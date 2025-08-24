2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
15 °C Budapest
Excited preschool/school girl, with her caring mother buying her school supplies in the market-retail place, ready for her first day at school
Oktatás

Friss tanszerlista 2025-ben: ezt tartalmazza a tanszercsomag, itt kaphatók olcsó füzetek, iskolaszerek

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 17:05

A 2025/26-os tanév rendje szerint idén szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik az oktatás a magyar iskolákban. Ennek apropóján annak jártunk utána, milyen tételeket tartalmaz az iskolakezdés tanszerlista az 1. osztályos tanszercsomagot illetően, illetve, hogy milyen egyéb extra tételeket kell vásárolni a felsőbb évfolyamok számára, mindemellett hasznos tippekkel szolgálunk azoknak is, akiknek fontos, hogy a tanszerek olcsón beszerezhetőek legyenek.

Cikkünkben az első osztályos tanszercsomag és a legfontosabb iskolaszerek beszerzésével kapcsolatban tájékoztatjuk az iskolakezdés előtt álló családokat. Amellett, hogy megtudhatod, milyen tételeket tartalmaz egy alap iskolakezdés tanszercsomag, azt is eláruljuk, miben különbözik az 1. és a 2. osztályos tanszercsomag, illetve egy-egy felső tagozatos, pl. 5. osztályos tanszercsomag. Mi mindent érdemes megvásárolni az olcsó füzetek, tollak, ceruzák mellett a tornaórához vagy a technikaórához, hogyan spórolhatunk az iskolaszereken?

Iskolakezdés tanszerlista: milyen iskolaszerekre van szükség?

Magyarországon 2025-ben nincs olyan általános tanszerlista, amelyet minden osztály esetében univerzális érvényűnek tekinthetünk, ugyanis azt, hogy melyik osztálynak milyen iskolaszerek kellenek, mindig a választott általános iskola szabja meg. Ettől függetlenül összeállítottunk egy olyan tanszercsomag listát, ami minden fontos eszközt tartalmaz, amire egy iskolás gyermeknek csak szüksége lehet – ha ezt használjuk az iskolaszerek megvásárlásához, biztosan semmiről sem fogunk megfeledkezni.

1. osztályos tanszercsomag

Az első osztályos tanszercsomag összeállítása a legfontosabb, ugyanis az iskolakezdéshez beszerzett eszközök nagy részét a gyerekek valószínűleg a következő tanévekben is használni fogják. A következő iskolaszerekről célszerű gondoskodnunk, ha gyermekünk most megy először iskolába:

Írófelszerelés

  • tolltartó
  • 5-6 db A5-ös első osztályos vonalas füzet (14-32-es)
  • 3-4 db A5-ös négyzetrácsos füzet (27-32-es)
  • 1 db A5-ös hangjegyfüzet
  • 3-4 csomag írólap
  • 5 db HB-s ceruza
  • 2-3 db „postairón” ceruza (piros-kék ceruza)
  • hegyező
  • 2 db radír
  • könyvjelző
  • átlátszó csomagolás a tankönyvekhez

Rajz és technika felszerelés

  • színes ceruza készlet (12 darabos)
  • 1 csomag zsírkréta
  • tempera festék (12 darabos)
  • vízfesték készlet
  • 1 db 2-es ecset
  • 1 db 6-os ecset
  • 1 db 8-as ecset
  • ecsettál és szivacs
  • színes és fehér gyurmakészlet
  • filctoll készlet
  • rajztábla
  • ragasztó
  • olló
  • tárolódoboz (pl. cipős doboz)
  • 2-3 csomag rajzlap (famentes)
  • 1-2 csomag színes lap
  • 1-2 db dosszié

Egyéb fejlesztők

  • 100 cm-es papír mérőszalag
  • piros-kék számolókorong
  • papír óra
  • műanyag hőmérő
  • logikai készlet
  • hurkapálcika
  • tükör

Alsó tagozatos tisztasági csomag

  • papír zsebkendő
  • papírszalvéta
  • kéztörlő
  • pohár
  • váltócipő
  • szappan

Testnevelés felszerelés

  • tornacipő
  • tornazsák
  • tornapóló
  • tornanadrág
  • váltó zokni
  • tornamelegítő (hideg időre)
  • úszás esetén: törölköző, úszósapka, úszószemüveg, papucs, úszónadrág/dressz
2. osztályos tanszercsomag

A második osztályos tanszerlista alapvetően ugyanazokat a tételeket tartalmazza, amelyeket fent összefoglaltunk, néhány kivételtől eltekintve, amelyek a következők:

  • első osztályos helyett 7-8 db második osztályos vonalas füzet (16-32-es);
  • 2-3 db golyós toll az írás gyakorlásához.

