Súlyos lépést jelentettek be a kigyulladó BKV-buszok miatt: erről minden utazónak tudnia kell
Budapest Főváros Kormányhivatala újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el, miután több busz is kigyulladt.
A Budapesten közösségi közlekedéssel utazók biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala - mint közlekedési hatóság - újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala.
Felidézték: az elmúlt időszakban négy BKV-busz gyulladt ki Budapesten. Az emiatt elrendelt azonnali vizsgálat lesújtó és aggasztó eredménnyel zárult, több veszélyes hiányosságot tárt fel az autóbuszok vonatkozásában - mutattak rá, jelezve: ezért vált szükségessé a minél több autóbuszra kiterjedő, átfogó műszaki ellenőrzés.
A kormányhivatal beszámolt arról, hogy a műszaki ellenőrök az azonnali, szúrópróbaszerű műszaki ellenőrzés során az autóbuszok karbantartásáért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV négy telephelyén összesen 40, a mindennapi közlekedésben részt vevő járművet vizsgáltak át. Ezeknek a 22 százaléka alkalmatlan volt az utasok szállítására, ezért törölték azok műszaki érvényességét - tették hozzá.
Úgy folytatták: azonnali javítás elrendelésére a járművek 28 százaléka esetében volt szükség, szintén 28 százalékot 30 napon belüli műszaki szemlére köteleztek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a vizsgált járműveknek mindösszesen 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban. A kormányhivatal hangsúlyozta: mindent megtesz annak érdekében, hogy a budapesti autóbuszokkal utazók ne kerüljenek veszélybe, amikor a közösségi közlekedést választják.
Csömörön egy pitbull terrier rátámadt egy fiatal férfira és kutyájára, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.
Az európai turizmus újra növekedési pályára állt, de a szektor előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
Utolsókat rúgja a nyár, de jövő héten még visszatér a kánikula: ezen a napon búghatnak fel újra a klímák
Kedden már akár 31 fok is lehet, de csütörtökre ér ide az igazi tikkasztó hőség.
Az iskolakezdés és a munka már a küszöbön, de mielőtt teljesen elmerülnénk az őszben, miért ne zárnánk le a nyarat egy utolsó pihentető hétvégével?
A hőhullámok, erdőtüzek okozta kiesés miatt a külföldi utazások költségei az egekbe szöknek, ezért egyre kevesebben engedhetik majd meg maguknak azokat.
Pár napos őszi kiruccanás? Ez a 10 európai úti cél csodálatos ősszel is: ide érdemes még idén elutazni
Az ősz tökéletes időszak azokhoz az utazásokhoz, ahol a természetjáráson és a gasztronómiai kalandokon van a hangsúly.
A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV.
A fejlesztések a MÁV-csoport, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település együttműködésében valósulnak meg.
A Keleti lezárása idején a BKK expresszvillamossal, sűrített járatokkal és jegyelfogadással könnyíti az utazást.
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
München idén ősszel ismét a világ egyik legnagyobb sörünnepévé változik: az Oktoberfestet 2025. szeptember 20. és október 5. között rendezik meg a Theresienwiesén.
Indul az utószezoni roham az Adriára, brutál olcsósítást jelentettek be: jól járhat, aki kivárt a nyaralással
Nyár végétől a MÁV-csoport kedvezőbb áron kínál eljutást az Adria-tenger partjára.
A 2013-ban nagy reményekkel indult nemzeti légitársaság 2016 óta semmilyen tevékenységet nem folytat.
Szokatlan számok érkeztek a horvát paradicsomból: meglepően sok lett a kígyómarás az Isztriai-félszigeten
Riasztóan megnövekedett a kígyómarások száma Horvátország Isztria régiójában, ahol egy hétéves fiú életveszélyes állapotba került homoki vipera marása következtében.
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.