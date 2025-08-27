2025. augusztus 27. szerda Gáspár
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Smiling school kids enjoying on a break and eating apple
Oktatás

Rengeteg szülő szenved emiatt iskolakezdéskor: régiós szinten is tragikus, amit a hazai rendszer kínál

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 11:29

A jövő héten több százezer diák kezdi meg az új tanévet, ám a családok számára az iskolakezdés ma már komoly anyagi terhet jelent. Míg Magyarországon nincs automatikusan külön pénzbeli iskolakezdési támogatás, csupán az ingyenes tankönyvellátás biztosított, addig több környező országban közvetlen anyagi segítséget kapnak a szülők: Ausztriában például minden gyerek után egyszeri 116 eurós támogatást fizetnek, Lengyelországban pedig 300 złotyt (mintegy 65–70 eurót) – foglalta össze közleményében a Niveus.

„Korábban egy átfogó intézkedés keretében több cafeteria-elemet is kivezettek, köztük az iskolakezdési támogatást, amely addig fontos segítséget jelentett a családoknak” – mondja Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mennyi volt a támogatás korábban Magyarországon?

Korábban a munkáltató által kedvezőbb adózással adható iskolakezdési támogatásra nem volt felső korlát, és a bérnél kedvezőbb adózás mellett adható volt – utalvány formájában, a köznevelésben részt vevő gyerek után. A megszűnésével ugyanakkor a munkáltatók ma is nyújthatnak pénzbeli támogatást, de már magasabb adóteherrel kell számolniuk.

Nemzetközi kitekintés

Érdekesség, hogy a környező országok többségében létezik valamilyen formában iskolakezdési támogatás, míg Magyarországon általánosságban nincs külön ilyen juttatás (a beiskolázási támogatást leszámítva, amelyet az önkormányzatok biztosíthatnak szociális/rászorultsági alapon), ugyanakkor az állam minden gyerek számára ingyenesen biztosítja a tankönyveket.

Mennyi most az iskolakezdés költsége nálunk?

A legfrissebb felmérések szerint Magyarországon egy gyerek iskolakezdésének átlagos költsége 50–75 ezer forint között mozog, de az első osztályosok esetében akár a 100 ezer forintot is meghaladhatja.

Beiskolázási támogatás 2025: mutatjuk, kinek jár iskolakezdési támogatás, hogy zajlik az igénylése, mekkora összeg
EZ IS ÉRDEKELHET
Beiskolázási támogatás 2025: mutatjuk, kinek jár iskolakezdési támogatás, hogy zajlik az igénylése, mekkora összeg
A beiskolázási támogatást az önkormányzatok, a munkáltatók vagy önsegélyező pénztárak nyújthatnak a gyermekes családok számára az iskolakezdéshez kapcsolódó kiadások csökkentésére.

Van helyette más támogatási lehetőség?

A munkáltatók ma már jellemzően kis összegű ajándékkal vagy utalvánnyal próbálnak segíteni, amelyet évente háromszor adhatnak a minimálbér 10 százalékáig. Emellett az önkormányzatoknál is elérhető úgynevezett beiskolázási támogatás, amelynek összege és feltételei településenként eltérnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„Bár a cégek részéről továbbra is van szándék a segítségnyújtásra, a lehetőségek köre szűkebb és drágább lett. Emiatt ma már nagyobb mértékben a családokra hárulnak a szeptemberi pluszkiadások” – teszi hozzá Bagdi Lajos.

 
Címlapkép: Getty Images
#iskola #támogatás #iskolakezdés #beiskolázás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:44
11:29
11:03
10:30
10:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Hivatalos a 2025/26-os tanév rendje: mikor lesz őszi szünet és téli szünet? Itt a tavaszi szünet dátuma, ekkor kezdődik az érettségi, beiratkozás
2
1 hónapja
Új tananyag jöhet szeptembertől a magyar iskolákban: szinte minden gyereket érint a változás
3
1 hónapja
Tanév rendje 2025/26: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
4
3 hete
Ez a diploma ér a legtöbbet a munkáltatóknak: jó lóra tett, aki itt tanul tovább
5
2 hónapja
Beiskolázási támogatás 2025: mutatjuk, kinek jár iskolakezdési támogatás, hogy zajlik az igénylése, mekkora összeg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 11:03
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 10:02
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 11:33
Fontos változás történt a rendszerben: ez sok termelőt érint itthon