3. osztályos tanszercsomag

Az első osztályos tanszercsomagon felül az általános iskola harmadik osztályában szintén meg kell vásárolnunk néhány újdonságot, amelyek a következők:

  • 7-8 db 3. osztályos füzet (21-32-es vonalas füzet);
  • szótár füzet nyelvtanuláshoz.

4. osztályos tanszercsomag

A negyedik osztályos tanszercsomag esetében a geometriai felszerelés beszerzése jelenti az újdonságot, a fenti tanszereken kívül szükség lesz a következőkre:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

  • körző;
  • 1 db 20 cm hosszú vonalzó;
  • vonalzókészlet (kis vonalzó, derékszögű vonalzó, szögmérő)
  • sima füzet.

5. osztályos tanszercsomag és 6. osztályos tanszercsomag

Amikor egy gyermek az általános iskola 5. osztályába lép, már felső tagozatosnak számít, és bár – ha sikerült megőrizni az alsó tagozatos tanszerek jó állapotát – nem szükséges egyéb különleges tanszert vásárolnunk, néhány változással 5. és 6. osztályban is érdemes számolnunk. Felső tagozatban jellemzően lecserélhetjük az aprócska, A5-ös füzeteket a nagyobb méretű, A4-es füzetekre, illetve – mivel egyre összetettebb a tananyag és többet jegyzetelnek a gyerekek -, érdemes lehet vastagabb spirálfüzetekre is beruházni. A kisgyerekek fejlesztését szolgáló játékokat (pl. számolókorong, gyurma stb.) ekkoriban már elhagyhatjuk.

7. osztályos tanszercsomag és 8. osztályos tanszercsomag

Az általános iskola vége felé az alsó tagozatra jellemző szigorú szabályok a tanszereket illetően is lazulnak. A gyerekek ebben a korban a legtöbb iskolában már tetszőleges füzeteket (pl. sima füzet) használhatnak a jegyzeteléshez, tetszőleges íróeszközökkel (pl. tűfilc, színes tollak stb.).

Spórolás tippek: hogyan szerezhetők be a tanszerek olcsón?

Az iskolakezdés és a tanszerek, tankönyvek beszerzése minden évben nagy fejtörést okoz a magyar szülőknek, akik 2025-ben átlagosan 50-75 000 Ft közötti összeget költenek általános iskolás tanszerekre, a kiadások egyes esetekben pedig – különösen az első osztályos tanszercsomag esetében – akár 100 000 Ft-ra is rúghatnak. A tanszerek beszerzését érdemes már augusztus végén elvégeznünk, ugyanis ilyenkor a szezonális akcióknak köszönhetően a tanszerek olcsón megvásárolhatók a magyar nagyáruházakban.

Ha nem szeretnénk túlköltekezni, mindig tartsuk észben, hogy – legyen szó akár az iskolatáskáról, a tolltartóról, a sportfelszerelésről vagy az íróeszközökről – rendszerint több árkategória között válogathatunk a boltokban, így a díszes, márkás termékek mellett mindig kaphatók egyszerű, olcsó füzetek, ceruzák és tollak is, melyeken jelentős összegeket spórolhatunk. Próbáljunk meg egyszerűbb, kevésbé ismert márkákat választani, azonban ügyeljünk a tanszerek megfelelő minőségére is, ugyanis az egyik legjobb lehetőség a spórolásra nem más, mint a vásárolt termékek hosszú élettartama. A tanévkezdés a spórolás ellenére sem olcsó mulatság: érdemes utánajárnunk, jogosultak vagyunk-e a beiskolázási támogatás 2025 évi összegére, ami nagy segítséget nyújthat a rászoruló családoknak.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #család #iskola #olcsó #oktatás #általános iskola #megtakarítás #tanulás #iskolakezdés #tanszer #füzet #tanszerek

