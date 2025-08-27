Hiánypótló bővítést terveznek: Cinkotáig járna az M2-es metró

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) augusztus 26-i sajtótájékoztatóján Pántya József út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkár és Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő új információkat közölt a Gödöllő–Budapest (H8) és Csömör–Budapest (H9) HÉV-vonalak tervezett fejlesztéséről, egy új járműtelep kialakításának tervéről és a kettes metró útvonalának bővítéséről az ezek fejlesztésére irányuló közbeszerzési hirdetmény alapján.

Pántya szerint a cél a modern, letisztult városi-elővárosi vasúthálózat létrehozása, és az, hogy a 2-es metró Cinkotáig közlekedhessen, ahonnan HÉV-vel folytatódna az útvonal. Közölte továbbá, hogy P+R parkolókat építenének a vonal mentén, és megszüntetnék a szintbeli kereszteződéseket is. A csömöri szakasz 2 kilométeres, jelenleg nem villamosított részét villamosítják, és egy teljesen új járműtelepet terveznek az M0-s környékén.

A tervezés nettó 7,5 milliárd forintos kerettel zajlik, a szerződéskötést 2026 márciusáig tervezik. A kiválasztott tervezőnek 44 hónapja lesz a munkára és az engedélyeztetésre. Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón elmondta, a projekt és a 2-es metró Cinkotáig közlekedtetése a kerület számára óriási változás lesz. A kiviteli tervek és a források rendelkezésre állása esetén a beruházás 2030-ig megindulhat.