Friss tanszerlista 2025-ben: ezt tartalmazza a tanszercsomag, itt kaphatók olcsó füzetek, iskolaszerek

A 2025/26-os tanév rendje szerint idén szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik az oktatás a magyar iskolákban. Ennek apropóján annak jártunk utána, milyen tételeket tartalmaz az iskolakezdés tanszerlista az 1. osztályos tanszercsomagot illetően, illetve, hogy milyen egyéb extra tételeket kell vásárolni a felsőbb évfolyamok számára, mindemellett hasznos tippekkel szolgálunk azoknak is, akiknek fontos, hogy a tanszerek olcsón beszerezhetőek legyenek.

Cikkünkben az első osztályos tanszercsomag és a legfontosabb iskolaszerek beszerzésével kapcsolatban tájékoztatjuk az iskolakezdés előtt álló családokat. Amellett, hogy megtudhatod, milyen tételeket tartalmaz egy alap iskolakezdés tanszercsomag, azt is eláruljuk, miben különbözik az 1. és a 2. osztályos tanszercsomag, illetve egy-egy felső tagozatos, pl. 5. osztályos tanszercsomag. Mi mindent érdemes megvásárolni az olcsó füzetek, tollak, ceruzák mellett a tornaórához vagy a technikaórához, hogyan spórolhatunk az iskolaszereken?

Iskolakezdés tanszerlista: milyen iskolaszerekre van szükség?

Magyarországon 2025-ben nincs olyan általános tanszerlista, amelyet minden osztály esetében univerzális érvényűnek tekinthetünk, ugyanis azt, hogy melyik osztálynak milyen iskolaszerek kellenek, mindig a választott általános iskola szabja meg. Ettől függetlenül összeállítottunk egy olyan tanszercsomag listát, ami minden fontos eszközt tartalmaz, amire egy iskolás gyermeknek csak szüksége lehet – ha ezt használjuk az iskolaszerek megvásárlásához, biztosan semmiről sem fogunk megfeledkezni.

1. osztályos tanszercsomag

Az első osztályos tanszercsomag összeállítása a legfontosabb, ugyanis az iskolakezdéshez beszerzett eszközök nagy részét a gyerekek valószínűleg a következő tanévekben is használni fogják. A következő iskolaszerekről célszerű gondoskodnunk, ha gyermekünk most megy először iskolába:

Írófelszerelés

tolltartó

5-6 db A5-ös első osztályos vonalas füzet (14-32-es)

3-4 db A5-ös négyzetrácsos füzet (27-32-es)

1 db A5-ös hangjegyfüzet

3-4 csomag írólap

5 db HB-s ceruza

2-3 db „postairón” ceruza (piros-kék ceruza)

hegyező

2 db radír

könyvjelző

átlátszó csomagolás a tankönyvekhez

Rajz és technika felszerelés

színes ceruza készlet (12 darabos)

1 csomag zsírkréta

tempera festék (12 darabos)

vízfesték készlet

1 db 2-es ecset

1 db 6-os ecset

1 db 8-as ecset

ecsettál és szivacs

színes és fehér gyurmakészlet

filctoll készlet

rajztábla

ragasztó

olló

tárolódoboz (pl. cipős doboz)

2-3 csomag rajzlap (famentes)

1-2 csomag színes lap

1-2 db dosszié

Egyéb fejlesztők

100 cm-es papír mérőszalag

piros-kék számolókorong

papír óra

műanyag hőmérő

logikai készlet

hurkapálcika

tükör

Alsó tagozatos tisztasági csomag

papír zsebkendő

papírszalvéta

kéztörlő

pohár

váltócipő

szappan

Testnevelés felszerelés

tornacipő

tornazsák

tornapóló

tornanadrág

váltó zokni

tornamelegítő (hideg időre)

úszás esetén: törölköző, úszósapka, úszószemüveg, papucs, úszónadrág/dressz

2. osztályos tanszercsomag

A második osztályos tanszerlista alapvetően ugyanazokat a tételeket tartalmazza, amelyeket fent összefoglaltunk, néhány kivételtől eltekintve, amelyek a következők:

első osztályos helyett 7-8 db második osztályos vonalas füzet (16-32-es);

2-3 db golyós toll az írás gyakorlásához.

