Rengeteg szülő szenved emiatt iskolakezdéskor: régiós szinten is tragikus, amit a hazai rendszer kínál

A jövő héten több százezer diák kezdi meg az új tanévet, ám a családok számára az iskolakezdés ma már komoly anyagi terhet jelent. Míg Magyarországon nincs automatikusan külön pénzbeli iskolakezdési támogatás, csupán az ingyenes tankönyvellátás biztosított, addig több környező országban közvetlen anyagi segítséget kapnak a szülők: Ausztriában például minden gyerek után egyszeri 116 eurós támogatást fizetnek, Lengyelországban pedig 300 złotyt (mintegy 65–70 eurót) – foglalta össze közleményében a Niveus.

„Korábban egy átfogó intézkedés keretében több cafeteria-elemet is kivezettek, köztük az iskolakezdési támogatást, amely addig fontos segítséget jelentett a családoknak” – mondja Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

Mennyi volt a támogatás korábban Magyarországon?

Korábban a munkáltató által kedvezőbb adózással adható iskolakezdési támogatásra nem volt felső korlát, és a bérnél kedvezőbb adózás mellett adható volt – utalvány formájában, a köznevelésben részt vevő gyerek után. A megszűnésével ugyanakkor a munkáltatók ma is nyújthatnak pénzbeli támogatást, de már magasabb adóteherrel kell számolniuk.

Nemzetközi kitekintés

Érdekesség, hogy a környező országok többségében létezik valamilyen formában iskolakezdési támogatás, míg Magyarországon általánosságban nincs külön ilyen juttatás (a beiskolázási támogatást leszámítva, amelyet az önkormányzatok biztosíthatnak szociális/rászorultsági alapon), ugyanakkor az állam minden gyerek számára ingyenesen biztosítja a tankönyveket.

Mennyi most az iskolakezdés költsége nálunk?

A legfrissebb felmérések szerint Magyarországon egy gyerek iskolakezdésének átlagos költsége 50–75 ezer forint között mozog, de az első osztályosok esetében akár a 100 ezer forintot is meghaladhatja.

Van helyette más támogatási lehetőség?

A munkáltatók ma már jellemzően kis összegű ajándékkal vagy utalvánnyal próbálnak segíteni, amelyet évente háromszor adhatnak a minimálbér 10 százalékáig. Emellett az önkormányzatoknál is elérhető úgynevezett beiskolázási támogatás, amelynek összege és feltételei településenként eltérnek.

„Bár a cégek részéről továbbra is van szándék a segítségnyújtásra, a lehetőségek köre szűkebb és drágább lett. Emiatt ma már nagyobb mértékben a családokra hárulnak a szeptemberi pluszkiadások” – teszi hozzá Bagdi Lajos.