Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 24.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. augusztus 24.

Névnap

Bertalan

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.88 Ft

CHF: 421.45 Ft

GBP: 456.87 Ft

USD: 337.73 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 23.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 34. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 24, 77, 88, 89

Joker: 608591

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 16 db

3-as találat: 1832 db

2-es találat: 55631 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30720 Ft

MOL: 2950 Ft

RICHTER: 10690 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.25: Gomolyfelhős, napos idő valószínű, a gomolyok szétterülnek, így erősen felhős időszakok is előfordulnak. Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északi, északkeleti határnál alakulhat ki egy-egy zápor. A nyugatias szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 6 és 11 fok között várható, a hidegre hajlamos helyeken 5 fok alá hűlhet a levegő. A Dunántúlon azonban helyenként ennél enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul.

2025.08.26: Fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A délnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban többnyire 7, 12 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken magasabb értékek is lehetnek. Délután 25, 30 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért azoknál, akiknek a neuro-hormonális rendszere nem működik olajozottan, azok hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (2025.08.23)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!