3. osztályos tanszercsomag

Az első osztályos tanszercsomagon felül az általános iskola harmadik osztályában szintén meg kell vásárolnunk néhány újdonságot, amelyek a következők:

7-8 db 3. osztályos füzet (21-32-es vonalas füzet);

szótár füzet nyelvtanuláshoz.

4. osztályos tanszercsomag

A negyedik osztályos tanszercsomag esetében a geometriai felszerelés beszerzése jelenti az újdonságot, a fenti tanszereken kívül szükség lesz a következőkre:

körző;

1 db 20 cm hosszú vonalzó;

vonalzókészlet (kis vonalzó, derékszögű vonalzó, szögmérő)

sima füzet.

5. osztályos tanszercsomag és 6. osztályos tanszercsomag

Amikor egy gyermek az általános iskola 5. osztályába lép, már felső tagozatosnak számít, és bár – ha sikerült megőrizni az alsó tagozatos tanszerek jó állapotát – nem szükséges egyéb különleges tanszert vásárolnunk, néhány változással 5. és 6. osztályban is érdemes számolnunk. Felső tagozatban jellemzően lecserélhetjük az aprócska, A5-ös füzeteket a nagyobb méretű, A4-es füzetekre, illetve – mivel egyre összetettebb a tananyag és többet jegyzetelnek a gyerekek -, érdemes lehet vastagabb spirálfüzetekre is beruházni. A kisgyerekek fejlesztését szolgáló játékokat (pl. számolókorong, gyurma stb.) ekkoriban már elhagyhatjuk.

7. osztályos tanszercsomag és 8. osztályos tanszercsomag

Az általános iskola vége felé az alsó tagozatra jellemző szigorú szabályok a tanszereket illetően is lazulnak. A gyerekek ebben a korban a legtöbb iskolában már tetszőleges füzeteket (pl. sima füzet) használhatnak a jegyzeteléshez, tetszőleges íróeszközökkel (pl. tűfilc, színes tollak stb.).

Spórolás tippek: hogyan szerezhetők be a tanszerek olcsón?

Az iskolakezdés és a tanszerek, tankönyvek beszerzése minden évben nagy fejtörést okoz a magyar szülőknek, akik 2025-ben átlagosan 50-75 000 Ft közötti összeget költenek általános iskolás tanszerekre, a kiadások egyes esetekben pedig – különösen az első osztályos tanszercsomag esetében – akár 100 000 Ft-ra is rúghatnak. A tanszerek beszerzését érdemes már augusztus végén elvégeznünk, ugyanis ilyenkor a szezonális akcióknak köszönhetően a tanszerek olcsón megvásárolhatók a magyar nagyáruházakban.

Ha nem szeretnénk túlköltekezni, mindig tartsuk észben, hogy – legyen szó akár az iskolatáskáról, a tolltartóról, a sportfelszerelésről vagy az íróeszközökről – rendszerint több árkategória között válogathatunk a boltokban, így a díszes, márkás termékek mellett mindig kaphatók egyszerű, olcsó füzetek, ceruzák és tollak is, melyeken jelentős összegeket spórolhatunk. Próbáljunk meg egyszerűbb, kevésbé ismert márkákat választani, azonban ügyeljünk a tanszerek megfelelő minőségére is, ugyanis az egyik legjobb lehetőség a spórolásra nem más, mint a vásárolt termékek hosszú élettartama. A tanévkezdés a spórolás ellenére sem olcsó mulatság: érdemes utánajárnunk, jogosultak vagyunk-e a beiskolázási támogatás 2025 évi összegére, ami nagy segítséget nyújthat a rászoruló családoknak.