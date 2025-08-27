2025. augusztus 27. szerda Gáspár
30 °C Budapest
Ferencváros–Qarabag: nem sok esélye van a Fradinak a BL-továbbjutásra ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - Utasok a mozgólépcsőn a metróállomáson
Utazás

Hiánypótló bővítést terveznek: Cinkotáig járna az M2-es metró

MTI
2025. augusztus 27. 09:45

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) augusztus 26-i sajtótájékoztatóján Pántya József út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkár és Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő új információkat közölt a Gödöllő–Budapest (H8) és Csömör–Budapest (H9) HÉV-vonalak tervezett fejlesztéséről, egy új járműtelep kialakításának tervéről és a kettes metró útvonalának bővítéséről az ezek fejlesztésére irányuló közbeszerzési hirdetmény alapján.

Pántya szerint a cél a modern, letisztult városi-elővárosi vasúthálózat létrehozása, és az, hogy a 2-es metró Cinkotáig közlekedhessen, ahonnan HÉV-vel folytatódna az útvonal. Közölte továbbá, hogy P+R parkolókat építenének a vonal mentén, és megszüntetnék a szintbeli kereszteződéseket is. A csömöri szakasz 2 kilométeres, jelenleg nem villamosított részét villamosítják, és egy teljesen új járműtelepet terveznek az M0-s környékén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

 A tervezés nettó 7,5 milliárd forintos kerettel zajlik, a szerződéskötést 2026 márciusáig tervezik. A kiválasztott tervezőnek 44 hónapja lesz a munkára és az engedélyeztetésre. Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón elmondta, a projekt és a 2-es metró Cinkotáig közlekedtetése a kerület számára óriási változás lesz. A kiviteli tervek és a források rendelkezésre állása esetén a beruházás 2030-ig megindulhat.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #hév #bkk #metró #fejlesztés #bővítés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:45
09:30
09:21
09:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
7 napja
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
3 hete
Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni
4
1 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
5
2 hete
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előszereteti értéken
egyes személyek meghatározott tárgyakhoz kötődő egyedi értékítéletét értjük. Az előszereteti értéknek nincs valóságos értéke, ezért a biztosítók előszereteti értékre biztosítást általában nem vállalnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 08:30
Átlépte a 700 ezret az átlagfizetés Magyarországon: most komolyan, Te hazaviszel ennyit?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 06:30
Ferencváros–Qarabag: nem sok esélye van a Fradinak a BL-továbbjutásra
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 09:02
Halszörnyet fogtak Magyarországon: durva, mi akadt a horogra