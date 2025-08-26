Súlyos lépést jelentettek be a kigyulladó BKV-buszok miatt: erről minden utazónak tudnia kell

Budapest Főváros Kormányhivatala újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el, miután több busz is kigyulladt.

A Budapesten közösségi közlekedéssel utazók biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala - mint közlekedési hatóság - újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala.

Felidézték: az elmúlt időszakban négy BKV-busz gyulladt ki Budapesten. Az emiatt elrendelt azonnali vizsgálat lesújtó és aggasztó eredménnyel zárult, több veszélyes hiányosságot tárt fel az autóbuszok vonatkozásában - mutattak rá, jelezve: ezért vált szükségessé a minél több autóbuszra kiterjedő, átfogó műszaki ellenőrzés.

A kormányhivatal beszámolt arról, hogy a műszaki ellenőrök az azonnali, szúrópróbaszerű műszaki ellenőrzés során az autóbuszok karbantartásáért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV négy telephelyén összesen 40, a mindennapi közlekedésben részt vevő járművet vizsgáltak át. Ezeknek a 22 százaléka alkalmatlan volt az utasok szállítására, ezért törölték azok műszaki érvényességét - tették hozzá.

Úgy folytatták: azonnali javítás elrendelésére a járművek 28 százaléka esetében volt szükség, szintén 28 százalékot 30 napon belüli műszaki szemlére köteleztek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a vizsgált járműveknek mindösszesen 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban. A kormányhivatal hangsúlyozta: mindent megtesz annak érdekében, hogy a budapesti autóbuszokkal utazók ne kerüljenek veszélybe, amikor a közösségi közlekedést választják.