldást nyújtson a kisebb utasforgalmú területeken is. A rendszer alapját egy szoftver adja, amely a beérkező foglalások alapján optimalizálja az útvonalat. A tapasztalatokat figyelembe véve a jövőben más budapesti kerületekben is bevezethetnek hasonló igényvezérelt buszokat.

A projekt jelentős részben európai uniós támogatással valósult meg, a XVI. kerületi önkormányzat aktív közreműködésével. A kerületben az utóbbi években új lakóházak, üzletek és intézmények épültek, így egyre nagyobb igény mutatkozott a közösségi közlekedés bővítésére. A Csobajbusz bevezetésétől azt várják, hogy gyorsabbá és kényelmesebbé tegye az utazást a környéken élők számára, akik így könnyebben érhetik el a HÉV-et és rajta keresztül a belvárost is.